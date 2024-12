1 Acción con Dividendos Históricamente Baratos para Comprar a Montones en Diciembre y 1 División de Acciones Potencialmente Problemática de Inteligencia Artificial (IA) para Evitar

Este ha sido un año fenomenal para Wall Street y la comunidad inversora. El imparable Dow Jones Industrial Average, el índice de referencia S&P 500 y el índice de crecimiento enfocado en acciones Nasdaq Composite han entregado respectivamente ganancias del 19%, 26% y 27%, hasta el cierre del 27 de noviembre, y han alcanzado múltiples máximos históricos de cierre.

Si bien la revolución de la inteligencia artificial (IA) ha sido innegablemente importante para impulsar el mercado en general, sería imprudente ignorar el papel que ha jugado la euforia por las divisiones de acciones en impulsar al alza a varias empresas líderes del mercado este año.

Una división de acciones es una herramienta que las empresas públicamente cotizadas pueden usar para ajustar cosmeticamente su precio por acción y el número total de acciones en la misma magnitud. Estos cambios son “cosméticos” en el sentido de que ajustar el precio por acción y el número de acciones no afecta su capitalización de mercado o su desempeño operativo subyacente.

Las divisiones de acciones vienen en dos variedades, con los inversores acudiendo en masa a una mucho más que a la otra. La menos popular de las dos son las divisiones inversas, diseñadas para aumentar el precio por acción de una empresa, a menudo con el propósito de garantizar su permanencia en una importante bolsa de valores. Este tipo de división generalmente la realizan empresas con problemas y requiere una mayor evaluación por parte de los inversores.

Comparativamente, los inversores se inclinan hacia las empresas que ejecutan divisiones de acciones hacia adelante. Una división hacia adelante tiene como objetivo hacer que las acciones de una empresa sean más nominalmente accesibles para los inversores minoristas y/o empleados que carecen de acceso a compras de fracciones de acciones con su corredor. Este tipo de división casi siempre la realizan empresas que superan claramente y están innovando sobre su competencia.

Desde que comenzó el 2024, más de una docena de empresas prominentes han anunciado o completado una división de acciones, todas menos una de las cuales es del tipo hacia adelante. Sin embargo, las perspectivas de estas empresas difieren significativamente.

A medida que nos adentramos en diciembre y nos preparamos para dar vuelta a la página en el 2024, una acción históricamente barata que se ha dividido de forma inversa está lista para ser comprada a manos llenas, mientras que otra acción anteriormente de alto vuelo en inteligencia artificial (IA) vale la pena evitar.

A pesar de que más de una docena de divisiones de acciones se han producido este año, la acción más atractiva de todas en diciembre es la única empresa de renombre que llevó a cabo una división inversa. Me refiero al operador de radio satelital Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI).

Lo que hace única a la división de acciones de Sirius XM es que no estaba en peligro de ser eliminada de la lista de cotización cuando completó una consolidación de 1 por 10 acciones después del cierre de la negociación el 9 de septiembre. Más bien, es casi seguro que la decisión se tomó para poner las acciones de Sirius XM de nuevo en los radares de los principales gestores de dinero de Wall Street. Algunos inversores institucionales no compran acciones que cotizan por debajo de $5 por acción. La división inversa de 1 por 10 de Sirius XM resolvió este pequeño problema.

Además de llevar a cabo una división histórica, Sirius XM también se fusionó con el seguimiento de acciones de Sirius XM de Liberty Media, Liberty Sirius XM Group. Aunque Liberty Media ha sido un accionista mayoritario en Sirius XM, sus acciones de seguimiento nunca lograron coincidir con el desempeño de las acciones de Sirius XM. Al fusionar estas acciones de seguimiento con Sirius XM se creó una sola clase de acciones comunes que eliminó cualquier confusión y arbitraje de la ecuación.

Pero basta de logística. Vamos a adentrarnos en los detalles de por qué Sirius XM es una acción en la que los inversores pueden comprar cómodamente a manos llenas en este momento.

Para empezar, es un monopolio legal. Si bien Sirius XM sigue enfrentando competencia de proveedores de radio terrestre y en línea para oyentes, es el único operador de radio satelital con licencia. Contar con un foso sostenible le otorga a la empresa un excepcional poder de fijación de precios de suscripción, con el que se ha apoyado para mantenerse por delante de la curva inflacionaria.

