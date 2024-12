15 trabajos secundarios que te permiten recibir un pago diario

“

Si te encuentras en apuros económicos, tómate un respiro antes de solicitar un préstamo. Es probable que haya una forma de obtener dinero rápidamente a través de un trabajo adicional y que puedas incluso recibir el pago el mismo día en que trabajas.

Ya sea que aproveches las maravillas de la economía gig o de los recursos en tu localidad, el pago diario podría estar más cerca de lo que piensas. Con muchos empleadores añadiendo opciones de pago diario como un beneficio para los empleados, podrías decir adiós al viernes de pago y hola al pago todos los días.

15 trabajos adicionales que pagan hasta $200 al día

Recibir el pago cada dos semanas es más o menos el estándar. Pero el pago diario viene con beneficios tanto financieros como para la salud mental, afirma Safwan Shah, CEO de Payactiv, una empresa de servicios financieros.

“Nuestra investigación muestra que al evitar multas elevadas en cargos por sobregiros y opciones de préstamos depredadores, como los préstamos de día de pago, un trabajador promedio puede ahorrar hasta $300 al mes,” dice Shah. El acceso diario a los ingresos puede disminuir el estrés al dar a los trabajadores acceso a sus salarios en su horario, no en el de su empleador.

Podría ser necesario un trabajo adicional si te imaginas un flujo de efectivo más cercano al diario que una vez cada dos semanas. Si el pago diario es importante para tus finanzas, puedes comparar trabajos adicionales y encontrar uno que se ajuste a tus talentos, tiempo y horario de pago esperado.

1. Repartir para DoorDash

Si disfrutas conectando a vecinos con todo, desde comidas calientes hasta suministros para mascotas, repartir para DoorDash podría ser la infusión de efectivo que necesitas. Con esta aplicación, no hay compras involucradas. En su lugar, cuando aceptes una entrega, la recogerás y la dejarás en la dirección designada.

DoorDash ofrece dos opciones de pago diario: Fast Pay y Dasher Direct. Con Fast Pay, puedes retirar tus ganancias una vez al día directamente a tu tarjeta de débito por una tarifa de $1.99. DasherDirect es un programa sin tarifa que te paga después de cada entrega. Para utilizar DasherDirect, tendrás que registrarte para obtener la tarjeta de débito Visa de DoorDash. Pero al hacerlo, también recibirás un 2% de reembolso en efectivo en compras de gasolina.

Pago promedio: $14–$25 por hora, $112–$200 por día de ocho horas

2. Conducir para Uber

Uber te ofrece dos opciones de trabajo adicional: conductor de transporte o conductor de reparto. No te preocupes, no tienes que elegir. Cuando te registres en Uber y seas aprobado, serás elegible para hacer uno o ambos.

Independientemente del camino que elijas, no tendrás que esperar mucho para recibir tus ganancias. La función de Pago Instantáneo de Uber cuesta $1.25 por transacción y te permite retirar efectivo hasta seis veces al día. Recibirás los fondos en tu cuenta bancaria a través de tu tarjeta de débito.

Para calificar, necesitarás una tarjeta de débito con un logo de Visa, MasterCard o Discover y debes completar un viaje exitosamente. A partir de ahí, estás listo para utilizar Pago Instantáneo y ver tu dinero ganado duramente en un abrir y cerrar de ojos.

Pago promedio por transporte: $15–$25 por hora (varía según el mercado), $120–$200 por día de ocho horas

Pago promedio por reparto: $8–$20 por hora (varía según el mercado), $64–$160 por día de ocho horas

3. Comparte tu opinión en Swagbucks

Has escuchado ese refrán sobre las opiniones: Todo el mundo tiene una. Ahora, puedes ser pagado por la tuya—y más—a través de Swagbucks. Desde la comodidad de tu casa o mientras estás fuera con su aplicación, puedes ver videos, comprar en línea, responder encuestas y jugar juegos—todo lo cual te gana puntos. Luego, puedes canjear tus puntos por tarjetas de regalo o dinero en efectivo a través de PayPal.

Una vez que te registres y verifiques tu cuenta, puedes comenzar a ganar Swagbucks que puedes canjear por efectivo. Puedes retirar siempre que tengas suficientes puntos para canjear por una recompensa de $5 en PayPal, lo cual podría ser diariamente si acumulas suficientes Swagbucks.

Pago promedio: $1 a $5 por día

Swagbucks

Calificación de TrustPilot:

4.1 estrellas de 38K calificaciones

Cómo Cobrar:

PayPal, Visa prepagada o tarjetas de regalo

Monto Mínimo para Retirar:

$25/2,500 puntos SB de PayPal, o $3/300 puntos SB de tarjetas de regalo

4. Responder encuestas en Drumo

Si te encantan las encuestas en línea y los juegos, Drumo podría ser una aplicación para añadir a tu rutina diaria de pago. Cuando descargues y te registres en la plataforma, completarás una breve encuesta de perfil que Drumo utiliza para emparejarte con oportunidades de encuestas.

