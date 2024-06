1 Increíble Inteligencia Artificial (IA) Acción para Comprar y Mantener por los Próximos 10 Años

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en la tendencia de inversión más candente durante el último año y medio, y existe una buena probabilidad de que la rápida proliferación de esta tecnología continúe siendo un impulsor clave del crecimiento del mercado de valores en la próxima década también.

Después de todo, se espera que el mercado global de IA genere casi $2.6 billones en ingresos anuales en 2032 en comparación con los aproximadamente $538 mil millones del año pasado. Comprar y mantener acciones sólidas de semiconductores a largo plazo es una de las mejores formas de capitalizar esta enorme oportunidad. Esto se debe a que el entrenamiento y despliegue de modelos de IA no serían posibles sin chips de IA.

Esto explica por qué las principales empresas y gobiernos han estado haciendo fila para comprar chips de empresas como Nvidia, lo que ha llevado a que las acciones del especialista en gráficos se disparen gracias al impresionante crecimiento de sus ingresos y beneficios. Sin embargo, también deberías considerar comprar otro fabricante de chips para aprovechar al máximo el auge de la IA: Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM).

TSMC es una sólida apuesta en el auge de chips de IA

Conocido popularmente como TSMC, el gigante foundry con sede en Taiwán se encuentra en el corazón del mercado de semiconductores de IA ya que sus nodos de proceso permiten a clientes como Nvidia producir potentes chips. Por ejemplo, la arquitectura Hopper de Nvidia, que permitió a la compañía convertirse en el jugador dominante en el mercado de chips de IA, se basaba en el proceso de fabricación de 4N de TSMC.

Y ahora, Nvidia va a fabricar sus procesadores de próxima generación Blackwell AI utilizando el proceso 4NP de TSMC. Sin embargo, Nvidia no es el único que está deseando obtener chips de TSMC. Se informa que Intel ha recurrido a la línea de producción de chips de 3 nanómetros (nm) de TSMC para fabricar procesadores para notebooks.

Vale la pena señalar que Intel en sí es un fabricante de chips, a diferencia de Nvidia, que solo diseña sus chips y subcontrata su fabricación a TSMC. Sin embargo, Intel se ha quedado rezagado en la carrera por desarrollar chips avanzados, razón por la cual ha recurrido a TSMC para la fabricación. Dado que TSMC ha estado empujando consistentemente los límites en el frente de desarrollo de productos y se dispone a pasar a nodos de proceso más avanzados, como 2 nm, no sería sorprendente ver una demanda continuada por parte de empresas como Intel y Nvidia.

Resulta que estos no son los únicos fabricantes de chips que han recurrido a TSMC para impulsar sus ambiciones de IA. Desde Qualcomm hasta AMD, pasando por Apple, Broadcom y Marvell Technology, la lista de clientes de TSMC es larga e ilustre. Como resultado, la tasa de utilización de fábrica de la empresa sigue siendo muy alta. Por ejemplo, se informa que la línea de producción de chips de 3 nm de TSMC tuvo una tasa de utilización del 95% el mes pasado.

Esta sólida demanda explica por qué el negocio de TSMC está en auge en 2024. Sus ingresos en los primeros cinco meses del año aumentaron un 27% interanual. Eso es un buen cambio con respecto al año pasado, cuando los ingresos de la compañía bajaron debido a la débil demanda del mercado final. Mirando hacia el futuro, el crecimiento de los ingresos de TSMC debería seguir siendo sólido ya que la compañía capitalice su fantástica participación en el mercado de foundry del 62% y ejerza su poder de fijación de precios.

TSMC disfruta de una ventaja de casi 50 puntos porcentuales sobre la segunda empresa del sector de foundry, Samsung. Esto explica por qué la compañía está en posición de aumentar los precios de sus chips. Al mismo tiempo, los inversores deben tener en cuenta que TSMC va a aumentar la capacidad de producción de sus chips avanzados en un 60% hasta 2026 para poder atender más pedidos relacionados con la IA.

En definitiva, se puede decir que TSMC está accionando los impulsos correctos para asegurarse de seguir aprovechando la oportunidad a largo plazo que ofrece la IA. Esto podría ayudar a aumentar significativamente los ingresos de la empresa durante la próxima década ya que se espera que el mercado de chips de IA genere unos impresionantes $372 mil millones en ingresos en 2032, frente a solo $15 mil millones en 2022.

Los inversores pueden esperar ganancias saludables en la próxima década

Los analistas esperan que las ganancias de TSMC aumenten a una tasa anual del 21% en los próximos cinco años. Sin embargo, como indica el siguiente gráfico, las estimaciones de crecimiento de las ganancias por acción (EPS) de la empresa han experimentado un aumento significativo en el último año.

Grafico de Estimaciones de EPS de TSM para el Año Fiscal Actual

Según el gráfico anterior, las ganancias de TSMC podrían aumentar casi un 23% este año respecto a los $5.18 por acción de 2023. El año siguiente, sin embargo, su línea de fondo se espera que crezca a un ritmo más rápido del 25%. La estimación para 2026 también ha ido en aumento, y no sería sorprendente ver a esta acción de semiconductores superar las estimaciones de los analistas a largo plazo considerando la enorme oportunidad del mercado final en la que se encuentra.

The Next Platform, una publicacion en linea que cubre la computación de alto rendimiento y los centros de datos hiperscalares, estima que la IA podría llevar la línea superior total de TSMC a $180 mil millones en 2030. Eso significaría un buen salto desde sus ingresos de 2023 de $69 mil millones. Ten en cuenta que el mercado de chips de IA podría seguir creciendo más allá del final de la década también.

Por ello, los inversores que busquen añadir una acción de IA a su cartera harían bien en comprar este fabricante de chips antes de que añada a las ganancias del 61% que ha logrado hasta el momento en 2024.

¿Deberías invertir $1,000 en Taiwan Semiconductor Manufacturing en este momento?

Antes de comprar acciones en Taiwan Semiconductor Manufacturing, considera lo siguiente:

El equipo de analistas de The Motley Fool Stock Advisor identificó lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren en este momento… y Taiwan Semiconductor Manufacturing no estaba entre ellas. Las 10 acciones que entraron en la lista podrían producir rendimientos monstruosos en los próximos años.

Ten en cuenta cuando Nvidia entró en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $723,729!*

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, incluida la orientación sobre la construcción de una cartera, actualizaciones regulares de analistas, y dos nuevas recomendaciones de acciones cada mes. ¡El servicio de Stock Advisor ha más que cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 24 de junio de 2024

Harsh Chauhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Apple, Nvidia, Qualcomm y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool recomienda Broadcom, Intel y Marvell Technology y recomienda las siguientes opciones: largas llamadas de enero de 2025 a $45 en Intel y cortas llamadas de agosto de 2024 a $35 en Intel. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

1 Acción de Inteligencia Artificial (IA) Increíble para Comprar y Mantener Durante los Próximos 10 Años fue publicado originalmente por The Motley Fool