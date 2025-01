10 Predicciones del Mercado de Valores para el 2025

La entrada en un nuevo año, los inversores tienen mucho que agradecer. En 2024, el icónico Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), el índice de referencia S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) y el Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) impulsado por la tecnología alcanzaron múltiples récords de cierre.

Pero en Wall Street, la atención suele centrarse en hacia dónde nos dirigimos en lugar de hacia dónde hemos estado.

Aunque no hay herramienta de pronóstico o punto de datos que pueda predecir con un 100% de precisión las movimientos direccionales de las acciones o del mercado en general en periodos cortos, existen eventos, indicadores predictivos, métricas y experiencias personales que se correlacionan con grandes movimientos en acciones o los principales índices a lo largo de la historia.

A continuación se presentan 10 predicciones del mercado de valores, que van desde enfoques macro hasta expectativas más específicas de empresas, para 2025.

Con la premisa de que el mercado de valores tiene un historial impecable de eventualmente alcanzar nuevos máximos a largo plazo, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite están listos para una corrección de al menos el 20% desde sus máximos de cierre récord de este año.

Cuando Donald Trump asuma el cargo en menos de tres semanas, heredará uno de los mercados de valores más caros de la historia. La relación precio-ganancias de Shiller del S&P 500, también conocida como la relación precio-ganancias ajustada cíclicamente (relación CAPE), finalizó el 27 de diciembre en 37,94, que está a un paso de su máximo de 2024 y es el tercer valor más alto durante un mercado alcista continuo en 154 años.

Desde enero de 1871, solo ha habido seis ocasiones en las que la relación P/E de Shiller del S&P 500 ha superado los 30 durante un mercado alcista, incluyendo el presente. Después de las cinco ocasiones anteriores, el S&P 500, el Dow Jones Industrial Average y/o el Nasdaq Composite perdieron más del 20% de su valor.

Aunque la relación P/E de Shiller no es una herramienta de temporización, es un indicador histórico de la baja que está por venir.

Las acciones no son la única clase de activos en vigilancia de mercado bajista en 2025. La sorprendente escalada de las criptomonedas en el período de los últimos dos años probablemente llegue a un abrupto final.

Se puede argumentar que el rendimiento superior de las criptos ha sido impulsado por el enfoque apalancado de MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) para comprar Bitcoin (CRYPTO: BTC). El CEO Michael Saylor está buscando actualmente la aprobación para aumentar la cantidad de acciones en circulación de su empresa en 10 mil millones, y con este techo ampliamente expandido, se utilizará para emitir acciones y comprar Bitcoin.

Si bien algunas personas ven el plan de juego de MicroStrategy como un “error de dinero infinito” que sigue elevando la marea para Bitcoin, hemos sido testigos de estrategias de compra apalancada similares a esta estrellarse muchas veces antes. El rally insostenible de MicroStrategy en 2024 será la perdición de las criptomonedas en 2025.

Ninguna tendencia ha sido más caliente en Wall Street en los últimos dos años que el auge de la inteligencia artificial, y ninguna empresa se ha beneficiado más directamente que Nvidia (NASDAQ: NVDA). Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia son el “cerebro” que hace funcionar los centros de datos acelerados por IA.

Sin embargo, la historia ha sido increíblemente despiadada con las innovaciones revolucionarias en sus primeras etapas de expansión. Incluido el advenimiento de internet, ninguna tendencia futura ha evitado un evento de burbuja en sus primeras etapas durante tres décadas. El simple hecho de que la mayoría de las empresas carezcan de un plan claro para sus inversiones en IA es una evidencia de que una vez más, los inversores han sobreestimado la adopción y la utilidad de una nueva tecnología.

El margen bruto de Nvidia también genera motivos de preocupación. Las recientes disminuciones trimestrales secuenciales en el margen bruto demuestran que la competencia está aumentando y la escasez de GPU para IA está disminuyendo. Esto apunta a un retroceso en el impulso de la IA en el nuevo año.

A excepción de los materiales, ningún sector tuvo un desempeño peor en 2024 que el sector sanitario, que subió solo un 0,6%, hasta la fecha del 27 de diciembre. Aunque persisten las preocupaciones sobre cómo abordará la administración de Trump el precio de los medicamentos y/o las prácticas de comercialización de las empresas de salud, el perfil riesgo-recompensa de las acciones de salud es ahora muy favorable.

La última vez que presenciamos una disparidad tan grande en las ratios P/E hacia adelante del S&P 500 y las acciones del sector salud del S&P 500 – 22.3 para el S&P 500 frente a 16.9 para las acciones de salud – fue poco después de la caída del COVID-19. Mientras que las acciones de salud no sorprendieron a los inversores durante el mercado bajista de 2022, superaron ampliamente al mercado en general. Esto podría ser nuevamente el caso en 2025.

Además, varias de las principales acciones de salud tienen precios históricamente bajos en medio de un mercado caro. Gigantes como Pfizer (NYSE: PFE) y Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) tienen valoraciones cercanas a mínimos de una década, con respecto a las relaciones P/E hacia adelante, mientras que muestran respectivas tasas de dividendos en máximos de una década.

Mientras que ningún sector parece más propenso a una corrección que el tecnológico, las acciones cíclicas de consumo pueden decepcionar a la mayoría en 2025. Aparte de la tecnología y los servicios de comunicación, el sector cíclico de consumo es el tercer sector con mejor rendimiento de 2024, con un aumento de casi el 28%.