Aquí está la mejor parte: Puedes retirar fondos de Drumo a PayPal y recibirlos dentro de las 24 horas cuando ganes tanto como 50 centavos. Drumo dice que aquellos con cuentas de larga duración pueden avanzar hasta pagos instantáneos. Drumo otorga a cada usuario un puntaje de calidad basado en sus respuestas en la aplicación. Cuanto mayor sea tu puntaje, mejor será tu probabilidad de acceder a oportunidades de ganancias de mayor pago y ese pago “instantáneo”.

Pago promedio: Depende de la encuesta y la oportunidad de ganancias

5. Ser comprador de Instacart

Cuando te conviertes en comprador de Instacart, eres responsable de hacer la compra de la lista de compras de alguien y entregarlos en su puerta. Los minoristas varían según el código postal pero pueden incluir tiendas como Walmart, Costco, Kroger, Aldi, Publix, Petco, Meijer, Walgreens y más. Si bien este trabajo se incrementó durante la pandemia, todavía muchos utilizan el servicio hoy en día ya que puede ser tan conveniente.

Tu pago se compone de pago por lotes, promociones y propinas. Los pagos generalmente se realizan semanalmente. Sin embargo, hay una opción de Cobro Instantáneo. Esto te permite recibir tu dinero más pronto por una tarifa de 50 centavos por transacción, la cual te paga dos horas después de la entrega.

Con Instacart, los compradores generalmente ganan una tarifa base por orden, aunque puedes aumentar tu tarifa durante horas pico al completar pedidos más grandes o si recibes propinas de los clientes.

Pago promedio: $13.62 por hora

6. Ir de compras con Shipt

¿Recibir pago por ir de compras? No es un mito. Con Shipt, comprarás para clientes y luego entregarás sus pedidos. No son solo comestibles, tampoco. Un día, podrías encontrarte en Target y Sephora. Al siguiente, en una tienda de vinos o PetSmart. Pero sin importar a dónde vayas, puedes recibir pago diario utilizando el Pago Instantáneo de Shipt, que no requiere tarifas adicionales.

Para ser elegible para el Pago Instantáneo, que envía dinero directamente a tu cuenta bancaria, necesitarás una distribución semanal exitosa a través de depósito directo. Una vez que alcances ese umbral, podrás seleccionar Pago Instantáneo una vez cada 24 horas dentro de la aplicación de Shipt en lugar de esperar la distribución semanal estándar.

Pago promedio: $11–$20 por hora, $88–$160 por día de ocho horas

7. Completa microtareas en Amazon Mechanical Turk

Con Amazon Mechanical Turk (MTurk), los trabajadores pueden ganar dinero haciendo tareas menores, como entrada de datos, encuestas o moderación de contenido. Estas son a menudo tareas pequeñas que requieren interacción humana y no pueden ser fácilmente realizadas por la inteligencia artificial, y a menudo toman unos pocos minutos para completarse. Por esta razón, el pago por tarea generalmente es bastante bajo—tan poco como un centavo por tarea. Sin embargo, si puedes completar un montón de ellas todos los días, estas pueden sumar.

Cuando te registres como trabajador, tendrás todo un mercado lleno de tareas para elegir. Estas tareas incluyen procesamiento de imágenes y videos, verificación y limpieza de datos, recopilación de información y procesamiento de datos. Deposita tus ganancias o solicita pagos hasta una vez al día, que se puede hacer a través de una tarjeta de regalo de Amazon o directamente en tu cuenta bancaria.

Pago promedio: $1.77–$6.53 por hora

8. Servir en un restaurante local

Si prefieres mantener las cosas locales, considera aceptar algunos turnos en un bar o restaurante local. Si bien es posible que necesites pasar un curso de manipulación de alimentos para ser elegible para aplicar, las propinas diarias pueden mantener dinero en tu bolsillo cada día que trabajas.

Para maximizar tus posibilidades de recibir propinas, no dudes en hablar con los camareros actuales donde esperas trabajar. Puedes preguntar sobre los turnos más rentables y, potencialmente, las propinas promedio para un nuevo camarero. Si proporcionas servicio de mesa, es posible que descubras que las propinas son mayores que en una cafetería donde los clientes recogen sus pedidos en la caja registradora.

Pago promedio: $14–$16 por hora, $112–$128 por día de ocho horas

9. Trabajar para una empresa que ofrece un beneficio de pago diario

Aquí tienes un consejo: Es posible que tu empleador actual ya ofrezca un beneficio de pago diario. Gracias a una nueva ola de aplicaciones que permiten a los empleados acceder a su salario de forma diaria en lugar de quincenal, tu apuro de efectivo podría estar a punto de resolverse.

Primero, tu empleador necesita asociarse con una de las muchas aplicaciones de salarios ganados, como DailyPay, EarnIn o Instant. Si aún no tienen un acuerdo, podrías argumentar y ver si tu empleador está de acuerdo. Si necesitas argumentos para tu caso, Tal Clark, CEO de Instant Financial, una aplicación de salarios ganados, tiene mucha información para respaldar tu argumento.

