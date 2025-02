2 Acciones de IA Populares para Vender Antes de Que Caigan un 65% y un 73%, Según Ciertos Analistas de Wall Street.

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) y Tesla (NASDAQ: TSLA) fueron dos de las acciones más populares entre los inversores minoristas el año pasado, según los flujos netos. Sin embargo, la mayoría de los analistas de Wall Street esperan que ambas acciones experimenten una disminución este año.

De los 23 analistas que siguen a Palantir, el precio objetivo mediano de $39 por acción implica una caída del 62% desde el precio actual de $102. Brent Thill en Jefferies es particularmente pesimista. Tiene una recomendación de venta, y su precio objetivo de $28 implica una caída del 73%.

Entre los 52 analistas que siguen a Tesla, el precio objetivo mediano de $278 implica una caída del 29% desde el precio actual de la acción de $390. Ryan Brinkman en JPMorgan Chase es particularmente pesimista. Tiene una recomendación de venta, y su precio objetivo de $135 implica una caída del 65%.

Palantir es una empresa de análisis de datos reconocida por Forrester Research como líder tecnológico en software de aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA).

Palantir reportó resultados excepcionales en el cuarto trimestre, superando las estimaciones en ingresos y beneficios. Las ventas aumentaron un 36% a $828 millones, la sexta aceleración secuencial consecutiva, y el beneficio neto ajustado aumentó un 75% a $0.14 por acción diluida.

El CEO Alex Karp dijo: “Nuestros resultados comerciales continúan asombrando, demostrando nuestra posición cada vez más sólida en el centro de la revolución de la IA.” Pero la mayoría de los analistas de Wall Street siguen siendo escépticos. La estimación de consenso indica que se espera que las ganancias ajustadas aumenten un 17% en los próximos cuatro trimestres, lo que hace que la valoración actual de 248 veces las ganancias parezca absurda. Brent Thill en Jefferies escribió recientemente que Palantir “es la acción de software más cara”.

Sin embargo, la compañía también ha convertido a algunos pesimistas en creyentes. Morningstar recientemente elevó su precio objetivo a $90, frente a $21 en noviembre de 2024. Su analista Mike Giarelli escribió: “Los excepcionales resultados del cuarto trimestre de Palantir, el rápido crecimiento en medio de la carrera armamentista de la inteligencia artificial y la posición estratégica en la cadena de valor de la IA refuerzan aún más nuestras expectativas de base de que esta empresa puede ser el próximo gigante del software.”

El International Data Corporation, una firma de investigación de mercado, estima que el gasto en plataformas de IA aumentará un 41% anualmente hasta 2028. Eso significa que Palantir tiene perspectivas de crecimiento convincentes.

Pero los inversores deben ser cautelosos con la acción en su valoración actual. Aunque creo que Palantir valdrá más en el futuro, quizás mucho más, cualquier mala noticia podría desencadenar una fuerte caída. Dicho esto, dudo que las acciones caigan un 73%.

Los accionistas actuales preocupados por la posibilidad de una corrección importante deberían reducir sus posiciones, especialmente si esas posiciones representan un gran porcentaje de sus carteras.

Alternativamente, los inversores cómodos con la volatilidad deberían inclinarse hacia la acción en las caídas. Por ejemplo, considera comprar una pequeña posición si el precio de la acción cae un 10%, y comprar un poco más si cae otro 10%.

Tesla reportó resultados desalentadores en el cuarto trimestre, incumpliendo las estimaciones en ingresos y beneficios. Los ingresos aumentaron solo un 2% a $26 mil millones ya que la compañía perdió participación de mercado en vehículos eléctricos (EVs), y el margen operativo se contrajo 2 puntos porcentuales debido a la disminución del precio de venta promedio debido a recortes de precios. Las ganancias ajustadas aumentaron un poco más rápido, subiendo un 3% a $0.73 por acción diluida, pero solo porque Bitcoin añadió $600 millones al beneficio neto.

Sin embargo, el caso alcista a largo plazo sigue siendo sólido. Tesla está bien posicionada para monetizar la tecnología de conducción autónoma después de invertir miles de millones de dólares en la última década para desarrollar software y hardware de conducción totalmente autónoma (FSD). La compañía tiene más datos de conducción que competidores como Waymo de Alphabet porque su flota es varias veces más grande y constantemente recopila información. Eso le otorga a la empresa una ventaja en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

Con eso en mente, el CEO Elon Musk está seguro de que introducirá servicios de robotaxis (compartir viajes autónomos) en Austin, Texas, y varias otras ciudades de EE. UU. en algún momento de 2025. Eso podría eventualmente ser una corriente de ingresos muy importante.

ARK Invest cree que los robotaxis serán un mercado de $10 billones para principios de la década de 2030. Entonces, Musk cree que 2025, cuando se vea retrospectivamente, podría ser “el año más importante en la historia de Tesla”.

También ve una oportunidad de mercado de $10 billones en robots humanoides, y cree que Optimus de Tesla es “el robot humanoide más avanzado de lejos”. Dice que Optimus estará trabajando en las fábricas de la compañía antes de finales de 2025, y puede comenzar a vender el robot a clientes a fines de 2026. Y Musk cree que eventualmente será el producto más valioso de Tesla.

Wall Street espera que las ganancias ajustadas aumenten un 19% en los próximos cuatro trimestres. Eso hace que la valoración actual de 160 veces las ganancias parezca extremadamente cara. La acción podría caer bruscamente si Tesla encuentra algún obstáculo, aunque dudo que las acciones caigan un 65%.

Más importante aún, creo que Tesla (al igual que Palantir) valdrá más en el futuro. Entonces, los inversores pacientes y cómodos con la volatilidad deberían buscar oportunidades de compra en las caídas.

JPMorgan Chase es un socio publicitario de Motley Fool Money. Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Trevor Jennewine tiene posiciones en Palantir Technologies y Tesla. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet, Bitcoin, JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group, Palantir Technologies y Tesla. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones de IA Populares para Vender Antes de que Caigan un 65% y un 73%, Según Ciertos Analistas de Wall Street fue publicado originalmente por The Motley Fool