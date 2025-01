14 Condenados por la Muerte de una Niña por Privarla de Insulina

Los padres de una niña diabética que murió justo antes de cumplir nueve años y una docena de miembros de su secta religiosa fueron encontrados culpables de homicidio culposo por un tribunal australiano el miércoles por no administrarle la medicación vital.

El padre de la niña, Jason Struhs, y el líder de la secta, Brendan Stevens, también enfrentaron cargos de asesinato. Pero después de un largo juicio, un juez determinó que no había suficiente evidencia para demostrar que los hombres sabían que suspender la insulina que la niña necesitaba probablemente llevaría a su muerte.

Elizabeth Rose Struhs murió en la casa de su familia el 7 de enero de 2022, cuatro días después de que su padre dejara de administrarle la insulina que necesitaba para su diabetes tipo 1. A medida que se debilitaba y perdía el conocimiento, los miembros de la secta se congregaron a su alrededor y cantaron y rezaron en lugar de buscar ayuda médica, según la decisión del tribunal.

El Sr. Stevens, quien dirigía una pequeña iglesia desde su casa en Toowoomba, en el estado noreste de Queensland, afirmó durante el juicio que el caso penal era una persecución religiosa. Los miembros de la iglesia, a veces se referían a sí mismos como “los Santos”, tenían una creencia ferviente en el poder curativo de Dios y consideraban que la atención médica iba en contra de su fe.

Los 14 acusados en el caso, algunos de los cuales consideraban que la medicina era brujería, se negaron a tener representación legal y eligieron defenderse a sí mismos.

El Sr. Struhs, un panadero y padre de otros siete hijos, dijo durante el juicio que seguía creyendo que su hija podría ser resucitada por Dios.

“Para todos ustedes, parece que Dios ha fallado. Pero yo sé que Elizabeth solo está durmiendo y la volveré a ver”, dijo al final del juicio. “Porque Dios lo ha prometido, y ella está curada”.

El Sr. Struhs y su esposa, Kerrie Struhs, habían sido acusados anteriormente de negligencia en las necesidades médicas de Elizabeth después de que ella fue hospitalizada y estuvo a punto de morir en 2019. La Sra. Struhs fue condenada a 18 meses de prisión, y el Sr. Struhs recibió una sentencia suspendida después de proporcionar pruebas contra su esposa, según los registros judiciales.

Pero en 2021, el Sr. Struhs, quien antes desconfiaba de la iglesia y había sido quien llevaba a su hija al hospital y le administraba la medicación que necesitaba, se convirtió en miembro de la iglesia.

Otros miembros de la iglesia, incluido el hijo de la pareja, Zachary, entonces de 19 años, alentaron y persuadieron al Sr. Struhs para que le quitara la insulina a Elizabeth, según la decisión.

Incluso después de que la niña dejara de respirar y estuviera enfriándose, los miembros de la iglesia continuaron rezando y cantando himnos durante casi 36 horas antes de que el Sr. Struhs finalmente llamara a las autoridades. En su primera conversación con la policía, el padre le dijo al oficial: “No puedes creer en Dios y confiar en el hombre también. Así que tienes que tomar una decisión”.

Al encontrar al Sr. Struhs no culpable de asesinato, el juez Martin Burns, escribió que en “el ambiente cerrado de la iglesia”, el padre podría haber estado “tan consumido por una creencia particular promovida sin pausa por todos sus miembros, que nunca llegó a darse cuenta completamente de que Elizabeth probablemente moriría, creyendo en cambio que Dios no permitiría que eso sucediera”.

Elizabeth era una niña brillante a la que le encantaban las bromas, según su hermana mayor, Jayde Struhs, quien dejó la familia años antes de la muerte de su hermana después de entrar en conflicto con ellos por su orientación sexual.