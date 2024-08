2 Acciones de Atención Médica Sin Pensar Para Comprar Con $1,000

Algunas acciones parecen tan atractivas que es difícil resistirse. Estas son often líderes en la industria con negocios sólidos, ventajas competitivas y mucho potencial de crecimiento. Eso describe bien a Novo Nordisk (NYSE: NVO) y HCA Healthcare (NYSE: HCA). Estos dos líderes en el sector de la salud han proporcionado generalmente rendimientos superiores al promedio, pero aún tienen mucho por delante.

Para aquellos con $1,000 para invertir que no esté destinado a emergencias, aquí tienes por qué poner ese dinero en estas dos compañías sería una gran decisión.

1. Novo Nordisk

Novo Nordisk, un líder de larga data en la industria farmacéutica, se ha convertido en un nombre más conocido en los últimos años. Esto se debe al trabajo del fabricante de medicamentos con sede en Dinamarca en el cuidado de la obesidad. Wegovy de Novo Nordisk, una terapia para la pérdida de peso, es uno de los líderes en este mercado en rápido crecimiento. Ozempic, otra marca famosa que comparte el ingrediente activo de Wegovy (semaglutida), es un medicamento para la diabetes más vendido. Estos dos están ayudando a Novo Nordisk a ofrecer excelentes resultados financieros.

En la primera mitad del año, las ventas netas de la compañía aumentaron un 24% interanual a 133.4 mil millones de coronas danesas ($19.6 mil millones), un excelente desempeño para un gigante farmacéutico. A pesar de sus sólidos resultados y progresos clínicos, Novo Nordisk ha enfrentado algunos problemas. Por ejemplo, la compañía no logró la aprobación de un medicamento de insulina semanal en los EE. UU. en parte debido a problemas de fabricación, aunque ya había sido aprobado en la Unión Europea, China y Japón (donde se llama Awiqli).

Sin embargo, los obstáculos regulatorios ocasionales no son tan importantes para una empresa que tiene este nivel de éxito. Novo Nordisk está obteniendo aprobaciones en otros lugares. Wegovy obtuvo una expansión de etiqueta en marzo para reducir el riesgo de varios eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes u obesidad. Con toda probabilidad, obtendrá muchas más luces verdes.

Además, Novo Nordisk debería tener muchos más impulsores de crecimiento además de Ozempic y Wegovy. La compañía debería seguir siendo líder en el desarrollo de tratamientos contra la obesidad, incluso con muchos de sus competidores tratando de hacerle la competencia. Novo Nordisk tiene más experiencia que cualquier otro de sus competidores en el desarrollo de medicamentos en este campo, lo que le otorga a la compañía cierta ventaja competitiva. Su cartera está llena de tales medicamentos.

Según algunas estimaciones, Cagrisema de Novo Nordisk, una de las terapias investigativas más prometedoras en este área, podría generar hasta $20.2 mil millones en ingresos para 2030. Novo Nordisk tiene muchos más candidatos en su cartera más allá de sus áreas centrales de diabetes y obesidad. La verdadera razón para comprar la compañía radica en su calidad innovadora y su demostrada capacidad para rendir bien sobre largos períodos.

Con acciones a un poco menos de $135, los inversores pueden comprar siete acciones con $1,000.

2. HCA Healthcare

En los últimos cinco años, HCA Healthcare ha demostrado su resiliencia. Quizás eso sea de esperar de una cadena de hospitales, una de las principales en los EE. UU. Después de todo, HCA Healthcare ofrece servicios – instalaciones que ayudan a cuidar a los enfermos – que siempre estarán en demanda. Sin embargo, hay más en la historia. HCA Healthcare tuvo que navegar por las interrupciones relacionadas con la pandemia en su negocio, incluidas las fluctuaciones de las tasas de admisión y ocupación, que son importantes para su capacidad de generar ingresos. HCA Healthcare luego tuvo que lidiar con problemas económicos, costos laborales crecientes y más.

Todo esto lo hizo manteniendo en crecimiento su cuota de mercado del 26.5% a finales de 2019 al 28% un año y medio después. Según la gerencia, HCA Healthcare ha seguido creciendo su posición desde entonces. Es decir, manejó estos años problemáticos mejor que la mayoría de sus competidores que ofrecen los mismos servicios. Y los resultados financieros siguen siendo bastante fuertes. En el segundo trimestre, los ingresos de HCA Healthcare de $17.5 mil millones aumentaron un decente 10% interanual a $17.5 mil millones, y las ganancias por acción de la compañía se dispararon un 29% a $5.53.

HCA Healthcare encontrará problemas nuevamente, como hacen todas las corporaciones ocasionalmente, pero sus perspectivas a largo plazo parecen brillantes. Internarse en su campo es extremadamente intensivo en capital – construir docenas de instalaciones es costoso. Ganarse el negocio y la confianza de los médicos, pacientes y pagadores externos tampoco es pan comido. Por eso, HCA Healthcare tiene una ventaja significativa sobre los recién llegados.

E incluso en comparación con otros competidores bien establecidos, sus ganancias de cuota de mercado, que se remontan al menos a 2011 (cuando tenía una participación del 23%), muestran que tiene lo necesario para seguir siendo competitivo en una industria con potencial a largo plazo debido a los cambios demográficos como el envejecimiento de la población mundial.

Hasta la fecha de esta escritura, las acciones de HCA Healthcare valen $367 cada una, por lo que $1,000 alcanza para dos de ellas.

