★ Bahía del Gringo Loco

Viste las noticias la semana pasada, estoy seguro, de que ambos proveedores principales de aplicaciones de mapas, Google y Apple, han actualizado sus mapas para referirse al Golfo de México como el “Golfo de América”. Bing Maps de Microsoft, que describiría como un proveedor menor, también ha hecho el cambio.1 En realidad, todo es bastante más complicado que “renombraron el Golfo de México”, pero agrégame con calma por ahora.

También has visto, estoy igualmente seguro, a mucha gente enojada con Google y Apple por haber seguido con esto. Esa ira está, hasta cierto punto, mal dirigida. Entiendo de dónde viene la ira, pero aún así está mal dirigida. Mi primera impresión, justo en medio del discurso de inauguración de Trump el 20 de enero, fue que si seguía adelante, Apple y Google y todos los que publican mapas simplemente deberían ignorarlo. Trump, obviamente, lo hizo: el Servicio Geológico de los Estados Unidos, una agencia dentro del Departamento del Interior, que está dentro del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, bajo la autoridad del presidente, oficialmente hizo el cambio el 7 de febrero. Ahora que es política oficial del gobierno de EE. UU., “simplemente ignorarlo” realmente no es factible. Si esa sigue siendo tu postura, te imploro que consideres al menos un poco más de matices.

Pero primero, estipulemos de antemano que hay múltiples asuntos mucho más importantes y urgentes que enfrentan a Estados Unidos y al mundo, solo cuatro semanas después de la administración de Trump 2.0. A botepronto: Ucrania, Gaza, aranceles, DOGE, el estado de derecho. Ya sea que apruebes o desapruebes las acciones de Trump en cualquiera de esos temas, no debería haber duda de que todos son importantes y consecuentes. El nombre que vemos en los mapas de un cuerpo de agua, no tanto. Pero es la pequeñez, la relativa falta de importancia, la mezquindad despectiva de la renombrada en primer lugar, hasta el hecho de que hasta que Trump tomará acción ejecutiva, no había controversia, nada, en ninguna parte del mundo, entre ningún grupo de personas, con respecto al nombre del Golfo de México, lo que hace interesante analizar detalladamente cómo Google y Apple han elegido abordarlo por completo.

La motivación detrás del cambio de nombre también es simple. Trump no cambió el nombre oficialmente reconocido de los EE. UU. del Océano Atlántico o del continente de África. Podría haberlo hecho fácilmente, pero no lo hizo. Y no es como si “Golfo de México” estuviera en una lista de “nombres discutibles o controvertidos” hasta que él creó esta controversia de la nada. Es solo el nombre en el globo que un presidente de los Estados Unidos puede cambiar para fastidiar a México, un país hacia el cual Donald Trump tiene sentimientos objetivamente racistas. Trump nunca hizo campaña para construir un muro en nuestra frontera norte con Canadá, ni ha intentado (¿todavía?) renombrar el Lago Ontario. Se trata de México, y de afirmar el poder por decreto. Trump tiene una historia de toda la vida de poner su nombre en edificios que no poseía. Preferiría tener su nombre en un edificio que no posee antes que poseer un edificio que no lleva su nombre. Para Trump, el nombre en el letrero es más importante que la escritura. Así también, ahora, con el nombre en un mapa. El Golfo de México es un cuerpo de agua internacional que no pertenece a ninguna nación, pero declarar este nuevo nombre implica que hasta ahora pertenecía a México y ahora nos pertenece a nosotros, es decir, le pertenece a él, nuestro innegable líder querido por todos. Trump lo quitó de México, sin disparar un tiro, cuando de hecho todo lo que hizo fue ordenar que se cambie una cadena en una base de datos gubernamental. Shakespeare nos haría creer que una mar por cualquier otro nombre tendría el mismo sabor. Trump no lee a Shakespeare.

¿Cómo Google y Apple Están Etiquetando el Golfo a Nivel Global?

La primera cosa importante que hay que saber es que Google Maps y Apple Maps no son atlas globales únicos. Ambos muestran diferentes nombres (y en casos raros, diferentes geografías) en diferentes regiones alrededor del mundo. Ambos son más como una colección de atlas regionales. En contraste, solo hay un Diccionario Oxford de Inglés. Si el OED cambia la definición de una palabra, o agrega una nueva palabra, esos cambios aparecen para todos en el mundo. Mi OED es tu OED, no importa dónde vivamos ni en dónde nos encontremos actualmente en el globo. Google y Apple Maps no son así. Es mejor pensar en ellos como servicios que proporcionan mapas región por región.

