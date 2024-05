2 Acciones de Crecimiento que Han Subido un 437% y un 541% en 7 Años para Comprar Ahora, Según Wall Street

Los desdoblamientos de acciones generalmente siguen a una apreciación significativa del precio de las acciones, lo cual rara vez sucede con compañías de menor calidad. Por esa razón, muchos inversores ven los desdoblamientos de acciones como indicadores indirectos de calidad. Pero la apreciación del precio (no el posterior desdoblamiento) es donde los inversores deberían enfocarse.

Las acciones de Microsoft (NASDAQ: MSFT) e Intuit (NASDAQ: INTU) se dispararon un 541% y un 437%, respectivamente, en los últimos siete años. Esa apreciación del precio califica a ambas compañías como candidatas para desdoblamientos de acciones. Más importante aún, sugiere alguna ventaja competitiva que se ha traducido en un rendimiento superior a largo plazo. Los inversores deberían esforzarse por poseer acciones de ese tipo.

De hecho, los analistas de Wall Street ven a Microsoft e Intuit como inversiones valiosas en este momento, ya sea que dividan sus acciones en el futuro o no. Microsoft tiene un objetivo de precio mediano de $475 por acción que implica un alza del 22% desde su precio actual. Y Intuit tiene un objetivo de precio mediano de $720 por acción que implica un alza del 15% desde su precio actual.

Aquí está lo que los inversionistas deberían saber.

Microsoft: un rendimiento del 541% en los últimos 7 años

Microsoft tiene dos importantes motores de crecimiento en el software empresarial y la computación en la nube. La compañía tiene un monopolio virtual en el software de productividad de oficina (Microsoft 365), y tiene una presencia sólida en el software de planificación de recursos empresariales y herramientas de desarrollo de bajo código. En total, Microsoft representó el 18% de las ventas de software comercial en 2023, y se pronostica que ganará cuota a medida que los copilotos de inteligencia artificial (IA) generativa se conviertan en flujos de ingresos más grandes en los próximos años.

Además, si bien Microsoft Azure todavía está por detrás de Amazon Web Services (AWS) en ventas de servicios de infraestructura y plataforma en la nube, Microsoft redujo la brecha de participación en el mercado de 11 puntos en 2021 a 7 puntos en 2023, según Statista. La fortaleza de Microsoft en IA, así como su sólida presencia en soluciones de datos en la nube y ciberseguridad, podrían ayudarle a ganar más participación en el futuro. De hecho, Morgan Stanley cree que Azure podría superar a AWS para 2027.

Microsoft presentó sólidos resultados financieros en el tercer trimestre fiscal (terminado el 31 de marzo). Los ingresos aumentaron un 17% hasta los $61.9 mil millones, y la ganancia neta de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) aumentó un 20% hasta $2.94 por acción diluida. Ese sólido desempeño se debió en gran parte al impulso en la computación en la nube impulsado por la demanda de servicios de IA. El CEO Satya Nadella dijo que más del 65% de las empresas Fortune 500 utilizan el servicio Azure OpenAI, una plataforma para construir aplicaciones personalizadas de IA generativa con amplios modelos de lenguaje de OpenAI.

En resumen, Microsoft tiene dos fuertes vientos a favor en la creciente demanda de software empresarial y servicios en la nube, ambos potenciados por oportunidades para monetizar la inteligencia artificial. Como tal, Wall Street espera que la compañía aumente las ganancias por acción en un 16% anual durante los próximos cinco años. Esa estimación de consenso hace que su valoración actual de 34.4 veces las ganancias parezca algo cara, pero los inversores que deseen poseer acciones deben estar preparados para pagar una prima.

Intuit: un rendimiento del 437% en los últimos 7 años

Intuit se especializa en software de preparación de impuestos y contabilidad. La compañía tiene dos ecosistemas de productos bien conocidos en TurboTax y QuickBooks. TurboTax es la herramienta de preparación de impuestos más popular entre los consumidores de EE. UU., e Intuit está trabajando para monetizar mejor ese ecosistema con TurboTax Live, un producto que conecta a los usuarios con profesionales de impuestos que brindan preparación de declaraciones de impuestos asistida o de servicio completo.

Similarmente, QuickBooks es el software de contabilidad más popular entre las pequeñas empresas y las personas autónomas en los EE. UU. Aquí, Intuit ha tomado una medida similar con QuickBooks Live, un producto que conecta a los usuarios con expertos que brindan servicios de contabilidad asistida o de libro mayor de servicio completo. Intuit también se esfuerza por ofrecer servicios adicionales a las pequeñas empresas en el ámbito del financiamiento, marketing, nómina y procesamiento de pagos.

Intuit se vio fuerte en el segundo trimestre del año fiscal 2024 (finalizado el 31 de enero). Los ingresos aumentaron un 11% hasta los $3.4 mil millones gracias al impulso impresionante en el segmento de QuickBooks. Mientras tanto, las ganancias no GAAP aumentaron un 20% hasta $2.63 por acción diluida. En la llamada de ganancias, el CEO Sasan Goodarzi proporcionó comentarios alentadores sobre el trimestre actual. “Aunque es temprano en la temporada, TurboTax Live Full Service está resonando con los clientes”. Eso augura bien para la empresa porque la administración ve la preparación de impuestos asistida como un mercado de $31 mil millones en gran parte inexplorado.

Como una advertencia, Intuit enfrenta una amenaza potencial del programa Direct File del IRS, que permite a los contribuyentes elegibles presentar declaraciones federales de impuestos de forma gratuita. La mayoría de los analistas ven el programa como no problemático porque la adopción de herramientas gratuitas históricamente ha sido baja. De hecho, mientras que el programa Direct File todavía está en sus primeras etapas, procesó solo 140,000 declaraciones en 2024. Eso representa solo el 0.1% de las 128.7 millones de declaraciones individuales que el IRS esperaba para la fecha límite de presentación.

Mirando hacia adelante, Wall Street espera que Intuit crezca las ganancias por acción en un 28% anual durante los próximos cinco años. En ese contexto, su valoración actual de 64.7 veces las ganancias parece un poco cara pero no irrazonablemente costosa. Las acciones de Intuit superaron al S&P 500 en los últimos uno, tres y cinco años, y creo que las acciones pueden superar en los próximos cinco años desde su valoración actual.

Dónde invertir $1,000 en este momento

Cuando nuestro equipo de analistas tiene un consejo sobre acciones, vale la pena escuchar. Después de todo, el boletín que han dirigido durante dos décadas, Motley Fool Stock Advisor, ha más que triplicado el mercado.* Acaban de revelar cuáles creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora mismo… y Microsoft está en la lista, pero hay otras 9 acciones que podrías estar pasando por alto.

Consulte las 10 acciones* Las devoluciones de Stock Advisor hasta el 30 de abril de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Trevor Jennewine tiene posiciones en Amazon. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Intuit, y Microsoft. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas a largo plazo de enero de 2026 por $395 en Microsoft y llamadas a corto plazo de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Posibles desdoblamientos de acciones en 2024: 2 Acciones de Crecimiento con Aumentos del 437% y el 541% en 7 Años para Comprar Ahora, Según Wall Street fue publicado originalmente por The Motley Fool.