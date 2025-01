10 Consejos para Obtener el Máximo Rendimiento de la Batería de tu iPhone

Si tienes acceso regular a un cargador de iPhone durante el día y una batería saludable, probablemente no necesitas preocuparte mucho por extender la duración de la batería de tu iPhone. Sin embargo, para días en los que estés lejos de casa por largos períodos de tiempo, es posible que necesites tomar algunas medidas para asegurarte de sacar el máximo provecho de tu batería.

Hemos recopilado 10 consejos que te ayudarán a garantizar que tu batería dure todo el día.

1. Desactiva el Mirroring del iPhone

El Mirroring del iPhone te permite controlar tu iPhone desde tu Mac, y cuando está activado, recibirás notificaciones del iPhone en la pantalla de tu Mac incluso cuando el iPhone esté guardado.

Cuando está en uso activo puede ser útil, pero hay una conexión entre el Mac y el iPhone para transmitir las notificaciones. Las notificaciones pueden aparecer en el Mac incluso cuando la aplicación de Mirroring del iPhone está cerrada, y hay evidencia anecdótica de lectores de MacRumors que sugiere que esto puede ser un notable drenaje de la batería.

Si no estás usando el Mirroring del iPhone, vale la pena desactivarlo. Para hacerlo, ve a Ajustes > General > AirPlay y Continuidad y toca en Editar. Desde allí, elimina los Macs a los que tu iPhone se conecta.

2. Se consciente del uso de Apple Intelligence

En los modelos de iPhone 15 Pro y 16, Apple Intelligence puede tener un gran impacto en la duración de la batería. El procesamiento de funciones como Genmoji, Image Playground y Writing Tools se realiza completamente en el dispositivo.

En una prueba, un poco más de una hora creando emojis con la función Genmoji drenó un 50 por ciento de la batería de un iPhone 16 Pro Max, así que tenlo en cuenta. Si te encuentras en una situación en la que tu batería necesita durar mucho tiempo, evita generar imágenes con Apple Intelligence.

3. Utiliza el Modo Oscuro Cuando Sea Posible

En pantallas OLED de iPhone, activar el Modo Oscuro preserva la duración de la batería porque hay menos consumo de energía cuando se muestran píxeles de colores más oscuros. Activar el Modo Oscuro cuando estás afuera en un día soleado puede ahorrarte mucha batería, según un estudio de Purdue de 2021.

Los niveles más bajos de brillo en el Modo Claro usan la misma cantidad de batería que los niveles más altos de brillo en el Modo Oscuro, por lo que el Modo Oscuro puede ahorrar batería incluso cuando el brillo está alto cuando estás en un lugar soleado.

Cuando estás en un lugar con iluminación más tenue y el brillo de la pantalla es más bajo, activar el Modo Oscuro no ahorrará tanta duración de la batería, pero sigue consumiendo un poco menos de energía.

A partir de iOS 18, puedes configurar una opción Oscura para tus íconos que los vuelve más oscuros cuando se activa el Modo Oscuro (o todo el tiempo, si prefieres). Los íconos oscuros son más fáciles para los ojos cuando el Modo Oscuro está activado, y podría ahorrar un poco de duración adicional de la batería.

Junto con el Modo Oscuro, mantén el brillo de la pantalla lo más bajo posible y que sea cómodo, porque también eso preservará la batería. Puedes ajustar rápidamente el brillo usando el Centro de Control.

4. Conéctate a Wi-Fi Cuando Esté Disponible

Este consejo es directo de Apple. Siempre que estés en un lugar con conexión Wi-Fi disponible, es una buena idea usarla en lugar de la red celular.

Wi-Fi utiliza menos energía que la red celular, y una conexión celular puede ser uno de los mayores consumos de batería.

Cuando te encuentres en un lugar con poca señal que se corta constantemente o sin señal, ve un paso más allá y activa el modo Avión. Cuando tu iPhone está buscando constantemente una mejor señal celular, afecta la duración de la batería.

5. Desactiva la Retroalimentación Háptica del Teclado

La retroalimentación háptica en el teclado del iPhone es satisfactoria al tocar las teclas en pantalla, pero consume tu batería.

Puedes desactivarla yendo a Ajustes > Sonidos y Hápticos > Retroalimentación del Teclado y desactivando Háptica.

6. Configura Modos de Enfoque y Resumen Programado

La mayoría de nosotros tenemos toneladas de notificaciones que llegan a lo largo del día, y recibir constantemente alertas y activar la pantalla del iPhone puede costarte la duración de la batería.