La preocupación para las acciones cíclicas de consumo es la tasa de inflación prevalente. Aunque el agresivo ciclo de aumento de las tasas de la Reserva Federal de marzo de 2022 a julio de 2023 redujo la tasa de inflación prevalente de un máximo del 9,1% a menos del 3%, el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) ha estado acelerándose nuevamente en los últimos meses. La persistente alta inflación en vivienda sigue siendo un punto doloroso.

Las valoraciones de las acciones cíclicas de consumo también pueden ser cuestionadas, dada la perspectiva de un crecimiento tibio en los EE. UU. en 2025. Las agresivas relaciones P/E hacia adelante de 129 para el fabricante de vehículos eléctricos Tesla y 46 para la cadena de restaurantes de comida rápida Chipotle Mexican Grill no parecen sostenibles.

Durante los últimos dos años, el rally del mercado alcista de Wall Street ha sido impulsado por los “Magníficos Siete”, que se compone de las siete empresas más influyentes del mercado: Apple (NASDAQ: AAPL), Nvidia, Microsoft (NASDAQ: MSFT), Alphabet, Amazon, Meta Platforms (NASDAQ: META) y Tesla.

Mientras que el SPDR S&P 500 ETF Trust ha subido más del 25% en 2024, según la redacción de este escrito, el Invesco S&P 500 Equal Weight ETF ha aumentado en menos del 12%. Esto significa cuánto han llevado la carga estas siete acciones en 2024.

Si bien algunos miembros de los Magníficos Siete siguen siendo fundamentalmente atractivos, como Meta y Alphabet, otros se han convertido en problemas de valoración. El motor de crecimiento de Apple se ha estancado, y sin embargo, su relación P/E se ha duplicado en los últimos dos años. Mientras tanto, la relación precio-ventas de los últimos 12 meses de Nvidia es históricamente consistente con las empresas líderes del mercado en una burbuja.

En resumen, el escenario está configurado para que el Mag-7 subdesempeñe las otras 493 acciones del S&P 500 en conjunto en el nuevo año.

La aprobación de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de Donald Trump redujo la tasa impositiva máxima sobre la renta corporativa del 35% al 21%, que es su nivel más bajo desde 1939. Desde que se convirtió en ley, las empresas más influyentes de Wall Street han intensificado sus programas de recompra de acciones. En promedio, las empresas del S&P 500 han estado recomprando colectivamente entre $200 mil millones y $250 mil millones de sus acciones cada trimestre, lo que representa un aumento desde un rango típico de $100 mil millones a $150 mil millones por trimestre de 2011 a 2017.

El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, y su insinuación de que las tasas impositivas de las empresas pueden reducirse aún más, debería dar luz verde a las empresas para aumentar sus recompras de acciones y recompensar a sus inversores.

El récord de recompra de acciones de todos los tiempos para las empresas del S&P 500 en 12 meses fue de $1,005 billones para el trimestre que terminó en junio de 2022. En 2025, las empresas del S&P 500 pueden fácilmente superar los $1 billón en recompras acumulativas, lo que debería tener un impacto positivo en las ganancias por acción de estas empresas.

La euforia de los inversores en torno a las divisiones de acciones seguirá siendo un catalizador clave para ciertas acciones en el nuevo año. Una división de acciones permite a una empresa cotizada públicamente ajustar su precio por acción y el número de acciones en circulación, sin impacto en su capitalización de mercado o su desempeño operativo subyacente.

Según un estudio del Bank of America Global Research, las empresas que realizan divisiones a futuro han superado con creces al S&P 500 en los 12 meses siguientes al anuncio de su división. Las acciones con divisiones futuras suelen estar superando en innovación y ejecución a su competencia.

En 2025, el escenario está listo para que Meta Platforms haga historia y realice su primera división de acciones. Del mismo modo, la cadena de clubes de almacenes Costco Wholesale (NASDAQ: COST) estuvo coqueteando recientemente con el nivel de $1,000 por acción y no ha dividido sus acciones desde enero de 2000. Los anuncios de divisiones de una o ambas empresas harían olas en Wall Street este año.

Por último, pero no menos importante, las piezas del rompecabezas de Wall Street se reorganizarán una vez más, con Microsoft terminando el 2025 como la empresa pública más grande.

Como se sugirió anteriormente, hay razones para creer que se formará y/o se desatará una burbuja de IA en 2025, lo que golpearía a Nvidia más que a cualquier otra acción de inteligencia artificial. Me sorprendería si fuera la empresa pública más grande al final de este año.

En lo que respecta a Apple, le faltan perspectivas de crecimiento para mantener una relación P/E por encima de 40. Si bien su segmento de Servicios de alto margen está creciendo a un ritmo de dos dígitos, las ventas de hardware físico de la compañía, incluido el iPhone, están rezagadas. Ni siquiera las recompras agresivas de acciones deberían mantener a Apple en lo más alto.

En comparación, Microsoft está generando un crecimiento de las ventas de dos dígitos en varios de sus segmentos operativos impulsados por la nube y la IA, y puede confiar en sus operaciones heredadas, incluidos Windows y Office, para generar un flujo de efectivo masivo. Es la mejor empresa de los $3 billones de dólares del grupo.

