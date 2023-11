17 Mejores Ofertas de Viernes Negro en Software para Mac

¡Black Friday 2023 ha llegado y hemos elaborado una lista de ofertas del Black Friday en varios productos de software para Mac! Hay una variedad de opciones para elegir. Si estabas pensando en comprar algún software específico para tu Mac, echa un vistazo a las ofertas a continuación. Aunque es posible que no encuentres el producto exacto, podría haber algo que ofrezca un conjunto de características similar. Hemos cubierto diversos productos de software para Mac que van desde la gestión de iOS, recuperación de datos, ciberseguridad, edición, optimización de Mac y más. Algunas de estas ofertas están limitadas a los lectores de TMO, así que no te pierdas esta oportunidad dorada.

1. Tenorshare iCareFone

iCareFone (Mac) de Tenorshare es una aplicación de macOS que funciona como una excelente herramienta de gestión de iOS. Tiene un amplio conjunto de funciones que satisfacen diversas necesidades de los usuarios de iPhone. Con la aplicación iCareFone, puedes exportar lotes de fotos con un solo clic y transferir contactos desde el iPhone. Además, te permite descargar aplicaciones bloqueadas por región o incluso aplicaciones prohibidas o eliminadas de la App Store de iOS. iCareFone tiene varias otras características y es compatible con las últimas versiones de software de macOS, iOS y iPadOS. Haz clic en el enlace a continuación y obtén hasta un 20 por ciento de descuento en iCareFone para Mac.

2. Parallels Desktop 19 para Mac

Parallels Desktop 19 es un software de virtualización para Mac que permite la integración perfecta del sistema operativo Windows y sus aplicaciones dentro de macOS. Es útil para los desarrolladores, ya que les permite probar software cliente de Windows en Mac o incluso verificar la compatibilidad de sitios web en diferentes sistemas operativos realizando pruebas front-end. La aplicación Parallels también ayuda a los estudiantes a ejecutar herramientas CAD basadas en Windows, herramientas de estadísticas, etc., en sus Mac. Por último, puedes utilizar complementos de Microsoft Office que son exclusivos de la versión de Windows en Mac. La aplicación Parallels Desktop 19 atiende a todos los usuarios que necesitan alguna aplicación de Windows para ejecutarse sin problemas en sus Mac. Además, la aplicación está bien optimizada para la última versión de Sonoma 14 de macOS y no tendrás problemas allí. Obtén un 25 por ciento de descuento en el Black Friday haciendo clic en el enlace a continuación.

3. DVDFab

DVDFab es un conjunto de software integrado para soluciones multimedia. El software es para aquellos que desean una herramienta integral para gestionar todo su contenido multimedia. Ofrece una amplia gama de funciones, incluida la copia de seguridad sin pérdidas de cualquier DVD, Blu-ray y medios UHD en el servidor de medios doméstico. Y también puede clonar flujos de audio y video en alta definición para ti. Si estás escaso de espacio de almacenamiento, simplemente copia un disco comprimiéndolo sin comprometer la calidad.

El software DVDFab ofrece varias otras características, como ripear discos a calidad sin pérdidas en más de 1000 formatos de audio y video, mejorar videos, etc. Dicho esto, si estás pensando en comprar DVDFab, haz clic en el enlace a continuación y obtén hasta un 30 por ciento de descuento por un período limitado.

4. EaseUS Data Recovery Wizard

EaseUS Mac Data Recovery Wizard es un software profesional de recuperación de datos diseñado para recuperar datos perdidos o eliminados en sistemas Mac. Tiene una interfaz muy intuitiva y fácil de usar que facilita la experiencia de uso de sus funciones para recuperar archivos, documentos, fotos y más. No solo puedes recuperar datos perdidos de discos duros, sino también de soluciones de almacenamiento en la nube como Dropbox, Google Drive, iCloud, etc. Si eso no fuera suficiente, EaseUS Mac Data Recovery Wizard ofrece una unidad USB de recuperación de datos que permite la recuperación de datos incluso si el sistema se bloquea o se vuelve inarrancable. No olvides crear una imagen de respaldo para evitar que los datos perdidos se corrompan. Ve a probar la versión de prueba gratuita para ver si EaseUS Mac Data Recovery Wizard es el software perfecto para ti. Si lo es, asegúrate de obtenerlo pronto haciendo clic en el enlace a continuación para obtener hasta un 70 por ciento de descuento exclusivo para los lectores de TMO como oferta por tiempo limitado.

5. MacKeeper

MacKeeper es un software de solución integral que protege tu Mac contra virus, optimiza su rendimiento y te ayuda a limpiar el almacenamiento. Su objetivo es mejorar la seguridad y el rendimiento de tu Mac. Puedes eliminar malware y adware al instante y bloquear anuncios y rastreadores. MacKeeper también monitorea tu sistema las 24 horas del día para comprobar contraseñas, SSN o filtraciones de tarjetas de crédito. Y si encuentras algún problema, puedes chatear instantáneamente con un experto técnico utilizando la función de chat de soporte de MacKeeper. Haz clic en la oferta del Black Friday y puedes obtener hasta un 50 por ciento de descuento en la suscripción de un año de MacKeeper.