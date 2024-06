2 Acciones de Crecimiento Colosal para Comprar en el Nuevo Mercado Alcista y Mantener Durante Años

"

El nuevo mercado alcista de 2024 ha despertado el interés de muchos inversores en acciones. Sin embargo, la verdad es que las empresas de calidad no han desaparecido. Los precios de las acciones pueden fluctuar, pero las buenas empresas pueden avanzar a través de tiempos turbulentos y ofrecer resultados que potencian los retornos de los inversores.

Si estás en busca de acciones de crecimiento para comprar y mantener a largo plazo, no tienes que buscar lejos para encontrar empresas interesantes. Aquí tienes dos acciones, una muy conocida y la otra una recién llegada al espacio de la nube, que podrías considerar la próxima vez que vayas de compras para tu cartera de inversión.

1. Amazon

Amazon (NASDAQ: AMZN) ha seguido demostrando su capacidad para revitalizar su negocio en medio de circunstancias económicas adversas, confiando en el crecimiento de su gama principal de segmentos. Su plataforma de comercio electrónico sigue siendo una de las más grandes del mundo y aún es la mayor fuente de ingresos de Amazon.

Mientras tanto, el segmento Amazon Web Services (AWS) sigue dominando el espacio global de infraestructura en la nube. Como uno de los negocios más livianos en términos de activos de Amazon, representa la mayor parte de sus ganancias.

AWS también sirve como el ejemplo más claro de la continua implementación de inteligencia artificial generativa y herramientas relacionadas en una amplia gama de casos de uso de clientes.

Herramientas como Amazon Bedrock (un servicio para construir aplicaciones de inteligencia artificial generativa), Amazon Q (un chatbot de inteligencia artificial generativa) y Amazon Sagemaker (una plataforma que ayuda a los clientes a construir y entrenar modelos de aprendizaje automático) están siendo adoptadas por grandes empresas para impulsar una mayor eficiencia y mejorar las experiencias de los clientes.

En el primer trimestre de 2024, las ventas netas totales de Amazon alcanzaron los $143 mil millones, un aumento del 13% respecto al año anterior. De esa cantidad, $89 mil millones correspondieron al comercio electrónico (ventas en la tienda en línea y ventas de servicios de terceros), $25 mil millones a AWS y $11.8 mil millones a publicidad. Estas son sus tres principales fuentes de ingresos.

El beneficio neto para el periodo de tres meses se disparó un 225% interanual a $10.4 mil millones, mientras que el beneficio operativo aumentó un 219% a $15.3 mil millones. De ese total de beneficio operativo, $9.4 mil millones provinieron del segmento de AWS.

Si buscas una acción sin lugar a dudas con un amplio margen de seguridad en sus impulsores de negocio principales, Amazon sigue siendo una compra inteligente para agregar una y otra vez a medida que los años avanzan.

2. Toast

Toast (NYSE: TOST) gana dinero vendiendo software para restaurantes, hardware y soluciones tecnológicas financieras a pequeñas y medianas empresas en los EE. UU., el Reino Unido e Irlanda. Aunque aún está considerablemente por debajo de su máximo histórico, la acción ha aumentado aproximadamente un 40% desde el inicio de este año.

Los inversores han sido mucho más cautelosos últimamente cuando se trata de empresas orientadas al crecimiento que aún no son rentables. Sin embargo, Toast opera en un espacio de rápido crecimiento mientras ofrece productos y servicios que enfrentan una demanda constante.

Actualmente, Toast obtiene la mayor parte de su dinero de varias soluciones tecnológicas financieras. Estas incluyen tarifas basadas en transacciones que acumula cuando un restaurante procesa un pago utilizando sus soluciones de plataforma, así como tarifas por marketing y gestión de préstamos para los clientes de restaurantes a través de Toast Capital.

Esos préstamos son originados por socios externos, no por Toast en sí. La empresa también genera ingresos de suscripciones recurrentes y de ventas de hardware, como tabletas y terminales.

En el primer trimestre de 2024, Toast entregó un volumen bruto de pagos de poco menos de $35 mil millones, un aumento del 30% respecto al año anterior. El total de ubicaciones de restaurantes aumentó un 32% interanual a 112,000, y su tasa anual recurrente al final del trimestre fue de $1.3 mil millones, un incremento del 32% interanual.

En este momento, Toast no es rentable según los principios contables generalmente aceptados (GAAP). Sin embargo, informó un beneficio bruto de $249 millones en el trimestre reciente, un aumento del 43% interanual, y un beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de $57 millones.

En el trimestre reciente, Toast no fue positivo en flujo de efectivo, pero reportó $135 millones en flujo de efectivo operativo y $93 millones en flujo de efectivo libre para todo el 2023. La gerencia también tiene como objetivo que la empresa alcance un beneficio operativo (según GAAP) para la primera mitad del próximo año.

El crecimiento se está acelerando, y la gerencia está siguiendo un camino definido hacia la rentabilidad. Toast controla actualmente aproximadamente el 13% del mercado de software para restaurantes en los EE. UU. Es una parte considerable de un mercado amplio en expansión, pero que le deja mucho espacio para crecer. Esta acción puede ser una compra interesante para inversores a largo plazo que deseen exponerse a este espacio y tengan un horizonte de compra y retención sustancial.

