1 Acción Ridículamente Barata para Comprar a manos llenas Ahora Mismo que Acaba de ser Agregada al S&P 500

Una vez al trimestre, el índice S&P 500 se somete a un proceso de rebalanceo. Básicamente, se trata de una lista de requisitos que las empresas deben cumplir para ser elegibles y mantener su estatus como miembro del S&P 500. Los rebalanceos trimestrales aseguran que entren nuevas compañías en el índice mientras reemplazan a aquellas que han perdido su elegibilidad.

Una de las empresas que recientemente fue agregada al S&P 500 es la especialista en sitios web y comercio electrónico GoDaddy (NYSE: GDDY). Aunque admito que siempre vi a GoDaddy como un negocio algo estandarizado conocido por sus comerciales creativos (si no controversiales) con celebridades, modelos y atletas profesionales, con el paso de los años la empresa ha construido una operación impresionante en silencio. Además, sus acciones parecen ser una ganga absoluta en este momento.

Vamos a analizar el negocio de GoDaddy y explorar por qué este nuevo miembro del S&P 500 es una oportunidad que no se puede dejar pasar.

El negocio de GoDaddy es sólido y…

La tabla contiene una serie de métricas financieras importantes para GoDaddy, según se informó en el informe de ganancias del primer trimestre de la compañía (finalizado el 31 de marzo).

Categoría

T1 2024

T1 2023

Cambio

Ingresos por aplicaciones y comercio

$383 millones

$338 millones

13.3%

Ingresos de plataforma central

$725 millones

$698 millones

3.9%

Margen EBITDA – Aplicaciones y comercio

42.3 %

39.2 %

310 puntos básicos

Margen EBITDA – Plataforma central

29.9 %

27.1 %

280 puntos básicos

Fuente de datos: Relaciones con inversores. Tabla por el autor.

Como muestra la tabla, GoDaddy generó $1.1 mil millones en ingresos totales durante el primer trimestre, un aumento del 7% interanual. Si bien este nivel de crecimiento puede que no sea tan llamativo, el perfil general de la empresa es lo que encuentro más alentador.

Ambos segmentos operativos principales de GoDaddy son altamente rentables y están acelerando sus márgenes en una base de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA). Esta expansión de márgenes se traduce directamente en la línea de fondo. Para el trimestre finalizado el 31 de marzo, el flujo de efectivo libre de GoDaddy aumentó un 26% interanual a $327 millones.

…podría haber más crecimiento en el horizonte

Una de las métricas más interesantes que destacó en el informe de ganancias del primer trimestre de GoDaddy fue el total de clientes. Hasta el 31 de marzo, la empresa contaba con 20.9 millones de clientes en total, básicamente sin cambios respecto al año anterior.

Aunque esto puede parecer preocupante a primera vista, creo que hay dos ideas sutiles a tener en cuenta. En primer lugar, GoDaddy logró generar un crecimiento de ingresos respetable y una expansión de beneficios durante el primer trimestre a pesar de tener una base de clientes estancada. Esto implica que la base de usuarios existente de la empresa es sólida.

Además, considerando que los ingresos promedio por usuario (ARPU) aumentaron un 5% interanual durante el primer trimestre, es más probable que GoDaddy esté haciendo un buen trabajo al vender múltiples productos a sus clientes.

Otra idea a tener en cuenta sobre GoDaddy y sus perspectivas de crecimiento es considerar la economía en general. No es un secreto que durante los últimos años, factores macroeconómicos como la inflación y el aumento de las tasas de interés han estado en el centro de atención de economistas e inversores. Con eso dicho, otros dos segmentos demográficos que se ven muy afectados por la inflación y los costos de endeudamiento son los dueños de negocios y los consumidores.

En los últimos tres años y medio, se han creado casi 15 millones de empleos en la economía de EE. UU., según la Oficina de Estadísticas Laborales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aproximadamente 9 millones de trabajadores perdieron sus empleos durante la pandemia de COVID-19. En esencia, la ganancia neta de empleo en los últimos años es más o menos de 5.5 millones de nuevos empleos. Veo estas tendencias como un importante catalizador para GoDaddy.

Aunque la economía ha sido relativamente fuerte en los últimos años, la Reserva Federal aún está haciendo lo posible para reducir la inflación y, con suerte, disminuir las tasas de interés. Aunque llevará algo de tiempo que esto ocurra, el tema a largo plazo que veo es que se crearán más nuevos negocios, especialmente en la demografía de pequeñas y medianas empresas (PYME).

Teniendo en cuenta que las PYME son los clientes objetivo de GoDaddy, creo que la empresa está bien posicionada para beneficiarse de una economía que aún está en medio de una recuperación.

¿Es GoDaddy una buena acción para comprar ahora?

Hasta el momento de este escrito, las acciones de GoDaddy se negocian con un índice precio-ganancias (P/E) de 12, aproximadamente la mitad del múltiplo P/E para el S&P 500.

La disparidad entre el P/E de GoDaddy y el del mercado en general podría sugerir que la acción está infravalorada. Y no soy el único que piensa que ese es el caso. Según el informe del primer trimestre, GoDaddy recompró 2.8 millones de acciones bajo su programa de recompra de acciones de $4 mil millones. Una de las razones principales por las que las empresas recompran acciones es que la administración puede considerar que las acciones están infravaloradas.

Teniendo en cuenta la atractiva valuación de GoDaddy, su crecimiento respetable y márgenes de beneficio, así como su potencial para beneficiarse de un panorama económico en mejora, creo que la acción es una elección obvia en este momento.

¿Deberías invertir $1,000 en GoDaddy ahora?

Antes de comprar acciones de GoDaddy, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y GoDaddy no fue una de ellas. Las 10 acciones que formaron parte de la selección podrían generar retornos gigantescos en los próximos años.

Considera cuando Nvidia hizo parte de esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $757,001!*

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre la creación de una cartera, actualizaciones regulares de analistas y dos nuevas recomendaciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadriplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Retornos de Stock Advisor hasta el 24 de junio de 2024

Adam Spatacco no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool recomienda GoDaddy. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

1 Acción Ridículamente Barata para Comprar sin Pensar Dos Veces en Este Momento Que Acaba de Ser Agregada al S&P 500 se publicó originalmente en The Motley Fool