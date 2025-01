★ BrikTok★ BrikTok

Sin sorpresa, el tiempo expiró sin que ByteDance vendiera TikTok, por lo que la prohibición en Estados Unidos entró en vigencia anoche a la medianoche y (también sin sorpresa) ha sido caótica y confusa. TikTok estuvo inactivo, pero ahora (mientras escribo esto el domingo por la tarde) ha vuelto. Más o menos.

En primer lugar, todo esto se ha vuelto inevitablemente ligado al regreso de Donald Trump a la presidencia mañana. No estoy seguro de cuál era la idea al establecer la fecha límite para la desinversión un día antes de la inauguración de 2025, pero parece ser una mala idea en retrospectiva. ¿O tal vez una buena idea? No lo sé. Aquí está el pronto presidente Trump, en Truth Social esta mañana:

¡Estoy pidiendo a las empresas que no dejen que TikTok permanezca inactivo! Emitiré

una orden ejecutiva el lunes para extender el período de tiempo antes de que

entren en vigor las prohibiciones de la ley, para que podamos llegar a un acuerdo

para proteger nuestra seguridad nacional. La orden también confirmará que no

habrá responsabilidad para ninguna empresa que haya ayudado a mantener a TikTok

de permanecer inactivo antes de mi orden.

Los estadounidenses merecen ver nuestra emocionante inauguración el lunes, así

como otros eventos y conversaciones.

Me gustaría que Estados Unidos tenga una participación del 50% en una empresa

conjunta. Haciendo esto, salvamos a TikTok, lo mantenemos en buenas manos y le

permitimos seguir activo. Sin aprobación de Estados Unidos, no hay TikTok. Con

nuestra aprobación, vale cientos de miles de millones de dólares, tal vez

billones.

Por lo tanto, mi pensamiento inicial es una empresa conjunta entre los

propietarios actuales y/o nuevos propietarios mediante la cual Estados Unidos

obtenga una participación del 50% en una empresa conjunta establecida entre

los Estados Unidos y la compra que elijamos.

La ley — Ley de Protección de los Estadounidenses de las Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros (PAFACA, por sus siglas en inglés) — sí permite al presidente emitir una extensión única de 90 días. Trump está diciendo que tiene la intención de hacerlo. Creo que no está claro si se han cumplido los criterios para tal extensión, pero digamos que la extensión ocurrirá. No puede ocurrir hasta el mediodía de mañana, porque Trump no volverá a ser presidente hasta el mediodía de mañana, por lo que hoy la prohibición está en efecto.

¿Está hablando Trump de que el gobierno federal de Estados Unidos compre una participación del 50% en ByteDance? ¿O solo una empresa estadounidense? ¿Quién sabe? La idea de que el gobierno de Estados Unidos compre una participación del 50% (¿no 51%?) en una empresa de redes sociales es una locura, bastante abiertamente socialista (¿quizás poseer los medios de distracción es el nuevo poseer los medios de producción?), pero Trump es una persona excéntrica, así que ¿quién sabe lo que quiere decir aquí?

TikTok, al desconectar el servicio, al principio saludó a los usuarios con este mensaje:

Actualización importante de TikTok

Lamentamos que una ley de Estados Unidos que prohíbe TikTok entrará en

efecto el 19 de enero y nos obligará a hacer que nuestros servicios

estén temporalmente no disponibles. Estamos trabajando para

restaurar nuestro servicio en Estados Unidos lo antes posible, y

apreciamos su apoyo. ¡Estén atentos!

Este mensaje pronto fue reemplazado por esta patéticamente obsequiosa súplica abierta “Ayúdanos Obi-Wan Trump, eres nuestra única esperanza”:

Lo siento, TikTok no está disponible en este momento

Se ha promulgado una ley que prohíbe TikTok en Estados

Unidos. Desafortunadamente, eso significa que no puedes usar

TikTok por ahora.

Somos afortunados de que el presidente Trump haya indicado que

trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok

una vez que asuma el cargo. ¡Manténganse atentos!

Y ahora que TikTok ha vuelto a estar en servicio, ahora muestran el siguiente mensaje al iniciar, antes de darte acceso al contenido real:

¡Bienvenidos de vuelta!

Gracias por su paciencia y apoyo. ¡Gracias a los esfuerzos del

presidente Trump, TikTok está de vuelta en Estados Unidos!

Puedes seguir creando, compartiendo y descubriendo todas las cosas que

amas en TikTok.

Pero todo esto es un poco actuar. Trump todavía no ha hecho nada, excepto decir lo que podría hacer mañana. PAFACA sigue siendo la ley, lo máximo que Trump puede hacer mañana es ejecutar una prórroga de 90 días, y lo más importante, no hay señales de que el gobierno chino tenga voluntad de vender ByteDance, y no hay señales de que los republicanos en el Congreso estén retrocediendo en su apoyo a la prohibición si China se niega a vender. (También hay que tener en cuenta que TikTok ha estado librando una campaña de propaganda en gran medida exitosa para describir la ley como una prohibición de TikTok, no una desinversión forzada en la que la prohibición es simplemente una consecuencia de la no conformidad).

