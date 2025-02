2 Acciones de Descuento Que Podrían Dispararse en 2025

El S&P 500 ha aumentado un 69% desde el mínimo alcanzado en 2022, pero las acciones de algunas empresas líderes en la industria siguen cotizando en la zona de gangas.

Las siguientes empresas estaban en alza junto con el mercado en general hace solo unos años, sin embargo, el precio de sus acciones aún no se ha recuperado y se mantiene en mínimos de varios años. Aquí te explicamos por qué estas acciones deprimidas pueden repuntar en 2025.

La economía lenta de China después de la pandemia ha afectado las ventas de Alibaba Group (NYSE: BABA), que alberga los populares mercados de comercio electrónico Taobao y Tmall. La compañía genera ingresos tanto de sus operaciones de comercio electrónico como de una operación logística, una división de computación en la nube y un segmento de entretenimiento, entre otros. Pero después de proporcionar un crecimiento de dos dígitos altos en la parte superior de la línea durante años, comenzó a informar una disminución de los ingresos en 2022. El crecimiento se ha recuperado un poco con un aumento del 5% año tras año en el tercer trimestre de 2024.

Afortunadamente, se espera que el mercado de comercio electrónico de China crezca un 47% hasta alcanzar los $1.7 billones en los próximos tres años, según Statista. El gobierno chino también ha tomado varias medidas para impulsar su economía en los últimos meses, lo que debería comenzar a tener un efecto en la región en 2025. Como el mayor proveedor de comercio electrónico y servicios en la nube de China, Alibaba debería estar entre los principales beneficiarios.

Aunque Alibaba ya es el líder del mercado allí, también está viendo éxito en el extranjero, donde los ingresos por comercio internacional crecieron un 35% año tras año en el trimestre más reciente, impulsado por fuertes ganancias de las plataformas AliExpress y Trendyol. Alibaba Cloud también parece estar en una posición sólida después de informar un crecimiento de tres dígitos para productos relacionados con inteligencia artificial el trimestre pasado.

Alibaba sigue siendo una empresa grande y rentable, y generó $12 mil millones en ganancias netas de los últimos doce meses con $134 mil millones de ingresos. Con la acción cotizando a solo 11 veces la estimación de ganancias de este año, los inversores están obteniendo una ganga que podría ofrecer ganancias importantes en 2025 y más allá.

El mercado de viviendas de EE. UU. ha sido obstaculizado por el aumento de las tasas de interés, pero a medida que las tasas de endeudamiento se estabilizan, la actividad en el mercado de viviendas está comenzando a repuntar nuevamente, lo que podría ser una excelente noticia para el principal vendedor de bienes para el hogar en línea, Wayfair (NYSE: W).

La empresa estaba experimentando alrededor del 40% de crecimiento anual de ingresos hasta que la demanda de bienes para el hogar colapsó junto con el mercado de viviendas. Los ingresos de Wayfair cayeron en picada, pero las tendencias de ventas se están estabilizando. En el trimestre más reciente, la empresa registró una disminución de ingresos de solo el 2% respecto al trimestre del año anterior, lo que aún refleja un débil entorno de gasto en el hogar pero muestra que la empresa está al borde del crecimiento.

La empresa está en una mejor posición financiera también. La gerencia ha estado tomando decisiones que están mejorando su flujo de efectivo. Por ejemplo, recientemente salió de Alemania para enfocarse en perspectivas de crecimiento más favorables en EE. UU., Canadá, Reino Unido e Irlanda. Wayfair volvió a tener un flujo de efectivo libre positivo el año pasado, posicionando al negocio para un crecimiento rentable a largo plazo.

Si bien Wayfair perdió un pequeño número de clientes activos el año pasado, todavía tiene una gran base de clientes de más de 21 millones. Además, estos clientes gastaron ligeramente más en bienes en el tercer trimestre, con un valor promedio del pedido que aumentó un 4,4% año tras año a $310.

Estas tendencias positivas apuntan a un fuerte repunte para el negocio a medida que se recupera el mercado de viviendas. El múltiplo precio-ventas de la acción se ha mantenido alrededor de 0.5 en los últimos dos años. En un mercado de bienes para el hogar en crecimiento, la acción ofrece un potencial significativo al alza para los inversores.

