2 Acciones de IA para Comprar sin Parar

El Nasdaq Composite ha aumentado un 30% en los últimos 12 meses, dando inicio a un fuerte mercado alcista. Esta euforia en el mercado tiene importancia para los nuevos inversores, ya que la duración promedio de un mercado alcista históricamente es de 4.9 años, según la firma de inversión Stifel, aproximadamente tres veces más larga que los mercados bajistas.

Gran parte del crecimiento en el Nasdaq Composite en este mercado alcista está relacionado con el entusiasmo por todo lo relacionado con la inteligencia artificial (IA). El potencial de esta tecnología en evolución tiene a inversores y traders del mercado entusiasmados. Los inversores que se centran en comprar acciones de crecimiento de IA con precios razonables ahora podrían tener varios años de ganancias atractivas por delante. Aquí hay dos acciones de crecimiento de IA de calidad para comprar hoy.

1. Alphabet (Google)

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) está utilizando la tecnología de IA que está desarrollando para generar mejoras significativas en todo su negocio, incluida la mejora de los resultados de búsqueda para los usuarios en múltiples plataformas que opera y el impulso del rendimiento de los anuncios para los anunciantes.

Alphabet comenzó a invertir en tecnología de IA generativa en 2016, y su última iteración es Gemini, una serie de modelos de IA que planea utilizar para sentar las bases del futuro de la compañía. Gemini puede procesar y producir de manera generativa texto, imágenes, audio y video basados en indicaciones de los usuarios, y el entusiasmo entre los usuarios ya está generando un crecimiento sustancial para la empresa.

Aún está por verse cómo afectarán realmente estos últimos esfuerzos de IA a las finanzas de Alphabet, pero sus inversiones previas en IA durante las últimas dos décadas definitivamente ayudan a mantener su crecimiento. La ya enorme empresa tecnológica informó un aumento de ingresos interanual del 15% en el primer trimestre. También está manteniendo un estricto control de los costos operativos, lo que llevó a un robusto crecimiento de ganancias del 61% respecto al mismo trimestre del año anterior. Los fuertes fundamentos de la compañía están generando tanto flujo de efectivo libre excedente que la administración se sintió cómoda implementando su primer dividendo trimestral de $0.20 por acción (lo que resultará en un rendimiento de dividendos anual del 0.45%) además de un programa de recompra de acciones de $70 mil millones.

El negocio basado en anuncios de Google genera márgenes muy altos que podrán financiar un creciente dividendo durante años. La compañía ganó $82 mil millones de beneficio neto en los últimos doce meses hasta el primer trimestre, lo que supone casi un triple aumento en los últimos cinco años.

Importante destacar que esta acción de IA ofrece un valor atractivo, con un ratio P/E adelantado de 23 basado en la estimación de beneficios consensuada para este año. Los analistas esperan que Alphabet crezca en ganancias a una tasa anualizada del 17%, por lo que los inversores deberían esperar que la acción genere rendimientos similares.

2. Meta Platforms

Un mercado de publicidad digital en mejora también está impulsando las operaciones del gigante de las redes sociales Meta Platforms (NASDAQ: META). Meta también es un gran usuario de modelos de IA generativa, lo que está llevando a recomendaciones de contenido más relevantes para los usuarios de aplicaciones como Facebook e Instagram y mejorando el rendimiento de los anuncios.

En abril, Meta presentó su modelo de lenguaje grande de código abierto llamado Llama 3. Llama energiza la nueva versión de Meta AI, que permite a los usuarios obtener respuestas relevantes en todas las plataformas de redes sociales de la compañía, y la retroalimentación positiva temprana sugiere que ayudará a las aplicaciones de Meta a lograr una mayor participación de los usuarios.

Meta dijo que los ingresos aumentaron un 27% interanual en el primer trimestre. El fuerte crecimiento fue impulsado por una combinación de un aumento del 20% en impresiones publicitarias y un aumento del 6% en el precio promedio por anuncio, lo que sugiere que los anunciantes están poniendo un alto valor en llegar a los 3.2 mil millones de usuarios diarios de la empresa en sus aplicaciones.

Al igual que Alphabet, Meta es un negocio altamente rentable que está empezando a devolver capital a los accionistas mediante dividendos. Meta paga actualmente un dividendo trimestral de $0.50 por acción, lo que eleva el rendimiento anual al 0.4%. Su beneficio neto sigue creciendo y alcanzó los $45 mil millones en el último año, por lo que tiene los elementos de una acción de crecimiento de dividendos de calidad.

El consenso actual de Wall Street prevé un crecimiento de beneficios del 18% al año, lo que podría llevar a rendimientos similares, ya que la acción cotiza a un ratio P/E adelantado muy razonable de 25.

Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. John Ballard tiene posiciones en Meta Platforms. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet y Meta Platforms. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

La historia dice que el Nasdaq podría dispararse: 2 acciones de IA para comprar a manos llenas fue publicado originalmente por The Motley Fool