“Tener acceso al salario inmediatamente después de un turno ha demostrado mejorar el compromiso de los empleados, con más probabilidades de que los empleados se sientan conectados y leales a su empleador,” dice Clark. Según el estudio Wages and Wellbeing de Instant de 2022, los números en relación con el pago diario hablan por sí mismos:

79% de los encuestados estarían más interesados en solicitar un trabajo que les pague el mismo día que trabajan.

62% de los encuestados se sentirían más valorados como empleados si su empleador proporcionara acceso inmediato a su salario ganado después del trabajo de cada día.

58% de los encuestados dijeron que dejaron un trabajo en los últimos dos años en el que se habrían quedado más tiempo si se les hubiera ofrecido acceso inmediato a una parte de su salario después de cada día de trabajo sin costo alguno.

Si tu empleador está de acuerdo, la forma en que recibas fondos depende de la aplicación. Por lo general, vincularás una cuenta bancaria, una tarjeta de nómina o una tarjeta de débito durante el proceso de registro. Algunas aplicaciones emiten su propia tarjeta de débito que utilizarás para acceder a tu dinero. La cantidad que puedes adelantar difiere entre las empresas y las tarifas por pago diario pueden ser nulas, fijas o variables. Por ejemplo, Instant no tiene tarifas y DailyPay cobra $2.99 por transferencia instantánea, mientras que EarnIn opera en un modelo de propinas donde tú determinas la tarifa.

Pago promedio: Depende del empleador

10. Encontrar trabajos en Wonolo

Cuando te registras como Wonoloer, tienes acceso a una variedad de trabajos, incluyendo merchandising, personal para eventos, operaciones de almacén, reparto y trabajo general. Wonolo está disponible en más de 100 mercados, incluyendo Las Vegas, Miami, Salt Lake City, Seattle, Denver, Atlanta y Filadelfia.

Hay trabajos diarios y por hora para elegir, y luego tan pronto como completes un trabajo, recibirás tu pago. Si a un empleador le gusta tu trabajo, incluso pueden marcar tu perfil como un “Wonoloer preferido,” para que cuando la próxima vez publiquen un trabajo, lo veas una hora antes que cualquier otra persona.

Pago promedio: Varía según el mercado

11. Donar plasma

Si necesitas dinero extra y estás listo para—literalmente—salvar vidas, donar plasma puede ser un servicio a tu comunidad y a tu billetera. Es probable que tu comunidad tenga al menos un centro de donación, y todo lo que tienes que hacer para recibir el pago el mismo día es relajarte y dejar que fluya el efectivo.

El proceso para donar plasma es similar a donar sangre, así que sí, hay una aguja involucrada. También es un poco más consumidor de tiempo, de 1 a 2 horas por cita. Sin embargo, te compensan generosamente por tu tiempo. Si bien las tarifas varían según la geografía, te pagan el mismo día a través de una tarjeta de débito suministrada por el centro de donación, con algunos centros de donación ofreciendo bonificaciones para nuevos donantes.

También puedes donar hasta dos veces por semana, dándote múltiples oportunidades de ganar por mes hasta que alcances el límite anual de 24 donaciones establecido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Pago promedio: $50–75 por día; dona hasta dos veces por semana y 24 veces por año

12. Revender artículos en línea

Con plataformas como Facebook Marketplace, eBay, Poshmark y Mercari, vender cosas no deseadas de la casa puede sumar. Ya sea que estés limpiando tu armario de ropa que ya no te queda o revendiendo muebles que has comprado de segunda mano, puedes llegar a una gran cantidad de compradores en busca de tus hallazgos.

Con estos mercados, tú estableces los precios y cuán rápido se vendan depende de la demanda del producto. Podrías revender un libro de edición especial buscado firmado por el autor por $300 a un público de amantes de los libros y podría no tener éxito en venderlo por $15 en otra plataforma. La idea es conocer a tu audiencia, fijar precios de manera efectiva y responder a las consultas rápidamente.

Pago promedio: Varía según el mercado y el artículo

13. Realizar tareas básicas de limpieza

Si eres una de esas personas que aman la limpieza, considera hacer tareas de limpieza. Puedes tener una lista de clientes cada semana contratándote para hacer tareas básicas de hogar, como aspirar, fregar inodoros, trapear, quitar el polvo, lavar platos y doblar la ropa. Anunciar tus servicios en grupos locales de Facebook es una forma popular de asegurar clientes regulares.

Antes de ir a la casa de alguien, obtén un seguro para protegerte en caso de que te lesiones o rompas algo en el trabajo. Tener un comprobante de seguro también puede ayudarte a conseguir trabajos de limpieza—alguien es más probable que te contrate si estás asegurado.

Pago promedio: $30–40 por hora

14. Proporcionar cuidado infantil

Si disfrutas trabajar con niños y puedes cubrir todos los requisitos legales y regulatorios en tu estado, proporcionar cuidado infantil puede ser lucrativo y gratificante. Si bien la mayoría de los trabajos regulares de cuidado infantil se pagan semanalmente o incluso mensualmente, algunas oportunidades de cuidado infantil pagan diariamente, como trabajos de