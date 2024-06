2 Acciones de Crecimiento Que Están Gritando Compra en Junio

Si los últimos años han enseñado algo a los inversores, es la importancia de mantener una mentalidad a largo plazo al invertir en el mercado de valores. Los vientos en contra macroeconómicos en el mundo postCOVID llevaron al Nasdaq Composite a caer un 33% en 2022. Las acciones tecnológicas fueron especialmente golpeadas, ya que un aumento en la inflación frenó el gasto de consumidores y comerciales.

Sin embargo, desde el comienzo de 2023, ese mismo índice ha subido un 60% gracias a las mejoras económicas y la emoción por mercados emergentes como la inteligencia artificial (IA). Como resultado, durante todo ese período, desde finales de 2021 hasta hoy, ha aumentado aproximadamente un 7% de nuevo. Y aquellos que vendieron en 2022 no se han beneficiado del repunte que muchas acciones han disfrutado desde entonces.

Por ejemplo, los gigantes tecnológicos Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) y Amazon (NASDAQ: AMZN) sufrieron caídas en sus acciones del 55% y 50% en 2022. Sin embargo, sus precios de acciones han subido desde entonces un 158% y un 110%, respectivamente, a medida que las acciones tecnológicas han vuelto a estar de moda.

Ambas compañías tienen reputaciones por ofrecer ganancias consistentes y significativas a largo plazo. Mientras tanto, los desarrollos futuros indican que continuarán obteniendo beneficios de los vientos favorables de la tecnología durante años. Aquí te explico por qué las considero como compras irresistibles en junio.

El caso de Advanced Micro Devices

Las acciones de AMD han subido más de un 4,000% desde 2014, y la última década probablemente haya sido el período más crucial en los 55 años de historia de la empresa. La directora ejecutiva, Lisa Su, asumió el cargo hace 10 años, sacó a la empresa del borde de la quiebra y la llevó a una impresionante recuperación.

Durante ese período, los ingresos anuales de AMD aumentaron un 312% mientras que los ingresos operativos subieron un 169%. Gran parte de su crecimiento se debe al lanzamiento de su línea de unidades centrales de procesamiento (CPUs) Ryzen en 2017. Esos potentes chips permitieron a AMD tomar consistentemente cuota de mercado a Intel y le dieron los fondos para expandirse a otros sectores.

De hecho, la cuota de mercado de CPUs de AMD pasó del 18% en el primer trimestre de 2017 a aproximadamente el 33% hoy en día. Mientras tanto, la de Intel ha caído del 82% al 64%.

El éxito de AMD la ha llevado a adentrarse en otras áreas de tecnología, como la IA. En el último año, la empresa ha lanzado nuevas unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de IA para competir con las ofertas del líder del mercado, Nvidia, mientras busca beneficiarse de la creciente demanda. Además, AMD se está expandiendo gradualmente al mercado de PC capaces de IA. Según un pronóstico de Canalys, las PC capaces de IA representarán alrededor del 18% de todos los envíos de PC este año, y se espera que esa cifra se duplique a más del 40% en 2025.

Con posiciones sólidas en múltiples áreas de tecnología, AMD tiene una prometedora trayectoria de crecimiento. Las acciones de la empresa se están negociando con una prima, con un ratio precio-ganancias futuro de 47. Sin embargo, el amplio potencial de la IA y otras industrias probablemente mantendrá subiendo sus acciones durante años, convirtiendo a AMD en una atractiva inversión a largo plazo para comprar en este momento.

La historia continúa

El caso de Amazon

Amazon se vio especialmente afectada en 2022, ya que las reducciones en el gasto discrecional de los consumidores provocaron fuertes declives en su negocio de comercio electrónico. Sin embargo, el impresionante crecimiento en el último año demostró la capacidad de la empresa para navegar con éxito por condiciones de mercado complicadas.

Amazon presentó sus resultados del primer trimestre el 30 de abril. Los ingresos aumentaron un 13% interanual a $143 mil millones, superando la estimación de consenso de Wall Street en $750 millones. Su negocio minorista creció significativamente a lo largo de 2023, y la tendencia continuó este año. Los ingresos de los dos segmentos de comercio electrónico de Amazon entregaron un crecimiento combinado del 12% a medida que sus ingresos operativos llegaron a casi $6 mil millones, una mejora considerable con respecto a los $349 millones en pérdidas que registraron en el período del año anterior.

Además de sólidas ganancias en el comercio minorista, las ventas en la división de servicios de publicidad de Amazon aumentaron un 24% después de comenzar a mostrar anuncios en la plataforma de transmisión Prime Video. Aún es temprano para el negocio de publicidad de la empresa, pero es un motor de crecimiento prometedor.

Todas las miradas estaban puestas en el crecimiento en la nube de Amazon en esta temporada de resultados, ya que representa el papel en expansión de la gigante tecnológica en la IA con Amazon Web Services (AWS). La plataforma informó un aumento del 17% en los ingresos en el primer trimestre a medida que el ingreso operativo se disparó un 84% interanual. Amazon está invirtiendo fuertemente en las capacidades de IA de AWS construyendo nuevos centros de datos en todo el mundo, lanzando nuevas herramientas de IA y incursionando en la producción de chips.

Gracias a su modelo de negocio ampliamente diversificado y sus vastos recursos financieros, Amazon es fácilmente una de las mejores acciones de crecimiento disponibles. Su ratio precio-ventas se sitúa en un atractivo 3, lo que podría suponer una valoración de ganga que convierte a Amazon en una compra irresistible este junio.

¿Deberías invertir $1,000 en Advanced Micro Devices en este momento?

Antes de comprar acciones de Advanced Micro Devices, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor identificó recientemente lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Advanced Micro Devices no fue una de ellas. Las 10 acciones que hicieron la lista podrían generar ganancias enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $713,416!*

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, incluida orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Los rendimientos de Stock Advisor hasta el 3 de junio de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Dani Cook no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en Advanced Micro Devices, Amazon y Nvidia. The Motley Fool recomienda Intel y recomienda las siguientes opciones: posiciones largas en enero de 2025 $45 calls en Intel y posiciones cortas en mayo de 2024 $47 calls en Intel. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones de Crecimiento que son Compras Irresistibles en Junio fue publicado originalmente por The Motley Fool