2 Acciones con caídas del 63% y 72% para Comprar Ahora mismo

Con menos de un mes restante en este año, es justo decir que 2024 ha sido grandioso para el mercado de valores. El índice S&P 500, que suele considerarse como referencia del rendimiento del mercado en general, ha subido aproximadamente un 28% en lo que va del año. Mientras tanto, el índice Nasdaq Composite, más enfocado en el crecimiento, ha visto su nivel subir un 31.5% en el mismo período.

Nvidia, Palantir, Microsoft y otros grandes ganadores pueden seguir subiendo y ayudar a establecer récords para los principales índices, pero los inversores también pueden querer considerar acciones que todavía cotizan con fuertes descensos desde sus máximos de valoración anteriores. Con eso en mente, sigue leyendo para ver por qué dos colaboradores de Motley Fool creen que comprar estas acciones en este momento sería una jugada inteligente de fin de año.

Jennifer Saibil: Las acciones de Carnival (NYSE: CCL) han subido un 44% este año después de más que duplicarse el año pasado. Por lo tanto, los inversores podrían sorprenderse al saber que esta destacada acción, que parece haber repuntado, todavía está un 63% por debajo de sus máximos históricos.

El negocio en sí está funcionando muy bien, con ventas completadas y en crecimiento, y la demanda a niveles sin precedentes. En el tercer trimestre fiscal de 2024 (finalizado el 31 de agosto), los ingresos aumentaron de $6.9 mil millones a $7.9 mil millones año tras año. Casi la mitad del inventario de 2025 ya estaba reservado a finales de septiembre, y también se encuentra en su mejor posición reservada de la historia para 2026.

La rentabilidad todavía no está donde solía estar, que era fiable y en crecimiento. Hoy sigue regresando. Pero a medida que la demanda se mantiene fuerte, las métricas de rentabilidad son saludables. El EBITDA ajustado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) aumentó un 25% respecto al año anterior hasta $2.8 mil millones en el tercer trimestre, y el ingreso operativo mejoró en $554 millones respecto al año anterior a $2.2 mil millones. El beneficio neto fue positivo en el trimestre con $1.7 mil millones, aunque Carnival aún no ha vuelto a un beneficio neto consistentemente positivo, aún.

Entonces, ¿cuál es el problema? El principal problema para los inversores es la enorme deuda de Carnival, que asumió cuando los cruceros no estaban en funcionamiento. Aunque la administración la está pagando de manera constante, sigue siendo muy elevada en $29 mil millones al final del tercer trimestre. Las acciones de Carnival se dispararon con la noticia de que se reducirían las tasas de interés, ya que eso ayudará a pagar la deuda más rápido.

Otra preocupación es que la demanda eventualmente disminuirá, y el rendimiento de Carnival podría verse inestable antes de estabilizarse a niveles normales. Pero los inversores deberían enfocarse en el largo plazo.

Podría haber, de hecho, cierta inestabilidad, pero en primer lugar, la alta demanda supera lo que el mercado podría haber imaginado. Ha permanecido elevado a lo largo de la inflación y las altas tasas de interés, que normalmente serían obstáculos para una empresa que vende productos de lujo costosos. Ahora está bien posicionado para mantener una fuerte demanda a medida que las condiciones económicas se relajan, y la inestabilidad podría terminar siendo mínima.

Y los inversores no deberían esperar un crecimiento lineal de ninguna inversión. Eso no es más que una receta para la decepción, porque es raro. Se debe enfocar en la salud a largo plazo de una organización y en cómo la administra la dirección. Carnival tiene un largo historial como líder de la industria, y ya está volviendo a ser una acción que supera al mercado.

Keith Noonan: A pesar de que el mercado en general está subiendo con fuerza y la industria de semiconductores está registrando grandes ganancias, 2024 ha sido un año difícil para Intel (NASDAQ: INTC). El precio de las acciones de la compañía ha caído un 58% en el año, y las fuertes ventas han llevado ahora las acciones a bajar un 72% desde su máximo histórico.

El negocio de Intel enfrenta desafíos en frentes clave. La unidad de diseño de chips de la compañía ha estado perdiendo terreno frente a proveedores rivales de unidades centrales de procesamiento (CPUs), como Advanced Micro Devices y Arm Holdings en los mercados de PC y servidores, y la dominación de las unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de Nvidia en la capacitación en inteligencia artificial ha significado que Intel se ha perdido en las primeras etapas de la revolución de la inteligencia artificial (AI).

Para empeorar las cosas, el impulso para aprovechar sus capacidades de fabricación de chips para satisfacer las necesidades emergentes de fabricación de semiconductores ha sido costoso. Todavía no ha demostrado que puede competir con Taiwan Semiconductor Manufacturing, líder indiscutible en servicios de fabricación de chips, y los gastos seguirán siendo altos mientras el desafiante busca mejorar la calidad del rendimiento y la capacidad de producción.

A raíz de estos desafíos, Pat Gelsinger anunció recientemente que había renunciado como CEO de la compañía. El movimiento añadió otra capa de incertidumbre al panorama de Intel, y ahora los inversores y analistas están tratando de determinar si la compañía se moverá hacia la desinversión de su negocio de fabricación o continuará operando como una unidad combinada.

Después de las intensas ventas este año, el ratio precio/ventas forward de Intel se ha reducido a aproximadamente 1.7, un nivel que es bajo en términos históricos. Si bien los vientos en contra de rentabilidad han llevado el múltiplo de ganancias forward de la compañía a aproximadamente 53, creo que hay un valor significativo esperando ser desbloqueado con la acción.

Intentar adivinar exactamente qué movimientos hará la empresa con su estructura, apuestas de crecimiento y posibles divisiones no es central para mi tesis alcista. En cambio, veo una acción deprimida y una empresa que todavía posee recursos estratégicos increíblemente valiosos. El diseño y la capacidad avanzados de fabricación de chips nunca han sido más importantes desde perspectivas económicas y de defensa nacional, y Intel tiene un posicionamiento competitivo suficiente en ambas categorías para ofrecer ganancias a los accionistas en múltiples escenarios.

Jennifer Saibil no posee ninguna posición en las acciones mencionadas. Keith Noonan no posee ninguna posición en las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Advanced Micro Devices, Intel, Microsoft, Nvidia, Palantir Technologies y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool recomienda Carnival Corp. e recomienda las siguientes opciones: largas llamadas de enero de 2026 $395 en Microsoft, cortas llamadas de febrero de 2025 $27 en Intel y cortas llamadas de enero de 2026 $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Stocks Down 63% and 72% to Buy Right Now fue publicado originalmente por The Motley Fool