10 Acciones Magníficas Que Pueden Hacerte Más Rico en 2025

Por segundo año consecutivo, a los inversores se les ha dado todas las razones para sonreír. Hasta la fecha de esta escritura, con un día de negociación restante en 2024, el icónico Dow Jones Industrial Average, el índice de referencia S&P 500 y el Nasdaq Composite impulsado por acciones de crecimiento han aumentado respectivamente un 13%, un 24% y un 30%.

Ya sea que los toros sigan controlando firmemente o que el luchador oso regrese a Wall Street, aún se pueden encontrar gangas en el nuevo año para inversores oportunistas.

A continuación, se presentan 10 magníficas acciones que pueden hacerte más rico en 2025.

La primera acción sensacional que puede engrosar los portafolios de inversión en 2025 es el titán de las redes sociales Meta Platforms (NASDAQ: META), que sigue siendo relativamente barato dada su tasa de crecimiento anual de alrededor del 20%.

Aunque la mayoría de los inversores se centran en las ambiciones de inteligencia artificial (IA) y metaverso de Meta, siguen subestimando su dominio en las redes sociales. Si bien la publicidad no es el cambio de juego como lo es la IA, es importante reconocer que ninguna empresa de redes sociales se acerca a atraer los 3,29 mil millones de usuarios activos diarios que Meta tuvo de sus aplicaciones durante el tercer trimestre. Las empresas pagarán un precio premium para poner su mensaje frente a los usuarios, lo que augura positivamente para las perspectivas de crecimiento de la compañía.

Meta está sentado sobre un tesoro de capital. Cerró septiembre con $70.9 mil millones en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables, y parece estar en camino de haber generado más de $85 mil millones en flujo de efectivo operativo en 2024. Este efectivo le brinda a Meta la oportunidad de invertir agresivamente en iniciativas de alto crecimiento (IA y metaverso), lo que puede preparar a la empresa para un crecimiento aún más rápido en la segunda mitad de la década.

Quizás ninguna empresa tenga una mayor oportunidad de recuperarse con fuerza en 2025 que la farmacéutica Pfizer (NYSE: PFE). A pesar de que las acciones de la compañía han sido presionadas por una disminución en las ventas de las terapias para COVID-19 Comirnaty y Paxlovid, el portafolio de medicamentos novedosos de Pfizer está en mejor forma ahora que hace cuatro años.

Excluyendo las terapias para COVID-19 de Pfizer, las ventas de Pfizer aumentaron un 14% durante el trimestre que finalizó en septiembre, con un crecimiento de las ventas de dos dígitos en sus segmentos de oncología y atención especializada. Incluso incluyendo Comirnaty y Paxlovid, se pronostica que las ventas de Pfizer hayan crecido un 49% (alrededor de $20.6 mil millones) entre 2020 y 2024.

Además, la adquisición de Seagen de $43 mil millones por parte de Pfizer, que se cerró en diciembre de 2023, allana el camino para un amplio pipeline de medicamentos contra el cáncer y ahorros sustanciales que deberían resultar en una mejora significativa en las ganancias por acción (EPS) a partir de este año.

El ratio precio/ganancias (P/E) futuro de Pfizer de 9 y un rendimiento del 6,5% gritan ‘¡gangazo!’

NextEra Energy ha entregado un retorno total positivo a los inversores en 20 de los últimos 23 años. Datos de retorno total de NEE por YCharts.

La mayor empresa de servicios públicos eléctricos de Estados Unidos por capitalización de mercado, NextEra Energy (NYSE: NEE) es otra acción que puede hacer que los inversores sean más ricos en el nuevo año. NextEra ha brindado un retorno total positivo, incluidos los dividendos, a sus accionistas en 20 de los últimos 23 años.

Una cosa que los inversores obtienen con NextEra Energy es transparencia y previsibilidad en el flujo de efectivo. No importa qué tan bien o mal esté funcionando la economía de Estados Unidos, las necesidades energéticas de los hogares estadounidenses no cambian mucho de un año a otro. Dado que la mayoría de las empresas de servicios públicos eléctricos operan como monopolios o duopolios en las áreas que prestan servicio, esto conduce a un flujo de efectivo constante.

NextEra Energy también es un claro líder en energía renovable. Ninguna empresa en el mundo genera más capacidad a partir de energía solar o eólica que NextEra. Aunque invertir en soluciones de energía verde no ha sido barato, ha reducido notablemente los costos de generación de electricidad de la empresa. El resultado final es un crecimiento anual de los beneficios por acción en un solo dígito alto y un crecimiento anual previsto de dos dígitos en sus dividendos.

