2 Acciones Brillantes con descuentos del 41% y 51% para Comprar Ahora mismo

El mercado de valores ha disfrutado de un impresionante rally hasta ahora en 2024. El índice S&P 500 ha subido un 14.5%, y el aún más tecnológico Nasdaq Composite ha subido un 18% en el tramo. Gracias a resultados alentadores de ganancias y la emoción en torno a la inteligencia artificial (IA) y otras tendencias, acciones de alto perfil como Apple, Nvidia y Amazon han subido a nuevas valoraciones máximas.

Algunas de las acciones más calientes del mercado podrían seguir subiendo aún más, pero sería un error pasar por alto las oportunidades en empresas que aún cotizan muy por debajo de sus picos de valoración anteriores. Si estás en busca de inversiones que ofrezcan valoraciones atractivas y fuertes perspectivas a largo plazo, sigue leyendo para ver por qué dos colaboradores de Fool.com identificaron a Altria Group (NYSE: MO) y Walt Disney (NYSE: DIS) como las mejores acciones para comprar en este momento.

Altria es una sólida acción defensiva con un excelente perfil de dividendos

Keith Noonan: La acción de Altria ha subido aproximadamente un 13% en lo que va del año, pero el precio de la compañía aún está un 41% por debajo de su pico. A pesar de que el gigante del tabaco sigue liderando el mercado estadounidense con su marca Marlboro, está enfrentando algunos vientos en contra seculares. Los clientes continúan alejándose de los cigarrillos, y esta tendencia parece probable que continúe.

Los ingresos de la compañía y las ganancias ajustadas no GAAP (principios contables generalmente aceptados) cayeron aproximadamente un 2.5% debido a la disminución en las ventas unitarias en la categoría de tabaco para fumar. El total de cigarrillos vendidos en el período disminuyó aproximadamente un 10% año tras año. Por otro lado, la dirección reafirmó su guía para que las ganancias ajustadas por acción anuales aumenten entre un 2% y un 4.5%.

Gracias a aumentos de precios y recompras de acciones, Altria ha logrado aumentar su beneficio por acción en aproximadamente un 26% en los últimos cinco años. Si bien la empresa enfrenta vientos en contra a largo plazo debido a la disminución en los volúmenes de unidades, la acción sigue siendo atractivamente valorada.

Altria cotiza a menos de 9 veces las ganancias esperadas de este año y paga un dividendo que rinde un 8.6% basado en el precio actual de la compañía. Además, hay una muy buena probabilidad de que los inversores que compren la acción hoy no tengan que esperar mucho para disfrutar de un rendimiento aún mayor.

El pasado agosto, Altria aumentó su dividendo aproximadamente un 4.3%. El aumento del pago marcó el 58º aumento de dividendo implementado por la compañía en los últimos 54 años.

El gigante del tabaco sin duda enfrenta tendencias desafiantes en el mercado de cigarrillos, pero continúa invirtiendo y construyendo en categorías de productos sin humo, y su pago de dividendos debería permanecer seguro cubierto en un futuro previsible. Con una base de ganancias sólida a pesar de los vientos en contra de la demanda y un dividendo grande y sostenible, Altria es una acción defensiva atractiva que también ofrece un potencial de apreciación de capital convincente.

Los inversores están volviéndose a emocionar con Disney

Jennifer Saibil: Disney sigue siendo la compañía a vencer en entretenimiento, con una sólida cartera de películas, parques temáticos globales sin igual, una biblioteca de contenido inigualable y muchos otros activos de primera clase. Obtuvo $89 mil millones en ingresos en los últimos 12 meses a lo largo de los últimos tres años, lo que lo ubica en el puesto 47 en el ranking de Fortune de las empresas más grandes en los EE. UU. Eso representa un aumento del 40% en los últimos tres años. Entonces, ¿por qué su acción está un 51% por debajo de sus máximos?

Principalmente debido a una gran volatilidad. Disney ha tenido un impresionante regreso desde los mínimos de la pandemia, pero sus diferentes segmentos han estado por todos lados desde entonces.

Los parques estuvieron cerrados y las ventas eran inexistentes, pero eso ha cambiado ahora, y los parques han vuelto a tener un fuerte impulso. Los ingresos de los parques aumentaron un 10% año tras año en el segundo trimestre fiscal de 2024 (finalizado el 30 de marzo). Esa ha sido la tendencia histórica, y salvo otra pandemia global u otra alteración, debería continuar.

El streaming ha aumentado enormemente en los últimos años y ahora representa más de la mitad de los ingresos del segmento de entretenimiento, así como un cuarto de los ingresos totales de la empresa. Eso proviene de una combinación de suscripciones y publicidad. El streaming se volvió rentable sin ESPN+ por primera vez en el segundo trimestre, y la dirección está guiando hacia ganancias totales para el final del año fiscal. Eso debería brindar un gran impulso a la acción.

Otras partes del negocio de contenido de Disney, incluidas las redes lineales y las películas de taquilla, aún están luchando. Los espectadores continúan cortando el cable, o cambian de televisión por cable a streaming, lo que perjudica los ingresos por cable, y también se están alejando de la televisión de difusión tradicional, lo que perjudica su negocio publicitario.

El regreso de Bob Iger al cargo de CEO ha aliviado a los accionistas y ha brindado a la empresa cierta estabilidad. Los inversores tienen mucha confianza en Iger, quien lideró la compañía durante 15 años a través de una increíble fase de crecimiento antes de renunciar al cargo de CEO en 2020. Regresó para lo que se supone que será un papel temporal mientras la compañía aclara su dirección, pero su mandato ya se ha extendido hasta 2026. Disney se ha centrado en generar rentabilidad desde Disney+, devolver la magia a los parques y dar más libertad a los creativos que hacen que todo el sistema funcione.

La acción de Disney está subiendo este año, un 13%, mientras los inversores están construyendo entusiasmo con cautela. A largo plazo, debería volver a superar a un ganador que marque el mercado.

