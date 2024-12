2 Acciones con División de Acciones con un Potencial de hasta un 174% de Ganancias en 2025, Según Analistas Seleccionados de Wall Street

Durante la mayor parte de dos años, los toros han estado corriendo desenfrenados en Wall Street. Si bien estos aumentos pueden seguirse prominentemente hasta el ascenso de la inteligencia artificial (IA), la IA no es el único catalizador responsable de enviar los índices del mercado a nuevos máximos.

Los grandes aumentos en el Dow Jones Industrial Average, S&P 500 y Nasdaq Composite en 2024 también se pueden atribuir a la emoción que rodea a las divisiones de acciones en algunas de las empresas más influyentes de Wall Street.

Una división de acciones es una herramienta que las empresas cotizadas en bolsa tienen a su disposición para ajustar cosméticamente su precio de las acciones y la cantidad de acciones en circulación de la misma magnitud. Estos cambios son superficiales en el sentido de que no afectan la capitalización de mercado de una empresa ni sus operaciones subyacentes de ninguna manera.

Desde que comenzó este año, más de una docena de empresas prominentes han completado divisiones de acciones. Solo una de estas divisiones fue de tipo inverso, que está diseñada para aumentar el precio de las acciones de una empresa. Mientras tanto, más de una docena fueron divisiones de acciones hacia adelante, que hacen que las acciones de una empresa cotizada en bolsa sean más accesibles nominalmente para los inversionistas minoristas y/o empleados que no pueden comprar acciones fraccionarias.

Los inversionistas tienden a inclinarse hacia las empresas que realizan divisiones hacia adelante por una razón clave: un rendimiento sostenido. Las empresas cotizadas en bolsa que necesitan reducir su precio de acciones para hacerlo más accesible nominalmente para los inversionistas diarios casi siempre están superando y superando a sus competidores. En resumen, son el tipo de empresas que esperaríamos que tuvieran un rendimiento superior durante períodos prolongados.

Quizás no sorprendentemente, las divisiones de acciones de IA fueron un gran tema este año. Argumentablemente, los dos jugadores más prominentes en hardware de IA, Nvidia (NASDAQ: NVDA) y Broadcom, completaron divisiones hacia adelante respectivas de 10 a 1 en junio y julio.

Sin embargo, las perspectivas para las acciones de división de acciones de Wall Street difieren en gran medida a medida que nos acercamos al nuevo año. Basándose en las previsiones de ciertos analistas de Wall Street, dos acciones de división de acciones de IA ofrecen un potencial al alza de hasta un 174% en 2025.

La primera acción de división de acciones que puede elevarse en 2025, según la predicción de un analista de Wall Street, es el especialista en soluciones de servidores de rack personalizables y almacenamiento Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI). Super Micro completó su primera división (10 a 1) luego del cierre de la negociación el 30 de septiembre.

A pesar de un año de altibajos, del cual hablaré con más detalle en un momento, Ananda Baruah de Loop Capital cree que las acciones de Super Micro pueden alcanzar los $100 por acción. Si la predicción de Baruah resultara precisa, implicaría un alza del 174% desde donde cerraron las acciones el 13 de diciembre.

La tesis alcista para Super Micro Computer es fácil de entender. Mientras que las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia son la elección indiscutible para acelerar las capacidades de computación en los centros de datos empresariales, Super Micro ha sido una de las principales opciones en infraestructura de centros de datos. Las empresas que desean maximizar su ventaja de pionero están gastando agresivamente en la infraestructura física necesaria para lograrlo.

A principios de agosto, Super Micro Computer informó que las ventas del ejercicio fiscal 2024 (finalizado el 30 de junio de 2024) crecieron un 110% hasta casi $15 mil millones. La incorporación de las muy solicitadas GPUs de Nvidia en sus servidores de rack personalizables es una de las principales razones por las que la demanda de la infraestructura de centros de datos de la empresa ha sido prácticamente insaciable.

