2 Acciones de energía de alto rendimiento para comprar a manos llenas y 1 para evitar.

Para los inversores de dividendos, una de las cosas más importantes para saber sobre el sector energético es que es muy volátil. Eso significa que las acciones energéticas que pagan dividendos deben ser sometidas a un poco más de escrutinio antes de ser añadidas a tu cartera.

Un gran ejemplo del problema al que se enfrentan los inversores de ingresos al buscar inversiones energéticas es Devon Energy (NYSE: DVN). Mientras tanto, Chevron (NYSE: CVX) y Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) son ejemplos sólidos de las joyas que puedes descubrir en el sector energético cuando investigas un poco más.

La historia de dividendos de Devon Energy no es sorprendente

Devon Energy es lo que se conoce como una empresa de exploración y producción, lo que significa que produce petróleo y gas natural. En este caso, la empresa opera exclusivamente en el espacio terrestre de EE. UU., pero eso no es el factor más relevante aquí.

Lo importante es entender que sus ingresos y beneficios se ven impulsados casi exclusivamente por los precios energéticos. Los precios del petróleo y el gas natural son altamente volátiles, por lo que los resultados financieros de Devon también son altamente variables.

Esto no es necesariamente algo malo. Es más o menos normal cuando se mira una empresa de exploración y producción. Sin embargo, para los inversores de dividendos, hay un aspecto adicional. El dividendo de Devon es variable, con el pago final vinculado a los resultados financieros de la empresa.

Aunque el rendimiento del dividendo se sitúa en torno al 4,4% en los principales servicios de cotización en línea, los inversores deben esperar que los ingresos reales recibidos varíen mucho con el tiempo. En cierto modo, la política de dividendo variable es una buena manera de asegurar que los accionistas sean recompensados cuando los precios energéticos son altos, pero el inconveniente es que los recortes de dividendos son inevitables.

Para la mayoría de los inversores de ingresos, Devon Energy no será una buena acción para tener en cartera.

Chevron es un pagador de dividendos fiable

Si buscas un pagador de dividendos fiable con una larga historia de aumentos anuales detrás, probablemente estarás mejor con Chevron. Para empezar, es mucho más diversificado. Su negocio abarca la exploración y producción, el transporte (oleoductos) y llega hasta el refinado y químicos.

El portafolio energético de la compañía también está diversificado a nivel global. Y resulta ser una de las mayores compañías energéticas del planeta con una capitalización de mercado de $260 mil millones. El rendimiento de dividendo de Chevron también ronda el 4,4%.

La empresa ha aumentado su dividendo anualmente durante 37 años consecutivos a pesar de la inherente volatilidad del sector. Buena parte de la historia aquí es su sólido balance, con una ratio de deuda sobre patrimonio de tan solo 0,14 veces.

Eso sería fuerte para cualquier empresa, pero le da a Chevron la flexibilidad para asumir deuda durante las recesiones del sector para respaldar su negocio y su dividendo. Cuando los precios energéticos se recuperan, como siempre ha ocurrido históricamente, paga la deuda en preparación para el próximo declive energético.

Si buscas un productor de energía con un dividendo fiable, Chevron es una de las mejores opciones que encontrarás.

Enterprise es un emisor de alto rendimiento aburrido

Si la exposición de Chevron a la producción de petróleo y gas natural te preocupa un poco, todavía hay algunas opciones energéticas por ahí. Una de las más fiables es Enterprise Products Partners, una sociedad limitada maestra (MLP) que opera una gran cartera de activos de infraestructura de transporte.

En general, cobra tarifas por el uso de estos activos, por lo que el precio del petróleo y el gas natural que fluyen a través de su sistema no es realmente tan importante para sus resultados financieros.

Esto se destaca por el hecho de que la compañía ha aumentado su distribución anualmente durante 26 años consecutivos. Y hay más cosas que gustan aquí. Específicamente, la hoja de balance tiene una calificación crediticia de inversión, y el flujo de efectivo cubre la distribución en un sólido 1,7 veces. Hay mucho margen para la adversidad antes de que se considere un recorte de la distribución.

Dicho esto, es probable que el jugoso rendimiento de distribución de alrededor del 7% de Enterprise forme la mayor parte de las ganancias con el tiempo. Esto se debe a que hay perspectivas de crecimiento limitadas en el sector de transporte. Sin embargo, adquisiciones complementarias, expansiones de activos existentes, pequeños proyectos de capital desde cero y aumentos regulares de tarifas dentro de su cartera existente probablemente conducirán a un crecimiento lento y constante con el tiempo. Y eso, a su vez, debería respaldar el crecimiento continuo de la distribución.

Las mejores opciones para ingresos en energía

Los inversores de dividendos necesitan entender el impacto que la alta volatilidad del sector energético tendrá en sus inversiones. Tanto Chevron como Enterprise han demostrado saber cómo manejar los altibajos de la industria mientras continúan recompensando bien a los inversores con el tiempo.

Dicho esto, Devon Energy no es una mala empresa, pero ha elegido un enfoque de dividendo muy diferente que significa que los accionistas verán recortes de dividendos. Si buscas una corriente de ingresos fiable en el sector energético, Chevron y Enterprise serán opciones mucho mejores.

Reuben Gregg Brewer no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Chevron. The Motley Fool recomienda Enterprise Products Partners. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones Energéticas de Alto Rendimiento para Comprar y 1 para Evitar fue publicado originalmente por The Motley Fool