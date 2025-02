2 Acciones Baratas Principales Listas para una Carrera Alcista

Las acciones tecnológicas han ayudado a liderar el mercado al alza en los últimos años. Si bien muchas de estas acciones tecnológicas han aumentado su valor (y su valoración), todavía hay algunas acciones que siguen siendo atractivas en cuanto a su potencial futuro de crecimiento.

Veamos dos acciones tecnológicas baratas en particular que parecen estar listas para (o mantener) una corrida alcista.

A pesar del increíble desempeño de la acción en los últimos años, las acciones de Nvidia (NASDAQ: NVDA) siguen siendo atractivamente valoradas, cotizando a un ratio precio-beneficio (P/E) adelantado de menos de 24 veces las estimaciones de analistas para 2025 y un ratio precio/beneficio-crecimiento (PEG) de menos de 0,5 (se considera subvaluado un PEG por debajo de 1).

La compañía es líder en participación de mercado en unidades de procesamiento gráfico (GPUs) con aproximadamente el 90% del mercado. Las GPUs, por otro lado, se han convertido en la columna vertebral de la infraestructura de inteligencia artificial (IA) debido a sus velocidades de procesamiento superiores que se necesitan para entrenar modelos de lenguaje grandes (LLMs) y ejecutar inferencia de IA.

Nvidia creó un amplio foso en el espacio de las GPUs con la ayuda de su plataforma de software CUDA, que desarrolló hace muchos años para permitir a los clientes programar sus chips para aplicaciones más allá de su propósito original de acelerar el rendimiento gráfico en videojuegos. Esto llevó a los desarrolladores a aprender a programar GPUs utilizando CUDA, convirtiéndolo en el estándar de la industria.

Mientras tanto, en los años transcurridos desde entonces, la compañía ha expandido su ventaja de software a través de CUDA X, que incluye una colección de microservicios, librerías, herramientas y tecnologías diseñadas para la IA y la computación de alto rendimiento.

Si bien el rival Advanced Micro Devices también diseña GPUs, ocupa un distante segundo lugar, en gran parte debido a la superior plataforma de software de Nvidia. En una prueba detallada, la empresa independiente de investigación de semiconductores SemiAnalysis dijo que las GPUs de AMD eran “no utilizables” para el entrenamiento de IA tal como vienen y que necesitaban considerable ayuda de la compañía para parchear bugs de software. Mientras tanto, dijo que Nvidia sigue ampliando su foso de CUDA con “nuevas características, librerías y actualizaciones de rendimiento”.

Por lo tanto, Nvidia sigue siendo la empresa mejor posicionada para beneficiarse del aumento del gasto en infraestructura de IA, que está previsto que siga en alza este año. Las tres grandes empresas de computación en la nube –Amazon, Microsoft y Alphabet– han anunciado más de $250 mil millones en gasto de capital (capex) planeado combinado para 2025, en gran medida en infraestructura de IA, mientras que Meta Platforms gastará entre $60 mil millones y $65 mil millones adicionales. Mientras tanto, Amazon dijo que cualquier reducción en los costos de inferencia por unidad probablemente solo llevaría a más gasto general en infraestructura de IA.

Con el aumento del gasto en infraestructura de IA y la acción cotizando a una valuación atractiva, Nvidia parece estar lista para una corrida alcista.

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Geoffrey Seiler tiene posiciones en Alibaba Group y Alphabet. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Tencent. The Motley Fool recomienda Alibaba Group y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 por $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones de Descuento Listas para una Carrera Alcista fue publicado originalmente por The Motley Fool

A pesar de que DeepSeek puso el foco en el progreso de China en IA, Alibaba (NYSE: BABA) es uno de los grandes líderes en el espacio de la IA entre las empresas chinas. Mientras tanto, la acción es muy barata, cotizando a un precio/beneficio adelantado de solo 11,5 veces las estimaciones de analistas para 2025 y un ratio PEG por debajo de 0,3. Alibaba también tiene alrededor de $50 mil millones en efectivo neto en su balance, lo que representa casi el 20% de su capitalización de mercado.

A finales del mes pasado, Alibaba presentó su último LLM Qwen 2.5-Max, que según afirma no solo supera a DeepSeek en todos los aspectos, sino también a los modelos de OpenAI y Meta Platforms. Alibaba, por otro lado, ha estado a la vanguardia ofreciendo modelos de IA de código abierto para propósitos muy específicos, como lenguaje, audio, visión, codificación y matemáticas basados en su modelo fundamental Qwen.

Alibaba fue elogiada por Citron Research, una empresa de investigación más conocida por la venta en corto, que dijo que los modelos Qwen de Alibaba han estado a la vanguardia durante los últimos seis meses. Agregó que las aplicaciones empresariales de Qwen ayudarán a China a ponerse al día en el software empresarial, un área donde el país ha estado muy rezagado con respecto al Occidente.

Mientras tanto, la unidad de computación en la nube de la compañía ha estado experimentando un fuerte crecimiento rentable al beneficiarse de la IA y permitir que los contratos basados en proyectos de bajo margen se vayan agotando. El trimestre pasado, sus ingresos en la nube aumentaron un 7% a $4,2 mil millones, pero los ingresos ajustados antes de intereses, impuestos y amortización (EBITA) del segmento se dispararon un 89% a $379 millones. Señaló que los ingresos relacionados con la IA aumentaron en triple dígito.

Continuando con su impulso en IA, la compañía anunció recientemente que se asociará con Apple para alimentar Apple Intelligence en China. Las dos compañías han presentado características de IA co-desarrolladas para aprobación regulatoria. Al parecer, Apple había intentado asociarse con otras compañías chinas, incluidas Baidu, Tencent y el propietario de TikTok, ByteDance, pero el modelo de Alibaba resultó ser el más adecuado, mientras que el modelo de Baidu, su primera opción original, no cumplía con sus estándares.

Apple espera llevar Apple Intelligence a China pronto con una futura actualización del sistema operativo (iOS). El iPhone ha quedado rezagado en China debido a la competencia de competidores locales, además de no tener características aprobadas por la IA. Espera que llevar Apple Intelligence a China ayude a impulsar las ventas en el país.

A medida que China continúa avanzando en IA e inversores buscan invertir en empresas chinas de IA, Alibaba estará en una excelente posición para una carrera alcista.