También esta mañana, creo que en parte en respuesta a los disparates de Trump, llegó esto: “Declaración de Cotton, Ricketts sobre la eliminación de TikTok de las tiendas de aplicaciones” (ambos senadores, notablemente, son republicanos):

El senador Tom Cotton (R-Arkansas), Presidente del Comité Selecto del Senado

sobre Inteligencia, y el senador Pete Ricketts (R-Nebraska) emitieron la

siguiente declaración en respuesta a la noticia de que Amazon, Apple, Google y

Microsoft estaban entre las empresas estadounidenses que eliminaron TikTok de sus

tiendas de aplicaciones de acuerdo con la ley bipartidista aprobada por el Congreso.

“Felicitamos a Amazon, Apple, Google y Microsoft por seguir la ley y detener las

operaciones con ByteDance y TikTok, y alentamos a otras empresas a hacer lo

mismo. Después de todo, la ley arriesga la quiebra ruinosa para cualquier empresa

que la viole. Ahora que la ley ha entrado en vigor, no hay base legal para

ningún tipo de ‘extensión’ de su fecha de efectividad. Para que TikTok vuelva en

el futuro, ByteDance debe aceptar una venta que satisfaga los requisitos de

desinversión calificada de la ley al cortar todo vínculo entre TikTok y el

Comunismo/China. Solo entonces los estadounidenses estarán protegidos de la grave

amenaza que representa para su privacidad y seguridad un TikTok controlado por los comunistas”.

Es importante señalar que, al menos, de nuevo, mientras escribo esto, TikTok no está disponible ni en la App Store de Apple ni en Google Play Store. Hacer que la aplicación esté disponible claramente violaría la ley y expondría al propietario de la tienda de aplicaciones a una multa de $5,000 por usuario; la declaración de Cotton-Ricketts no exageraba al decir que las multas son potencialmente ruinosas. Parece ser que Apple y Google, están siguiendo la ley, no la palabra de Trump y su promesa de que no serán responsables por violarla. Pero Oracle y Akamai aparentemente están yendo con la palabra de Trump. The Verge informa:

El proveedor de alojamiento de TikTok, Oracle, y su socio CDN, Akamai,

han restaurado el servicio y confían en la promesa de Trump, según Bobby Allyn de NPR

y Drew Harwell de The Washington Post.

Sin embargo, su regreso de la aplicación está ocurriendo sin el apoyo de Apple y Google, ya que todavía no está disponible en la App Store y Google Play. Esas empresas aún pueden no estar cómodas con el riesgo de violar la ley que prohíbe a TikTok, la cual sigue en efecto y impone multas elevadas a quienes la violen.

Ambas tiendas de aplicaciones muestran actualmente mensajes explicando por qué la aplicación no está disponible si estás buscando TikTok.

El profesor de derecho de la Universidad de Minnesota, Alan Rozenshtein:

Estos “proveedores de servicios” han perdido la cabeza. No hay

ninguna garantía de que Trump, que ni siquiera es el presidente aún,

pueda proporcionar. Espero las demandas de accionistas — Oracle está

acumulando rápidamente decenas, si no cientos de miles de millones de

dólares en responsabilidad.

Y aquí está la publicación de Bobby Allyn, citando a Rozenshtein:

Esta opinión de @alanrozenshtein.com parece ser la opinión

consensuada entre los académicos legales.

Los proveedores de servicios, incluido el aliado de Trump, Larry Ellison

de Oracle, poniendo la palabra de Trump sobre la letra de la ley y Apple y

Google diciendo que eso no es suficiente.

Y de Harwell:

Me dicen que el proveedor de TikTok (Oracle) y su CDN (Akamai) lo

volvieron a poner en línea hoy porque Trump les aseguró que no estarían

sujetos a sanciones, algo que no puede asegurar por completo.

Independientemente de los sentimientos sobre el mérito de la prohibición, están desafiando la ley federal basándose en la palabra de un futuro presidente. Una apuesta enorme.

En resumen: ¿es la ley la ley, o es la palabra de Donald Trump la ley? Oracle y Akamai parecen estar de acuerdo con lo último.

Por último, cabe destacar que la clamor público inmediato es sobre si la aplicación funciona o no, no sobre si está disponible para descargar o actualizar en las tiendas de aplicaciones. Una vez que Oracle y Akamai comenzaron a restaurar el servicio, los titulares anunciaron que “TikTok ha vuelto”, incluso si no está de vuelta en las tiendas de aplicaciones. Pero además de ser un enfoque más sensato legalmente, la actitud de esperar y ver de Apple y Google también está bajo mucha menos presión de la opinión pública — y política.