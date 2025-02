1 Métrica que Aún Sugeriría que Nvidia es un Robo de Negocio

Las acciones de Nvidia (NASDAQ: NVDA) han estado perdiendo fuerza últimamente. Al comenzar las operaciones del martes, las acciones del popular fabricante de chips estaban en territorio negativo para el año, bajando un poco menos del 1%. Aún es temprano en el año, pero para una acción que generó ganancias del 171% en 2024, la desaceleración es notable.

A pesar de seguir siendo una de las compañías más valiosas del mundo con una capitalización de mercado de alrededor de $3.3 billones, hay un argumento que sugiere que Nvidia aún podría ser una excelente compra. Y basándose en una métrica, incluso podría ser una ganga en estos momentos.

Un múltiplo que los inversores suelen utilizar para valorar acciones es la relación precio-ganancias (P/E). Esto te indica qué tan cara está una acción en relación con su rentabilidad, en una base por acción. Pero los múltiplos P/E pueden variar según cuánto crecimiento esté generando un negocio y el sector en el que se encuentre. El múltiplo P/E de Nvidia es de más de 50, lo cual parece alto, pero podría ser justificable si se espera mucho crecimiento del negocio a futuro.

Aquí es donde entra en juego un múltiplo como el índice precio/ganancias-crecimiento, o PEG. Este factoriza las expectativas de los analistas para el crecimiento futuro. Si el índice PEG está alrededor de 1 o menos, generalmente es un indicador de que es una gran compra basada en el crecimiento esperado. Según datos de Yahoo! Finance, el índice PEG de Nvidia, basado en su tasa de crecimiento esperado para los próximos cinco años, actualmente se sitúa en 0.96, lo que sugiere que es una ganga dada la perspectiva actual de los analistas.

Basándose en su bajo múltiplo PEG, puede ser tentador pensar que Nvidia aún tiene mucho más potencial al alza. Y podría ser el caso, a largo plazo. Pero el índice PEG depende de las estimaciones de los analistas, las cuales pueden cambiar con el tiempo. Y los cambios podrían ocurrir pronto, especialmente ante las crecientes preguntas sobre si las compañías tecnológicas están invirtiendo demasiado en inteligencia artificial (IA).

Los inversores parecen estar preocupados por el gasto tecnológico debido a la aparición del modelo de IA DeepSeek, que supuestamente es tan efectivo como ChatGPT pero cuesta significativamente menos. Y si ese es el caso, los inversores pueden estar preguntándose si todos esos chips de Nvidia son realmente necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial.

El crecimiento masivo de Nvidia en los últimos años ha sido una de las razones clave por las que los inversores han mantenido el optimismo. Y si ocurre una desaceleración, eso podría impactar bastante las acciones, potencialmente resultando en una venta masiva. Los inversores tendrán una mejor idea de qué tan fuerte es la demanda cuando Nvidia informe sus ganancias a finales de este mes, y eso podría finalmente dictar qué tan atractiva es la compra de las acciones en las próximas semanas.

Nvidia se ha convertido en uno de los líderes en tecnología y es una inversión sólida para comprar y mantener. En los últimos 12 meses, ha generado más de $63 mil millones en ganancias sobre ventas de $113 mil millones. Son márgenes fantásticos, que le dan a la compañía mucha flexibilidad para bajar precios o utilizar esas ganancias para invertir en nuevas oportunidades de crecimiento.

Y es por eso que incluso si hay una desaceleración en el gasto tecnológico, las acciones aún pueden estar en excelente forma a largo plazo, ya que el negocio tiene el poder financiero para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

Puede haber volatilidad en el próximo año o dos si la euforia en torno a la IA disminuye, especialmente porque las acciones de Nvidia se han vuelto sinónimo de desarrollos relacionados con la IA. Sin embargo, siempre y cuando estés dispuesto a mantener durante varios años y posiblemente sobrellevar la volatilidad a corto plazo, puede que no sea demasiado tarde para invertir en esta importante acción tecnológica en este momento.