Pero las cosas están lejos de ser perfectas.

Solo tres semanas después de que Super Micro anunciara sus resultados anuales, el conocido vendedor en corto Hindenburg Research publicó un informe que alegaba “manipulación contable.” Desde la publicación de este informe, Super Micro Computer ha:

Retrasado la presentación de su informe anual ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Visto a la firma de contabilidad Ernst & Young, que anteriormente había planteado preocupaciones sobre sus controles internos, renunciar como auditor de la empresa.

Sido objeto de una investigación en una etapa temprana sobre contabilidad por parte de reguladores, según The Wall Street Journal.

Sido eliminado del Nasdaq-100.

Contratado a Evercore para una posible recaudación de capital.

Aunque un comité especial independiente no espera realizar cambios financieros y anticipa permanecer enlistado en la bolsa de Nasdaq, hay muchas preguntas que permanecen sin respuesta hasta que Super Micro Computer presente su informe anual y sea firmado por un auditor.

Dicho esto, es poco probable que Super Micro haga un intento de alcanzar el precio objetivo más alto de Wall Street en el nuevo año.

La otra acción de división de acciones en la que un analista de Wall Street cree que puede dispararse en el nuevo año es la empresa de equipos de fabricación de obleas semiconductores Lam Research (NASDAQ: LRCX). La junta de Lam aprobó una división adelante de 10 a 1 a fines de mayo, que entró en vigor después del cierre del mercado el 2 de octubre.

De los más de dos docenas de analistas que cubren la empresa, ninguno es más optimista que Tammy Qiu del Banco Berenberg. El precio objetivo de Qiu de $1,140, que se ajustó a $114 por acción para reflejar la división adelante de Lam a principios de octubre, implica un potencial al alza de hasta un 49% en este coloso de equipos semiconductores.

Al igual que Super Micro Computer, Lam Research se encuentra bien posicionado para aprovechar la revolución de la IA. Lam es uno de los principales proveedores de equipos de fabricación de obleas utilizados por empresas de semiconductores.

Más específicamente, los equipos de la empresa empaquetan memorias de alta velocidad (HBM). HBM es responsable de acelerar los cálculos y procesar grandes cantidades de datos, lo cual es una necesidad al construir y entrenar modelos de lenguaje grandes y ejecutar soluciones de IA generativa. Lam Research es, efectivamente, una pieza clave en la infraestructura necesaria para facilitar la adopción generalizada de soluciones de inteligencia artificial.

Pero al igual que Super Micro Computer, no hay un camino directo hacia el éxito. Si bien Lam no tiene que lidiar con las nubes grises de contabilidad que se ciernen sobre Super Micro, hay otra preocupación evidente.

Ninguna región geográfica es más importante para Lam que China. Durante los trimestres que finalizaron en junio y septiembre, generó el 39% y el 37% de sus respectivos ingresos de la segunda economía mundial. El problema es que los reguladores estadounidenses y la próxima administración de Donald Trump podrían complicar las cosas.

En 2022 y 2023, los reguladores estadounidenses restringieron la exportación de chips de IA de alta potencia y equipos relacionados a China. Esto afecta a los cerebros de los centros de datos de IA, como Nvidia, así como a los fabricantes detrás de los centros de datos de IA, como Lam Research. Con Trump apuntando a imponer un arancel del 35% a las importaciones de China el primer día de su segundo mandato, el principal mercado de Lam para las ventas podría convertirse rápidamente en una incógnita.

Además, la acción de Lam Research no es exactamente una ganga. Basándose en sus acciones cotizando cerca de 22 veces el flujo de efectivo del ejercicio fiscal 2024 (finalizado el 30 de junio de 2024), se valora con una prima del 21% sobre su flujo de efectivo promedio de los últimos cinco años.

Es probable que Lam Research necesite que las relaciones entre EE. UU. y China mejoren significativamente si quiere alcanzar el ambicioso precio objetivo de $114 por acción de Qiu en 2025.