Si aún no lo has hecho, es una buena idea configurar modos de enfoque para adaptar las notificaciones que recibes a lo que necesitas para cualquier actividad determinada. Si estás en casa, por ejemplo, puedes configurar un modo “Personal” que filtra las notificaciones de trabajo, o en el trabajo, un modo que filtra las notificaciones de juegos y otras aplicaciones que no necesitas mientras trabajas.

Los modos de enfoque son completamente personalizables, por lo que puedes elegir qué aplicaciones y personas pueden contactarte en cada modo, e incluso hay opciones para filtrar correos electrónicos, mensajes, calendarios selectos y más.

En los iPhones que admiten Apple Intelligence, Apple añadió un modo de enfoque “Reducir Interrupciones” que filtra de manera inteligente lo que no es importante mientras entrega lo que necesitas ver de inmediato. Si no quieres complicarte con los modos de enfoque, esta es una buena opción.

Nota que cuando uses un modo de enfoque, seguirás recibiendo todas tus notificaciones cuando el modo de enfoque termine, pero en una única alerta en lugar de varias. Los modos de enfoque se pueden configurar en la sección de Enfoque de la aplicación Ajustes.

En una nota relacionada, configura el Resumen Programado para cualquier aplicación que te envíe notificaciones poco importantes. El Resumen Programado agrega todas tus notificaciones y te las envía solo una o dos veces al día.

Puedes activar el Resumen Programado para aplicaciones en la sección de Notificaciones de la aplicación Ajustes.

7. Utiliza Mapas sin Conexión

En áreas sin conexión o en lugares con poca señal celular, los Mapas sin Conexión pueden ser de gran ayuda. Cuando estés conduciendo o haciendo senderismo en un lugar donde la señal es baja, descarga un mapa para tener acceso completo a mapas y direcciones paso a paso sin necesidad de una conexión celular.

Los Mapas sin Conexión son una buena opción para combinar con el modo Avión en áreas donde la señal celular es irregular.

8. Automatiza el Modo de Ahorro de Energía

Activar el Modo de Ahorro de Energía es la forma más obvia de preservar la duración de la batería en tu dispositivo, y es una buena idea automatizarlo para que se active cuando tu batería alcance un porcentaje específico.

Apple te pedirá que actives el Modo de Ahorro de Energía cuando tu batería esté al 20 por ciento, pero a menudo es útil activarlo incluso antes. Para configurar un acceso directo al Modo de Ahorro de Energía, abre la aplicación Atajos y crea una nueva Automatización. Desde allí, busca Nivel de Batería y elige un porcentaje de batería objetivo. Presiona el botón “Siguiente”, busca Modo de Ahorro de Energía y selecciónalo. Eso hará que el Modo de Ahorro de Energía se active automáticamente cuando tu batería alcance tu nivel objetivo.

9. Apaga el Seguimiento de Actividades Físicas

Tu iPhone tiene una función de Seguimiento de Actividades Físicas que almacena datos de movimiento para estimar tus movimientos corporales, movilidad, conteo de pasos, escaleras subidas y más. Si tienes un Apple Watch u otro monitor de actividad física, no necesitas esta configuración y podría estar contribuyendo a un uso innecesario de la batería.

Para desactivarlo, abre la aplicación Ajustes y ve a Privacidad y Seguridad > Movimiento y Actividad Física y luego desactiva la configuración de Seguimiento de Actividades Físicas.

10. Revisa la Configuración de Acceso de las Aplicaciones

Muchas aplicaciones solicitan permisos de acceso que no necesitan y probablemente no deberían tener. Las aplicaciones que no necesitan pero usan Bluetooth o Localización pueden consumir la duración de la batería, así que es mejor revisar todas las configuraciones de tus aplicaciones tanto para la preservación de la batería como por motivos de privacidad.

Localización – Ajustes > Privacidad y Seguridad > Servicios de Localización.

Bluetooth – Ajustes > Privacidad y Seguridad > Bluetooth.

En cada una de estas secciones, desactiva el acceso para aplicaciones que no necesitan estos datos. Una aplicación que se conecta a algo en tu hogar a través de Bluetooth sí necesita Bluetooth, pero aplicaciones como Waze, Facebook y YouTube a menudo no lo necesitan.

También es una buena idea desactivar la actualización en segundo plano para aplicaciones que no necesitan actualizarse en segundo plano. Ve a Ajustes > General > Actualización en Segundo Plano para revisar tu configuración.

¿Tienes algún consejo útil para ahorrar batería que no mencionamos aquí? ¡Háznoslo saber en los comentarios a continuación!