Realty Income paga un dividendo mensual y ha aumentado su pago durante 109 trimestres consecutivos. Datos de dividendos de O por YCharts.

La principal empresa de bienes raíces de inversión (REIT) minorista de Wall Street y pagadora de dividendos mensuales (¡sí, mensuales!) Realty Income (NYSE: O) también puede hacer que los inversores sean más ricos en 2025. Aunque los REIT se han visto afectados por los rendimientos más altos del Tesoro, los buscadores de ingresos pueden optar por la seguridad de los bonos del gobierno cuando los rendimientos son comparables a los de los REIT, un ciclo de reducción de tasas de la Reserva Federal puede abrir la puerta para que los REIT prosperen una vez más.

El secreto no tan sutil de éxito de Realty Income es que arrienda principalmente a empresas conocidas y probadas en el tiempo que atraen tráfico peatonal en cualquier clima económico. Ejemplos incluyen supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de dólar, farmacias y ubicaciones de servicio automotriz, que proporcionan bienes y servicios básicos necesarios. Esto conduce a una operación predecible para Realty Income.

Esta también es una empresa que está expandiendo su alcance más allá del comercio minorista. Formó una empresa conjunta con Digital Realty Trust para construir centros de datos personalizados, celebró dos acuerdos de arrendamiento en la industria del juego y adquirió Spirit Realty Capital en enero de 2024 para complementar sus activos inmobiliarios comerciales y diversificarse en nuevos verticales.

Realty Income tiene un valor de menos de 12 veces el flujo de efectivo previsto en 2025, lo que representa un descuento del 29% respecto a su múltiplo promedio al flujo de efectivo en el período de cinco años anterior.

Otra acción de redes sociales que parece ser una compra sin pensarlo en 2025 es Pinterest (NYSE: PINS). Aunque Wall Street no quedó muy emocionado con la guía de ventas del cuarto trimestre de la empresa, los indicadores clave de rendimiento de Pinterest continúan moviéndose en la dirección correcta.

A finales de septiembre, Pinterest tenía 537 millones de usuarios activos mensuales. Si bien esto no rivaliza con los 3.29 mil millones de usuarios activos diarios de Meta, sí le brinda a Pinterest un mayor poder de fijación de precios de anuncios con el tiempo. El ingreso promedio por usuario (ARPU) de Pinterest ha seguido creciendo a nivel mundial, con aumentos de ARPU de dos dígitos en los mercados emergentes.

Además, el modelo operativo de Pinterest está bien protegido de los cambios que los desarrolladores de aplicaciones han hecho que permiten a los usuarios bloquear las herramientas de seguimiento de datos. Mientras que la mayoría de las plataformas de redes sociales dependen en gran medida de herramientas de seguimiento de datos para ayudar a los anunciantes a dirigirse a los usuarios, toda la plataforma de Pinterest se basa en que sus usuarios comparten voluntaria y libremente las cosas, lugares y servicios que les interesan.

Un P/E futuro de 16 y una relación precio/ganancias (PEG ratio) muy por debajo de 1 hacen que Pinterest sea un valor fenomenal.

La empresa emergente de ciberseguridad SentinelOne (NYSE: S) es la sexta acción magnífica que puede hacer que los inversores sean más ricos este año.

Lo bueno de las soluciones de ciberseguridad es que han evolucionado hacia un servicio de necesidad básica. Con las empresas trasladando sus datos y los de sus clientes en línea y a la nube a un ritmo acelerado, se está confiando cada vez más en proveedores de terceros como SentinelOne para proteger estos datos.

Para añadir a lo anterior, SentinelOne tiene un modelo impulsado por suscripciones, lo que significa un flujo de efectivo consistente trimestre tras trimestre. Más importante aún, las suscripciones tienden a mantener leales a los clientes existentes a su suite de soluciones de software como servicio impulsadas por IA y aprendizaje automático. Esta recurrencia de ingresos anuales creció un 29% en el último trimestre de la compañía.

Con suscripciones que elevan su margen bruto ajustado al 80%, los inversores deberían esperar que las pérdidas de SentinelOne se reduzcan en el nuevo año.

A pesar de las preocupaciones que tienen los inversores sobre las acciones chinas con Donald Trump listo para asumir el cargo por segunda vez no consecutiva, la principal empresa de comercio electrónico Alibaba Group (NYSE: BABA) está lista para ser seleccionada.

Aunque las ventas de comercio electrónico han madurado desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, aún es una oportunidad de crecimiento considerable en la segunda economía mundial, gracias en parte a su creciente clase media. Taobao y Tmall de Alibaba combinados representaron alrededor de la mitad de la cuota de mercado de ventas minoristas en línea en 2023, según la Administración de Comercio Internacional.

