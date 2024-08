1 Acciones de Crecimiento Caen un 36% ¡Compra sin Pensarlo Antes de que Sea Demasiado Tarde!

"

Las acciones de Confluent (NASDAQ: CFLT) comenzaron el 2024 en una nota positiva. Subieron casi un 50% en los primeros dos meses del 2024. Pero desde entonces las cosas han ido cuesta abajo para este proveedor de transmisión de datos, ya que ha caído un 36% desde su máximo en lo que va del año.

La acción de Confluent ahora se encuentra en terreno negativo para el año, bajo el rendimiento del índice del sector tecnológico Nasdaq-100. La acción recibió otro golpe tras la publicación de sus resultados del segundo trimestre el 31 de julio, cayendo un 18% en una sola sesión.

Sin embargo, un análisis más detallado del rendimiento trimestral de Confluent y la oportunidad de mercado en la que se encuentra indican que comprar esta acción tecnológica podría resultar ser una decisión inteligente a largo plazo.

Confluent está creciendo constantemente a pesar de los vientos en contra

Confluent informó ingresos del segundo trimestre de $235 millones, un aumento del 24% interanual, superando la guía de la gerencia de $229 millones a $230 millones. La compañía también reportó $0.06 por acción en ganancias ajustadas, también por encima de la guía de $0.04 por acción a $0.05 por acción.

La empresa ofrece una plataforma de transmisión de datos basada en la nube que permite a sus clientes conectar y procesar sus flujos de datos en tiempo real. Esto se opone al método tradicional de almacenar datos en reposo en silos y procesarlos en lotes más adelante.

Sin embargo, los clientes que utilizan la plataforma en tiempo real de Confluent obtienen más valor de sus datos para varias aplicaciones como fijación dinámica de precios, seguimiento de envíos, servicio al cliente, Internet de las cosas y inteligencia artificial, entre otros. La gerencia estima que su mercado total alcanzó un valor estimado de $60 mil millones en 2022, y podría crecer hasta un estimado de $100 mil millones para 2025.

Por lo tanto, la compañía está en las primeras etapas de aprovechar esta enorme oportunidad de ingresos, considerando que los analistas esperan que los ingresos anuales lleguen a los $955 millones este año, un aumento del 23%. Más importante aún, Confluent ha estado construyendo una sólida base de clientes y también está ganando una mayor participación en sus bolsillos, incluso durante lo que la gerencia describió en la llamada de ganancias como "un entorno macrocontinuamente volátil".

Esto se ve reflejado en el hecho de que su base de clientes en general aumentó un 13% interanual a 5,440. Sin embargo, el número de clientes con ingresos recurrentes anuales (ARR) de más de $1 millón aumentó a un ritmo más rápido del 20%. Mientras tanto, los clientes con más de $100,000 en ARR aumentaron un 14%.

El ARR de Confluent se refiere a la cantidad de ingresos contractualmente comprometidos que está programado para recibir durante los próximos 12 meses de sus clientes de plataforma. También se refiere a los ingresos que Confluent espera generar de los clientes que utilizan sus soluciones en la nube durante el próximo año, según su uso en los últimos tres meses. Por lo tanto, el aumento en el ARR de sus clientes más grandes es prometedor para la compañía ya que apunta a una canalización de ingresos más saludable.

El aumento del gasto de los clientes también está permitiendo ganancias marginales para Confluent. La compañía reportó un margen operativo no GAAP del 1% en el segundo trimestre, comparado con una lectura negativa del 9% en el período del año pasado. En definitiva, Confluent puede mejorar tanto sus líneas superior como inferior en el futuro, y eso debería respaldar la acción a largo plazo.

Ganancias sólidas en el horizonte

Confluent espera que sus ganancias del 2024 alcancen los $0.20 por acción. Eso sería una gran mejora sobre las ganancias no GAAP de $0.04 por acción que reportó en 2023. Más importante aún, los analistas están pronosticando una aceleración significativa en el resultado final en 2025 y 2026 también, a pesar de los ajustes a la baja en sus estimaciones recientes.

Estimaciones del EPS de CFLT para el año fiscal actual

Esos sobresalientes niveles de crecimiento de ganancias deberían brindar sólidos rendimientos para Confluent, por lo que los inversores que buscan agregar una acción de crecimiento a sus carteras deben considerar comprarla antes de que las acciones se recuperen de su reciente baja.

