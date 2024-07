2 Acciones de Crecimiento que Podrían Dispararse en la Segunda Mitad de 2024 y Más Allá

Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU) y Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) son dos marcas de consumo que se han vuelto increíblemente populares a lo largo de los años. Ambas acciones han tenido un gran desempeño en los últimos años, aunque ambas han experimentado grandes ventas este año.

Veamos por qué estas acciones han tenido ventas y por qué ambas podrían estar listas para ver importantes recuperaciones en la segunda mitad de este año y más allá.

1. Celsius Holdings

El fabricante de bebidas energéticas Celsius había experimentado un gran crecimiento en los últimos cinco años, hasta finales de mayo. Ahora la acción de la bebida se encuentra repentinamente casi a la mitad de sus máximos históricos.

El éxito de la empresa se debe a haberse abierto un nicho atractivo en el mercado de bebidas energéticas al atraer a los clientes con una estética menos agresiva: sabores diferenciados como Peach Vibe, opciones sin azúcar en una categoría de alto contenido de azúcar, latas más delgadas y un mensaje de marketing más discreto. Además, un acuerdo de distribución con PepsiCo en 2022 le dio a la empresa una amplia distribución en minoristas, especialmente en el importante canal de tiendas de conveniencia.

Sin embargo, después de tres años consecutivos de crecimiento de ingresos del 100% o más, ese crecimiento ha comenzado a disminuir. La empresa está prácticamente completamente distribuida en los EE. UU. El crecimiento de los ingresos en el primer trimestre del 37% fue sólido, pero finalmente una gran desaceleración respecto al crecimiento de las ventas del 95% que tuvo en el cuarto trimestre. Mientras tanto, los datos de Nielsen en los canales rastreados han mostrado que el crecimiento continúa desacelerándose semana tras semana, bajando al 13% la última semana de junio, aunque la comparación se vio afectada por el momento de las vacaciones del 4 de julio.

A pesar de su desaceleración en los canales rastreados, Celsius aún tiene una serie de oportunidades por delante que podrían ayudar a que la acción se recupere este año y más allá. El crecimiento internacional sigue siendo una gran oportunidad para la empresa. Apenas está comenzando a penetrar en los mercados del Reino Unido y Australia. También tiene la oportunidad de aumentar los ítems por tienda, mejorar la ubicación de los enfriadores y crecer en canales no rastreados.

Con un valor de menos de 35 veces las estimaciones de ganancias para 2025 y con un índice Precio / Ganancias a Crecimiento (PEG) de 1 vez, la acción parece estar atractivamente valorada para una acción de crecimiento que aún tiene varias buenas oportunidades por delante. Si la empresa puede expandirse internacionalmente y obtener un nicho similar al que tiene en los EE. UU., la acción debería tener un buen desempeño a largo plazo.

Gráfico de relación P/E de CELH (adelantado 1 año)

2. Lululemon Athletica

La acción de Lululemon ha tenido un año difícil, con una caída de más del 40% en lo que va del año. Los inversores han estado nerviosos por la creciente competencia de nuevas empresas como Alo y Vuori, así como por posibles cambios en la moda. Los comentarios cautelosos sobre el consumidor estadounidense en marzo, cuando reportó los resultados de su cuarto trimestre fiscal, combinados con la salida de su director de productos en mayo, solo avivaron el fuego.

El trimestre pasado, la compañía registró ventas en tiendas comparables planas en EE. UU., pero un aumento del 29% en las ventas en tiendas comparables internacionales llevó a un aumento del 7% en las ventas en tiendas comparables en general y un aumento del 10% en los ingresos totales.

Internacional sigue siendo una de las mayores oportunidades para Lululemon en el futuro, y hasta ahora parece que la marca está resonando con los clientes internacionales. Sin embargo, la empresa también tiene la capacidad de revigorizar el crecimiento en sus mercados norteamericanos a través de la innovación de productos y la expansión de categorías.

La marca parece seguir siendo fuerte, y el potencial de un consumidor estadounidense mejorado y una fuerte temporada de regreso a clases también podrían ser beneficiosos para el crecimiento. Las indicaciones iniciales sugieren que la temporada de compras de regreso a clases ha comenzado bien, con los Analistas de Adobe señalando que Amazon vio cómo sus ingresos del Día del Prime para ropa de niños aumentaron un 165%, mientras que otros artículos de regreso a clases como mochilas y material escolar aumentaron un 216%. Otros datos de la Federación Nacional de Minoristas, incluidos los volúmenes de contenedores en mayo y el fuerte comercio minorista en junio, también apuntan a un entorno minorista fortalecido.

Con un índice precio/ganancias (P/E) a futuro de menos de 18 basado en estimaciones para 2025, Lululemon está cotizando a una de las valoraciones más baratas de su historia.

Gráfico de relación P/E de LULU (adelantado 1 año)

Dado su valoración, las oportunidades que tiene por delante y el potencial de una fuerte temporada de compras de regreso a clases, la acción de ropa podría estar lista para ver un fuerte rebote en la segunda mitad de este año y más allá.

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Geoffrey Seiler no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Adobe, Amazon, Celsius y Lululemon Athletica. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones de Crecimiento que Podrían Dispararse en la Segunda Mitad de 2024 y Más Allá fue publicado originalmente por The Motley Fool