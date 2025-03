1 Razón para Comprar Esta Acción de Computación Cuántica de Inteligencia Artificial (IA) en Baja

En 2024, casi cualquier empresa que trabaje con computación cuántica o inteligencia artificial vio dispararse sus valoraciones. Estos dos campos crearon algunas de las oportunidades de inversión más atractivas en años. Y aunque las proyecciones a largo plazo siguen siendo positivas en cuanto a crecimiento, los precios de las acciones de muchas de estas empresas de próxima generación sufrieron una corrección a principios de 2025.

Si has estado esperando una oportunidad para invertir en estas empresas innovadoras, ahora podría ser tu oportunidad. Una acción de computación cuántica en particular parece muy atractiva después de la retracción.

Cuando se trata de acciones de computación cuántica, D-Wave Quantum Inc (NYSE: QBTS) tiene claras diferencias en comparación con la competencia. Al observar las mayores empresas de computación cuántica, la lista está encabezada por grandes empresas tecnológicas con grandes presupuestos. Si bien ninguna de las grandes empresas tecnológicas se especializa únicamente en computación cuántica, tienen la fuerza de investigación y desarrollo, así como el personal y las asociaciones necesarias para lograr grandes avances en el espacio. Con una capitalización de mercado de apenas $2 mil millones, D-Wave es claramente un negocio diferente. Sin embargo, hay beneficios en su tamaño más pequeño y enfoque singular.

D-Wave se enfoca en un proceso llamado recocido cuántico, un enfoque específico para la computación cuántica. Este enfoque se especializa en resolver problemas de optimización discreta, como encontrar la mejor ruta de red de entrega para un operador de cumplimiento o cómo minimizar el uso de materiales para un fabricante de productos. La computación cuántica basada en compuertas, por otro lado, es en lo que se centran la mayoría de las grandes empresas tecnológicas. Este enfoque es más versátil, con un potencial a largo plazo argumentablemente mayor. Sin embargo, el enfoque de D-Wave puede aplicarse de manera más inmediata a problemas del mundo real hoy en día, razón por la cual es una de las únicas empresas de computación cuántica que realmente puede vender sus dispositivos directamente a empresas y consumidores.

Todavía no está claro si el recocido cuántico o la computación cuántica basada en compuertas triunfarán a largo plazo. Pero el enfoque de D-Wave en el recocido cuántico, combinado con su entrada temprana en los mercados comerciales, podría darle una ventaja a largo plazo en esta industria aún incipiente. Hay riesgos aquí, pero si buscas un gran potencial de crecimiento, creo que hay una razón importante para comprar acciones de D-Wave hoy con su valoración de $2 mil millones.

Los inversores que buscan comprar acciones de D-Wave hoy deberían ser aquellos que se centran en lograr grandes éxitos. Los esfuerzos de comercialización de D-Wave apenas están comenzando, y sus capacidades de investigación y desarrollo palidecen en comparación con los competidores de las grandes tecnológicas. Sin embargo, algunas previsiones sugieren que para 2035 se podría generar al menos $1 billón adicional en el PIB global debido a la adopción y aceleración de la innovación de las tecnologías cuánticas. Se necesitarán muchas empresas para satisfacer ese crecimiento, y la valoración de D-Wave sigue siendo solo una fracción de su potencial a largo plazo si su enfoque tecnológico resulta correcto.

Si bien me encantaría considerar a D-Wave como un diamante en bruto obvio, la verdad es que todavía es demasiado pronto para decirlo. Muchas piezas aún deben encajar en el espacio de la computación cuántica para que el futuro se aclare. Aún es desconocido qué tecnologías triunfarán en última instancia, quiénes serán los mayores adoptantes y cuándo finalmente ocurrirá todo este crecimiento. Sin embargo, eso es parcialmente por qué la valoración de D-Wave está donde está a pesar de su temprano éxito en lo que podría convertirse en la próxima gran revolución después de la revolución del IA de hoy.

Las acciones de D-Wave son una compra en este momento, pero solo para inversores muy pacientes que estén buscando lograr grandes éxitos.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de analistas expertos emite una recomendación de compra de acciones “Double Down” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí solos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos la apuesta en 2009, ¡tendrías $323,920!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos la apuesta en 2008, ¡tendrías $45,851!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos la apuesta en 2004, ¡tendrías $528,808!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Double Down” para tres empresas increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en el futuro cercano.

Continuar »

*Rentabilidades de Stock Advisor hasta el 24 de febrero de 2025

Ryan Vanzo no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

1 Razón para Comprar Esta Acción de Computación Cuántica de Inteligencia Artificial (IA) en la Baja fue publicada originalmente por The Motley Fool