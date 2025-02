10 lugares donde los niños pueden comer gratis o por £1 durante las vacaciones de medio término de febrero.

Supermarket cafes such as Asda and Morrisons will be joined by several big-name restaurants and pubs that will be offering meal deals for less for little ones this holiday.

In recent years, popular eateries have slashed the prices of their children’s meals and snacks during half-term and summer holidays to help parents amid the cost-of-living crisis.

From pizza to pasta and Sunday roasts – es algo para todos los pequeños paladares.

10 of the best Half Term food deals



Asda

¡Los populares ‘Kids Eat for £1’ café meal deals de Asda ya están disponibles durante todo el año en más de 205 Asda Cafés después de un exitoso lanzamiento para las vacaciones escolares en 2022!

Además, los niños también pueden obtener una pieza de fruta gratis, como una manzana, pera o plátano, al comprar el hot kids £1 meal deal.

Morrisons

¡Los niños pueden comer gratis en Morrisons siempre y cuando su comida sea comprada junto con una comida de adulto de £4.50 o más!

Ikea

Durante las vacaciones escolares, IKEA ofrece comidas para niños por 95p. ¡Esta oferta está disponible todo el día, todos los días a partir de las 11 am!

Dunelm

El Pausa Cafe de Dunelm ofrece un mini meal deal gratis por cada £4 gastados durante las vacaciones escolares. ¡La oferta incluye un plato principal, bebida y dos snacks!

Harvester

¡Pide un plato principal de adulto y obtén cualquier plato principal de los menús Smaller Bites y Bigger Bites y Kids’ Breakfast de Harvester por solo £1! ¡La oferta funcionará en Harvester desde el lunes (10 de febrero) hasta el viernes 28 de febrero!

Sizzling pubs

¡La oferta ‘Kids Eat for £1’ de la cadena se extendió recientemente de lunes a viernes a partir de las 3 pm, cuando se compra una comida principal de adulto! ¡Sin embargo, durante las vacaciones escolares, esta oferta está disponible desde el mediodía!

Bella Italia

Los niños que acompañen a adultos a la elegante cadena italiana pueden comer gratis todo el día los jueves o pagar solo £1 por una comida hasta las 6 pm de domingo a miércoles.

¡La oferta continúa durante las vacaciones escolares e incluso fuera de los horarios indicados, Bella ofrece comidas económicas con un menú más pequeño a £6.49 y un menú más grande a £8.49!

Dobbies

¡Un viaje de medio término al centro de jardinería con los más pequeños puede hacer que disfruten de un desayuno más pequeño gratis con cualquier desayuno tradicional o completo de adulto o una comida caliente para niños gratis o una lonchera pick ‘n’ mix con cualquier plato principal de adulto!

¡Esta oferta está disponible todos los días en el restaurante e incluye también una bebida infantil! Sin embargo, no es válida junto con ninguna otra oferta. ¡Hay un suplemento de £1 que se aplica a un Sunday roast para niños!

Pizza Express

En Pizza Express, los niños pueden disfrutar de una comida Piccolo gratis cuando comen en una de sus pizzerías de lunes a domingo, entre el 17 de febrero y el 2 de marzo de 2025.

¡La comida Piccolo incluye bolitas de masa para empezar, una elección de pizza, pasta o ensalada como plato principal, un postre y un bambinoccino! ¡También hay alternativas sin gluten disponibles para las comidas Piccolo!

¡Esta oferta es válida para los niños que comen en el restaurante y requiere la compra de un plato principal de adulto!

Brewdog

¡Del 15 al 23 de febrero, los niños pueden comer gratis cuando un adulto ordena una comida y la visita está reservada previamente!

¡Las fechas de medio término pueden variar entre diferentes autoridades, principalmente entre el 12 y el 23 de febrero en toda Inglaterra, Escocia y Gales!