Otro claro punto a favor competitivo de Sirius XM es la diversidad de sus ingresos. Mientras que los operadores de radio tradicionales obtienen la mayor parte de sus ventas de publicidad, Sirius XM generó el 76.5% de sus ventas netas de suscripciones en los primeros nueve meses del 2024. Los ingresos por suscripción tienden a ser más predecibles que la publicidad, lo que significa que Sirius XM está mejor posicionado para hacer frente a las inevitables recesiones económicas que los proveedores terrestres y en línea de radio.

Además, Sirius XM ha disfrutado de cierto grado de previsibilidad de costos que los operadores de radio tradicionales no tienen. Por ejemplo, los costos de transmisión y equipos no van a cambiar mucho, si es que cambian en absoluto, independientemente de cuántos suscriptores tenga la empresa.

Por último, pero definitivamente no menos importante, las acciones de Sirius XM son históricamente baratas y rinden más del 4%. Las acciones pueden ser adquiridas por inversores oportunisticos por tan solo 8 veces las ganancias del año siguiente, lo que representa un descuento del 50% sobre la relación precio-ganancias (P/E) promedio de la empresa en los últimos cinco años.

Sin embargo, no todas las acciones que se han dividido van a resultar ganadoras. Aunque se puede argumentar de forma muy sólida que MicroStrategy es la acción dividida a evitar en diciembre (y en el futuro), he optado por resaltar una empresa igualmente polarizadora con una perspectiva incierta. Inversores, den la bienvenida a Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI), especialista en soluciones de servidores en rack y almacenamiento personalizado.

Tan recientemente como febrero de 2023, las acciones de Super Micro se podían adquirir por unos $80 antes de la división. Pero en marzo de este año, las acciones de Super Micro se dispararon a más de $1,200 por acción, lo que finalmente obligó a la junta directiva de la empresa a aprobar su primera división (10 por 1), que tuvo lugar después del cierre de la negociación el 30 de septiembre.

Sobre el papel, Super Micro Computer se encuentra en una posición perfecta para aprovechar la ascensión de la inteligencia artificial. Las empresas que quieren estar a la vanguardia de la innovación en IA están invirtiendo agresivamente en la infraestructura de centros de datos necesaria para lograrlo. Según la empresa, las ventas del año fiscal 2024 se dispararon un 110% a $14.94 mil millones — el año fiscal de Super Micro termina el 30 de junio. Además, la unanimidad de Wall Street espera que las ventas aumenten otro 67% a aproximadamente $25 mil millones en el año fiscal 2025.

Para agregar combustible al fuego, Super Micro ha estado incorporando las unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de Nvidia en sus servidores en rack para centros de datos acelerados por IA. Las GPUs de Nvidia son superiores desde un punto de vista informático, y las empresas están haciendo fila para comprar la infraestructura de centros de datos de Super Micro que incorpora este hardware líder.

Si bien ciertos aspectos del negocio de Super Micro Computer están funcionando, hay tres grandes razones por las que los inversores serían sabios al mantenerse alejados.

El defecto más evidente de Super Micro es la incertidumbre en torno a sus estados financieros y su permanencia en la lista de cotización de Nasdaq. A finales de agosto, el vendedor en corto Hindenburg Research publicó un informe que alegaba “manipulación contable” en Super Micro. Desde que se emitió este informe, la empresa ha retrasado su presentación anual y ha visto a su auditor anterior, Ernst & Young, renunciar. Además, ha tenido que presentar un plan ante Nasdaq para (con suerte) evitar que su acción sea eliminada de la lista.

En segundo lugar, Super Micro se encuentra a merced de sus proveedores. Con los pedidos de las GPUs Nvidia H100 en espera, Super Micro corre el riesgo de no poder satisfacer los pedidos de sus propios clientes.

El tercer problema es que cada innovación como la siguiente gran cosa de los últimos 30 años, desde el surgimiento de internet, ha atravesado una burbuja en sus etapas iniciales. Los inversores consistentemente sobreestiman qué tan rápido una nueva tecnología o innovación será adoptada y adquirirá utilidad, y no hay nada que sugiera que la inteligencia artificial vaya a ser una excepción. Si la burbuja de la IA llegara a explotar, los pedidos de la infraestructura de centros de datos de Super Micro podrían secarse rápidamente.

Si bien es probable que las acciones de Super Micro Computer sigan siendo volátiles en el futuro previsible, deben mantenerse fuera del alcance de los inversores hasta que sus preguntas contables se respondan concretamente.

