1 Acción imparable que podría unirse a Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon y Meta en el club de los $1 billón

Uno de los claros y presentes tendencias que impulsan el mercado desde principios del año pasado es la inteligencia artificial (IA). Los inversores solo necesitan revisar la lista de las empresas más valiosas del mundo para ver este cambio de paradigma en plena exhibición. De hecho, siete de las diez principales son importantes actores en la carrera por adoptar la IA generativa, con otros escalando a un ritmo impresionante.

Apple y Microsoft tienen cada una una capitalización de mercado que supera los $3 billones (a la fecha de esta redacción). Las acciones de Nvidia han sido extremadamente volátiles, pero aún ocupan el tercer lugar con $2,6 billones. Alphabet, Amazon y Meta Platforms tienen capitalizaciones de mercado de $1,9 billones, $1,7 billones y $1,2 billones, respectivamente. El hilo común que atraviesa a estos líderes del mercado es la vasta oportunidad representada por la IA.

Aunque actualmente tiene una capitalización de mercado de solo $60 mil millones, podría parecer descabellado sugerir que Palantir Technologies (NYSE: PLTR) está haciendo todos los movimientos correctos para asegurar su membresía en el club de los $1 billón. Sin embargo, mientras muchas empresas aún están formulando una estrategia de IA, Palantir ha desarrollado una solución novedosa que ya está haciendo sonar la caja registradora.

Décadas de experiencia en IA

Palantir se convirtió en una acción cotizada en bolsa a finales de 2020, pero la empresa ha estado trabajando en IA en relativo anonimato durante más de dos décadas. Después de perfeccionar su oficio mediante el desarrollo de soluciones de IA para el gobierno de EE. UU. y sus aliados, Palantir volvió su atención a crear inteligencia accionable para empresas de nivel empresarial.

Como el padrino de las soluciones de IA, Palantir reconoció de inmediato las implicaciones de la IA generativa, y sus años de experiencia permitieron a la empresa moverse rápidamente para capitalizar la oportunidad. El fruto de sus esfuerzos es la Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP) de Palantir, que utiliza la IA generativa para resolver problemas específicos de negocios. Sin embargo, fue el enfoque de "enseñar a pescar" de la empresa lo que ha recibido críticas entusiastas de los clientes. Ofrece boot camps para desarrollar herramientas de IA que las empresas realmente pueden utilizar. En estos talleres, los usuarios trabajan codo a codo con ingenieros de Palantir para encontrar soluciones a sus problemas empresariales más apremiantes.

Palantir reveló apenas esta semana que más de 1,025 organizaciones han completado los boot camps desde mediados de 2023. Muchas resultaron en tratos de siete cifras firmados solo días o semanas después de la finalización de una sesión de boot camp. Esto impulsó más de $1 mil millones en valor de contratos agregados durante el trimestre. Palantir reveló anteriormente que está "viendo la aceleración de tratos más grandes y tiempos más cortos para la conversión" a medida que los asistentes a los boot camps ven de primera mano el valor de este enfoque para la adopción de IA.

Esta estrategia ha acelerado los resultados de Palantir. En el segundo trimestre, los ingresos de la empresa de $678 millones subieron un 27% interanual y un 7% secuencial. El titular fue su ingreso comercial en EE. UU., que aumentó un 55% a $159 millones, y representó el 23% de los ingresos totales, gracias a un desempeño sólido de la AIP.

El camino hacia los $1 billón

La larga historia de experiencia en IA de Palantir le ha dado a la empresa una clara ventaja para los clientes gubernamentales y empresariales que buscan implementar las últimas soluciones de IA. Además, la IA generativa ha atraído la atención de los gobiernos del mundo, muchos de los cuales buscan desarrollar soluciones de IA soberanas, lo que representa otra oportunidad convincente. Sumado a la velocidad con la que las empresas están adoptando la IA, la magnitud de la oportunidad se hace evidente. Sin embargo, esta es una tendencia que probablemente llevará años o incluso décadas para llegar a la madurez.

Según Wall Street, se prevé que Palantir genere ventas de $2,7 mil millones en 2024, lo que le da un ratio precio/ventas (P/S) futuro de aproximadamente 22. Suponiendo que su P/S se mantenga constante, Palantir tendría que hacer crecer sus ingresos a aproximadamente $45 mil millones anuales para respaldar una capitalización de mercado de $1 billón. Los ingresos crecieron un 27% interanual en el trimestre más reciente. A ese ritmo, Palantir podría alcanzar el umbral de $1 billón para 2036.

Sin embargo, la adopción de la IA generativa está creciendo a pasos agigantados. Los ingresos comerciales de EE. UU. de Palantir, compuestos principalmente por soluciones de IA generativa, crecieron un 40% interanual en el primer trimestre y un 55% en el segundo trimestre. Al mismo tiempo, el número de clientes en el segmento creció un 69% y un 83%, respectivamente, por lo que los negocios claramente se están acelerando.

Además, la dirección ha aumentado su pronóstico para el segmento comercial de EE. UU., guiando un crecimiento de al menos el 47% para el año completo. No solo es el principal impulsor del crecimiento de la empresa, sino que ahora representa el 23% de las ventas totales. A medida que la IA generativa se convierta en un mayor porcentaje de los ingresos totales, y si el crecimiento acelerado continúa, Palantir podría unirse a esta élite mucho antes. Por ejemplo, si el crecimiento de los ingresos de la empresa se acerca al 40% —el extremo inferior de la reciente trayectoria del segmento— podría convertirse en un billonario en menos de una década.

Las estimaciones sobre el potencial de la IA generativa continúan aumentando, pero sinceramente, nadie sabe con certeza qué tan grande podría ser. Las estimaciones sugieren que el mercado podría crecer entre $2,6 y $4,4 billones anuales, según la firma global de consultoría McKinsey & Company.

Si el crecimiento de Palantir continúa acelerándose y la empresa mantiene su posición como la elegida para la adopción de la IA, no pasará mucho tiempo antes de que tenga una capitalización de mercado de $1 billón.

Y por eso las acciones de Palantir son una compra.

