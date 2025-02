2 Acciones de Crecimiento Caliente para Comprar en 2025

Aproximadamente un mes en 2025, el mercado de valores ha tenido un comienzo decente pero lejos de ser espectacular. Hasta el momento de esta redacción, el S&P 500, el Nasdaq Composite y el Dow Jones Industrial Average han subido un 3.2%, 2% y 5.6%, respectivamente.

Sin embargo, como siempre, hay más por descubrir cuando se rasca un poco más. Algunas acciones individuales han tenido un comienzo muy prometedor en 2025. Vamos a echar un vistazo más de cerca a dos que los inversores deberían considerar.

Primero, está Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD).

Hasta el momento de esta redacción, las acciones de Robinhood han subido más del 42% en lo que va del año y más del 387% en los últimos 12 meses.

La empresa opera una plataforma de corretaje donde los inversores pueden negociar acciones, fondos cotizados (ETFs), criptomonedas, materias primas y más.

En su trimestre más reciente, Robinhood entregó excelentes resultados de ganancias, destacados por:

Ingresos de $637 millones, un aumento del 37% interanual.

Beneficio neto de $150 millones frente a una pérdida neta de $85 millones un año antes.

Número de clientes de 24.3 millones, un aumento de 1 millón con respecto al año anterior.

Ingresos promedio por usuario de $105, un aumento del 31% interanual.

Claramente, la empresa está ejecutando su modelo de negocio, atrayendo nuevos inversores y aumentando sus ingresos y ganancias. Sin embargo, la dirección también está expandiéndose a nuevas áreas que podrían atraer nuevos clientes y aumentar los ingresos de los existentes.

Para empezar, la empresa supuestamente se está expandiendo al comercio de futuros para criptomonedas, petróleo, oro e índices de valores importantes. Además, Robinhood ha ingresado al campo de los mercados de predicción. Esto permitirá a los usuarios apostar sobre el resultado de eventos en vivo, incluyendo eventos deportivos, elecciones de alto perfil y publicaciones de datos económicos.

Según las estimaciones de consenso compiladas por Yahoo Finance, los analistas esperan que Robinhood genere más de $2.8 mil millones en ingresos en 2025, un aumento del 17% con respecto al año anterior. Creo que esas estimaciones son conservadoras y que la empresa podría superarlas a medida que escala sus nuevas iniciativas.

En cualquier caso, los inversores de crecimiento deberían estar atentos a esta acción tan candente. Podría ser uno de los mejores nombres para poseer en 2025.

A continuación, está Meta Platforms (NASDAQ: META).

Hasta el momento de esta redacción, las acciones de Meta han avanzado casi un 20% en lo que va del año. Retrocediendo 12 meses, su acción ha subido más de un 50%, no está mal para una empresa con una capitalización de mercado de casi $1.8 billones.

La acción de Meta está en alza porque la empresa está funcionando de maravilla. Los ingresos, el beneficio neto y el flujo de caja libre están en máximos históricos.

Todo se debe a la verdadera escala global de Meta. La empresa cuenta con más de 3.4 mil millones de usuarios promedio diarios (DAUs) en su conjunto de aplicaciones, incluyendo Facebook e Instagram. Eso significa que aproximadamente tres de cada ocho personas en la Tierra usan una de sus aplicaciones a diario.

Consecuentemente, la empresa puede generar un torrente de ingresos publicitarios. Casi el 97% de los ingresos de la empresa proviene de la publicidad, y Meta genera alrededor de $14.25 en ingresos por usuario por trimestre. Esa cifra ha aumentado constantemente con el tiempo y ha subido alrededor del 16% respecto al año anterior.

Finalmente, los inversores deben recordar que las empresas exitosas ofrecen valor a los accionistas, y Meta definitivamente lo hace. Hace un año, la empresa anunció un plan de recompra de acciones de $50 mil millones e instituyó también un dividendo trimestral regular de $0.50 por acción. Estos dos elementos ofrecen un valor tangible a los accionistas, especialmente a largo plazo.

En resumen, la enorme escala de Meta proporciona ingresos, ganancias y flujo de efectivo libre increíbles. A su vez, ofrece valor a los accionistas a través de su programa de recompra de acciones y dividendos. Es una fórmula que ha funcionado muy bien en los últimos 12 meses y que podría convertir a Meta en una de las mejores acciones para poseer en 2025.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Jake Lerch no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Meta Platforms. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones de Crecimiento Muy Prometedoras para Comprar en 2025 fue publicado originalmente por The Motley Fool