Más aún, Alibaba Cloud es actualmente el principal proveedor de servicios de infraestructura en la nube en China. Los servicios en la nube ofrecen márgenes sustancialmente mejores que las ventas minoristas en línea, lo que debería conducir a una expansión de márgenes y beneficios para Alibaba a lo largo de la década.

El colofón es que Alibaba tiene más de $33 mil millones en efectivo neto en su balance, lo que le permite recomprar sus propias acciones y hace que su ínfimo P/E futuro de 9 se vea aún más atractivo.

La farmacéutica especializada BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ: BMRN) es otra empresa fenomenal que puede ayudar a engordar los portafolios de los inversores en 2025. Aunque nuevos competidores pueden estar ingresando al mercado para tratar la acondroplasia, lo que sería una mala noticia para el rápido crecimiento del medicamento de BioMarin, Voxzogo, todavía hay muchos catalizadores para estar entusiasmados.

Para empezar, Voxzogo puede tener una ventaja competitiva en cuanto a las oportunidades de expansión de etiquetas. Ser capaz de tratar a pacientes más jóvenes con acondroplasia debería impulsar las ventas de Voxzogo y dar al medicamento la oportunidad de eventualmente superar los $1 mil millones en ingresos anuales. Como recordatorio, el enfoque de medicamentos huérfanos de BioMarin le otorga a la compañía un excepcional poder de fijación de precios.

En segundo lugar, el pipeline de BioMarin sigue siendo prometedor. La reunión de Inversores de BioMarin en septiembre pronosticó dos nuevos lanzamientos de medicamentos para 2027 y un total de 11 para 2034. Quizás lo más importante es que BioMarin ha reducido su pipeline a sus candidatos más prometedores y espera que las ventas totales alcancen los $4 mil millones para 2027, lo que representa un crecimiento esperado de las ventas del 42% en los próximos tres años.

Con un EPS proyectado para superar los $5 por acción para 2027, el momento de comprar es ahora.

Para aquellos de ustedes que buscan algo un poco más fuera del radar, la plataforma de servicios en línea Fiverr International (NYSE: FVRR) tiene todas las herramientas necesarias para hacer que los inversores sean más ricos en el nuevo año.

Desde la pandemia de COVID-19, hemos sido testigos de un cambio discernible en la forma en que los estadounidenses trabajan. Si bien algunos han vuelto a la oficina, más personas están trabajando de forma remota que al comienzo de esta década. Esto encaja perfectamente con la plataforma de Fiverr, que está diseñada para conectar a freelancers con compradores a través de su mercado.

La transparencia de precios es una de las razones por las que Fiverr se destaca de otros mercados de freelancers. Mientras que la mayoría de los freelancers fijan el precio de sus servicios por hora en otras plataformas, lo hacen como un servicio completado en Fiverr. Esta transparencia de costos es probablemente una de las principales razones por las que el gasto por comprador sigue aumentando para Fiverr.

Además, Fiverr está obteniendo un margen de ganancia del 33,9%: este es el porcentaje de cada acuerdo negociado en su plataforma, incluidas las tarifas, que se queda. El margen de ganancia de Fiverr es casi el doble que el de sus competidores y debería conducir a márgenes superiores.

Visa ha proporcionado retornos estables a sus accionistas desde que salió a bolsa en marzo de 2008. Datos de retorno total de V por YCharts.

La décima acción magnífica que puede hacerte más rico en 2025 es nada menos que el gigante del procesamiento de pagos Visa (NYSE: V). Si bien las acciones financieras son altamente cíclicas, Visa ha demostrado que sus ventajas competitivas le permiten superar virtualmente cualquier clima económico.

Una de las claves del éxito de Visa es que se adhiere estrictamente a la facilitación de pagos. Aunque algunos de sus competidores también otorgan préstamos, su equipo directivo ha evitado tales tentaciones. La ventaja de este enfoque es que cuando las recesiones ocurren, Visa no tiene que apartar capital para cubrir pérdidas por préstamos o morosidad en los créditos.

Los inversores no deberían pasar por alto la atractiva oportunidad internacional de Visa. El crecimiento sostenido de dos dígitos en el volumen de pago transfronterizo es indicativo de que los mercados emergentes siguen estando predominantemente subbancarizados. Visa tiene el flujo de efectivo operativo necesario para ingresar orgánicamente o por adquisición a nuevos mercados con el fin de aprovechar este potencial de crecimiento sobredimensionado.

