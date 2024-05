14 activistas pro-democracia declarados culpables de subversión en Hong Kong.

HONG KONG – Un tribunal de Hong Kong encontró el jueves a 14 de los 16 activistas pro democracia culpables de conspirar para subvertir el estado en el territorio chino, en el mayor caso registrado en la jurisdicción bajo la amplia ley de seguridad nacional impuesta por Beijing.

Dos de los acusados, Lau Wai-chung y Lee Yue-shun, fueron declarados no culpables.

Los acusados, que podrían ser condenados a cadena perpetua, forman parte de un grupo de 47 políticos, académicos y otras figuras pro democracia que fueron acusados de conspiración para cometer subversión por su participación en una elección primaria no oficial. El fallo está siendo emitido por el Tribunal Superior de Hong Kong en dos días, el jueves y el viernes.

Los críticos sostienen que el juicio simboliza la disminución de las libertades en el centro financiero internacional ante una represión a la disidencia tras las masivas protestas contra el gobierno en 2019.

“Este juicio no es solo un juicio para estos 47 individuos”, dijo Eric Yan-ho Lai, investigador del Centro de Derecho Asiático de la Universidad de Georgetown. “Es un juicio para el movimiento pro democracia en Hong Kong”.

La mayoría de los 47 han estado detenidos sin fianza desde que fueron acusados a principios de 2021. De ellos, 31 se declararon culpables con la esperanza de obtener una pena reducida, mientras que los 16 restantes se declararon no culpables.

Los 47 van desde los 20 hasta los 60 años e incluyen nombres prominentes como el académico legal Benny Tai, la ex legisladora pro democracia Claudia Mo y Joshua Wong, más conocido internacionalmente como líder de las protestas pro democracia en 2014. Los acusados que se declararon no culpables y fueron condenados el jueves incluyen a los ex legisladores Leung Kwok-hung y Raymond Chan y la periodista convertida en activista Gwyneth Ho. Ellos fueron a juicio en febrero de 2023 y habían estado esperando un veredicto desde que finalizó en diciembre.

Hong Kong tenía una tasa de condena del 100% en casos de seguridad nacional, que son procesados bajo reglas que divergen de las normas legales de la ciudad, incluyendo la presunción en contra de la fianza. Casi 300 personas han sido arrestadas bajo la ley de seguridad nacional, que entró en vigor en el verano de 2020.

Los cargos se derivan de una elección primaria informal celebrada en julio de 2020 en la que más de 600,000 votantes seleccionaron candidatos pro democracia para una elección legislativa que estaba programada para septiembre de ese año. Muchos de los candidatos en la elección primaria habían prometido vetar repetidamente el presupuesto propuesto por el gobierno en un esfuerzo por forzar la dimisión de Carrie Lam, quien entonces dirigía la ciudad y era vista como resistente a las demandas democráticas de los manifestantes de 2019.

Los funcionarios advirtieron en ese momento que la elección podría violar la ley de seguridad nacional que Beijing había impuesto menos de dos semanas antes en respuesta a las protestas de 2019, que sacudieron a Hong Kong durante meses y a veces se volvieron violentas.

Los funcionarios de Hong Kong y China dijeron que la ley, que criminalizaba la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras, era necesaria para restaurar la estabilidad. Pero los críticos dicen que ha provocado una amplia represión de la disidencia en Hong Kong, una antigua colonia británica a la que se le prometió que sus libertades de estilo occidental serían preservadas durante 50 años tras su regreso al dominio chino en 1997.

En enero de 2021, más de 50 activistas fueron arrestados en relación con la elección no oficial, de los cuales 47 fueron posteriormente acusados. La elección legislativa, que los funcionarios habían pospuesto citando la pandemia, se llevó a cabo en diciembre de 2021 después de que las leyes electorales fueran revisadas para asegurar que solo “patriotas” pudieran postularse para cargos.Durante el juicio, los fiscales argumentaron que los acusados estaban tratando de paralizar al gobierno de Hong Kong al acordar vetar indiscriminadamente los presupuestos gubernamentales. Señalaron que Tai, uno de los principales organizadores de la primaria, había dicho que los legisladores pro democracia podían usar una mayoría en la legislatura como un “arma constitucional”.

Los abogados de los acusados argumentaron que la maniobra que planeaban utilizar sus clientes era constitucional y que los medios para subvertir el poder estatal no podían ser “ilegales” a menos que involucraran violencia física o conducta criminal.

Aquellos que se declararon culpables, incluidos cuatro que testificaron a favor de la fiscalía, podrían haber estado esperando reducciones de hasta un tercio en sus penas. Serán sentenciados más adelante.

Los 14 acusados que se declararon no culpables y fueron condenados el jueves también tendrán la oportunidad de solicitar sentencias más indulgentes en audiencias posteriores.

Algunos, como Wong, ya han sido condenados a prisión después de ser acusados en varios otros casos relacionados con las protestas de 2019 o por prohibir los memoriales de las víctimas de la represión de la Plaza Tiananmen en 1989.

Incluso aquellos que no están cumpliendo otras penas han pasado la mayor parte de tres años en detención, perdiéndose años con sus familias ante los repetidos retrasos en su juicio. Uno de ellos, Wu Chi-wai, un ex líder del Partido Democrático, ha perdido a sus dos padres desde que fue detenido.

Lai, quien coescribió un informe sobre la represión de la seguridad nacional publicado en marzo, dijo que el juicio de los 47 en Hong Kong muestra que la “separación de poderes o la independencia judicial ya no son tan autónomas como antes”. “Ahora, la agenda de seguridad nacional se está expandiendo a todas las áreas del Estado de Derecho en Hong Kong”, dijo, señalando la reciente prohibición de la ciudad del himno de protesta de 2019 “Gloria a Hong Kong”. “No se trata solo de los tribunales penales”.

El gobierno de Hong Kong afirma que la ciudad sigue teniendo Estado de Derecho, citando el Índice del Estado de Derecho del año pasado elaborado por el Proyecto Mundial sobre Justicia, en el que Hong Kong ocupó el puesto 23 entre 142 países y regiones, tres lugares más alto que los Estados Unidos.

En marzo, la legislatura de Hong Kong, libre de oposición, aprobó por unanimidad la propia ley de seguridad nacional de la ciudad, conocida localmente como el Artículo 23. Los primeros arrestos bajo esa ley, de seis personas acusadas de publicar comentarios sediciosos en redes sociales, fueron anunciados el martes.