Google, para su crédito, tiene una publicación de blog que describe e ilustra exactamente lo que los usuarios de todo el mundo ven ahora en Google Maps:

En los EE. UU., el Sistema de Información de Nombres Geográficos

(GNIS) ha actualizado oficialmente “Golfo de México” a “Golfo de

América”. Como anunciamos hace dos semanas y en consonancia

con nuestras prácticas de larga duración, hemos comenzado a

implementar cambios para reflejar esta actualización. Las

personas que usan Maps en los EE. UU. verán “Golfo de América”,

y las personas en México verán “Golfo de México”. Todo el resto

verá ambos nombres.

Como muestra su ilustración, “ambos nombres” significa poner “Golfo de América” entre paréntesis para los usuarios que estén en cualquier otro lugar en el mundo que no sea EE. UU. o México: “Golfo de México (Golfo de América)”.

El enfoque de Apple ha sido más a su estilo, es decir, sin comentarios. No hicieron ningún comentario público antes de cambiar el nombre en Apple Maps, y no han hecho ningún comentario público desde entonces. (He pedido un comentario a Apple PR, pero no he recibido ninguno). Apreciaría una declaración, como la de Google, que indique qué deben esperar ver los usuarios de todo el mundo. Pero también entiendo su deseo de decir lo menos posible. En cierto sentido, las etiquetas en los mapas de Apple hablan por sí mismas y son lo único que realmente importa. También aprecio que, al no declarar una política sobre el asunto, Apple puede cambiar las etiquetas de su mapa sin revocar o enmendar una política.

Por lo tanto, sin una declaración de Apple que describa cómo se etiqueta el Golfo alrededor del mundo, hice lo que pude: le he preguntado a mis seguidores en Mastodon que están fuera de los EE. UU. qué veían como el nombre del Golfo, y que incluyeran capturas de pantalla si era posible. Eso fue el viernes, 14 de febrero, después de que Apple Maps comenzó a mostrar “Golfo de América” en lugar de “Golfo de México” a los usuarios aquí en los EE. UU. La respuesta fue abrumadora, con respuestas de personas de más de dos docenas de países de todo el mundo.2 Y en ese momento, sus respuestas sugerían que Apple estaba tomando un enfoque sutil pero intrigante y diferente en comparación con Google. A saber, mientras todos en los EE. UU. veían “Golfo de América” (sin mención del nombre establecido), todos en todos los demás lugares del mundo aún veían “Golfo de México” (o la traducción de ese nombre en su idioma), sin mención, entre paréntesis o de otra manera, del nuevo nombre ahora reconocido por los Estados Unidos.

Esperaba que ese fuera el plan de Apple, lo que habría sido sutilmente subversivo al aislar a los Estados Unidos como el único país en el mundo en ver el nombre “Golfo de América”. Pero temía que Apple simplemente fuera más lento que Google, que los cambios se habrían aplicado primero a los usuarios en los EE. UU., pero que los cambios para el resto del mundo simplemente no se habían propagado. Mis temores fueron justificados.

Tarde en la noche (hora del Este de EE. UU.) del sábado, 15 de febrero, nuevas respuestas a mi súplica en Mastodon comenzaron a mostrar etiquetas en los mapas de Apple que coincidían con las de Google:

En los EE. UU.: “Golfo de América”.

En México: “Golfo de México”.

En cualquier otro lugar: “Golfo de México (Golfo de América)”.

Creo que el factor determinante para qué etiqueta ves, al menos para Apple Maps, no está relacionado con tu ubicación física determinada por GPS o tu dirección IP, sino simplemente con la configuración de región de tu sistema operativo. Tanto en MacOS como en iOS, eso está en Configuración → General → Idioma y Región → Región. Tiene sentido, puedes usar Apple Maps (y Google Maps) con los Servicios de Localización desactivados. Puedes configurar esta opción en tu dispositivo para ver lo que ven los usuarios de Maps en el mundo sin salir de casa y sin cambiar el idioma de tu dispositivo. Por lo tanto, si eres estadounidense con tu dispositivo configurado en la región “Estados Unidos”, si viajas fuera de los EE. UU. sin cambiar la configuración de tu dispositivo, seguirás viendo el nuevo nombre específico de EE. UU. para el golfo: “Golfo de América”, con su nombre histórico y reconocido a nivel mundial, ¿osaría decir, su nombre sin ambigüedades correcto?, ni siquiera mencionado entre paréntesis.

El Año de las Llegadas de Adultos Dependientes

Todo este asunto, innecesario decirlo, es terrible. Es profundamente estúpido, y los aspectos que no son estúpidos son jingoístas. Sin embargo, la noción de que Google o Apple podrían razonablemente simplemente ignorar esto y decirle a Trump (y a todo el Partido Republicano, así como a sus seguidores) que se vayan a freír espárragos es simplista. No digo que no pudieran hacerlo. Por supuesto que podrían. Eso es como decir que Trump no puede simplemente declarar un nuevo nombre para un cuerpo de agua internacional con un nombre incontestable de más de 400 años.

Pero no sería razonable. Es razonable que Google y Apple Maps se sometan, o al menos reconozcan, los nombres oficialmente reconocidos para cada región en la que están disponibles. No es responsabilidad de Google o Apple determinar y juzgar los nombres oficiales en un mapa; su trabajo es reconocer y mostrar esos nombres. En teoría, Google y/o Apple podrían posicionarse como una referencia autoritativa global para nombres geográficos. Ser a los mapas algo así como lo que el OED o Merriam-Webster son para el idioma inglés. Pero si decidieran seguir ese camino, se pondrían en la posición de juzgar cualquier controversia o litigio sobre nombres y fronteras. Los desacuerdos civiles son donde debemos querer que tales disputas se arbitren, si no se resuelven. No por empresas privadas. Si Apple Maps debe estar disponible en China, Apple Maps necesita presentar nombres y fronteras (e incluso el tamaño de las masas terrestres, más sobre esto más abajo) que sean aceptables para el gobierno chino. China se destaca porque sus demandas se oponen de manera marcada a los nombres y fronteras reconocidos por el resto del mundo. Los mapas chinos están gobernados por dogmas impuestos por el PCCh. La mayoría de los mapas están gobernados por la realidad geográfica y geopolítica. Taiwán, por ejemplo, es de hecho una nación independiente. Los mapas chinos (incluidos los servidos por Apple a los usuarios chinos del continente) etiquetan a Taiwán como una provincia de China.

Ahora, los Estados Unidos están gobernados por otro régimen impulsado por la dogmática.

En teoría, los mapas no deberían ser políticos. En la práctica, lo son y siempre lo han sido. En teoría, las decisiones razonables y las decisiones objetivamente correctas son una y la misma cuando se trata de cartografía. En la práctica, la política interviene y entran en conflicto. Puedes argumentar (y muchas personas lo están haciendo) que Google y Apple deberían quedarse con el nombre “Golfo de México” reconocido a nivel mundial, de 400 años de antigüedad, y aplicarlo globalmente. Ignorar el nuevo nombre oficialmente reconocido del golfo por el gobierno de EE. UU. . Podrían hacer eso. Nadie iría a prisión si lo hicieran. No habría multas. Pero habría un precio que pagar. Ignorar el nuevo nombre “Golfo de América” reconocido por el gobierno de EE. UU. sin duda atraería controversia. Los republicanos empezaron a quejarse de que Apple Maps no había adoptado el nuevo nombre tres semanas antes de que el cambio se hiciera oficial en la base de datos de referencia GNIS del gobierno.

Ignorar la realidad política es incitar la controversia política. No está en el interés de grandes corporaciones multinacionales incitar la controversia. Pero no es posible evitar la controversia. Lo razonable es minimizar la controversia. Hay una famosa cita de Michael Jordan, cuando se negó a respaldar públicamente al retador demócrata para el republicano descaradamente racista Jesse Helms en la carrera al Senado de Carolina del Norte en 1990: “Los republicanos también compran zapatillas”.

Algunos podrían decir “Ese es el problema del capitalismo”. Yo argumentaría que es uno de los beneficios del capitalismo. A menos que pienses que la polarización extrema está al servicio de la sociedad, quieres ver que las grandes instituciones sean apolíticas. Las corporaciones con fines de lucro naturalmente desempeñan ese papel. Sí, hay un motivo de lucro. Los republicanos no solo compran zapatillas, también compran teléfonos y realizan búsquedas en la web. Pero ¿quién quiere ver un mundo donde todo está polarizado políticamente, donde cada minorista, cada fabricante de dispositivos, cada proveedor de servicios en línea, cada restaurante, cada cosa que haces, compras o visitas, se ve a través del prisma político polarizado? Eso lleva a la locura.

La mayoría de los estadounidenses, y la mayoría de la gente en Occidente, están agotados por nuestros niveles actuales de polarización social. Escalar aún más las tensiones no solo va en contra de los intereses financieros de Apple y Google, sino que no va en interés de ninguno de nosotros. Las personas solo quieren mapas buenos y precisos. No quieren elegir, o peor aún, verse obligadas a elegir entre mapas de derecha y mapas de izquierda.

Así que si tu argumento es que ni Apple ni Google deberían mostrar el nombre “Golfo de América” a nadie, en ningún lugar, estoy de acuerdo en que esa es la postura cartográfica correcta. Pero sería un mal ejercicio político. Los mapas son servicios importantes para ambas empresas, pero la integridad editorial de sus mapas está lejos de ser su principal negocio o propósito. Los mapas no son para Google o Apple lo que el idioma inglés es para el OED o Merriam-Webster. (O lo que son las noticias para, digamos, la Associated Press. Mantén ese pensamiento en mente).

