¿Qué tan bueno es el nuevo HTC Bolt?

El gigantesco fabricante de electrónica Taoyuan, Taiwán, el cual se enfrenta a una aplastante competencia de gigantes como Samsung, ZTE, Lenovo y otros, ha cedido poco a poco el terreno de mercado ya que, en el primer trimestre de este año, solo logro abarcar un mísero 3% del mercado estadounidense.

Pero su reciente panorama se espera que sea más prometedor. El último smartphone de gama alta de la compañía, el HTC 10, se vendió enérgicamente, impulsando los ingresos un 27 por ciento, y el jefe de HTC Chialin Chang proyectó que la compañía, impulsada por los próximos teléfonos inteligentes, volvería la rentabilidad a finales de este año.

Una de esas apuestas es el nuevo HTC Bolt, este es un teléfono Android lanzando exclusivamente por la red Sprint. ¡En este artículo veremos si vale la pena este nuevo dispositivo o no!

Diseño

HTC ha utilizado un material en forma de aluminio para esculpir su nuevo dispositivo. Comparado con el HTC 10, el Bolt es más grande y más pesado, pero también es ligeramente más delgado, llegando a poco más de 8,1 mm. Pero tal vez lo más importante de su construcción es cómo HTC aprendió a añadir resistencia al agua a sus teléfonos con cuerpo metálico.

A diferencia de su predecesor, el HTC Bolt es un dispositivo IP57, capaz de sobrevivir salpicaduras, chorros de agua, e incluso breve sumersión, aunque HTC advierte que no lo hagas. Sin embargo, esta actualización les ha costado la toma de auriculares, siendo como una experiencia solo digital como el iPhone 7 o los teléfonos Moto Z.

Pantalla

El HTC Bolt viene con una pantalla de 5.5 pulgadas y 1440×2560 de resolución. Aunque no es una de las pantallas más brillantes que hay en el mercado, su salida de 500-nit está lejos de ser mala. La precisión del color no es muy adecuada, pero es lo suficientemente buena para no distraer.

Además, HTC protege la pantalla del Bolt con Gorilla Glass 5, algo bastante bueno, especialmente con tantos teléfonos recientes (como los modelos de Google Pixel) que utilizan el Gorilla Glass 4.

Rendimiento

El HTC Bolt llega con Android 7.0 Nougat y con la interfaz de usuario Sense de HTC. Esto significa que obtendrás todas las ventajas del último software de Google, incluyendo el soporte para aplicaciones de pantalla dividida.

A diferencia de la gran mayoría de los dispositivos de Android recientes, en lugar de usar Qualcomm Snapdragon 820, el HTC Bolt está alimentado por el 810. Esa es una elección tan 2015 para el procesador de un teléfono, por decirlo de algún modo.

Como resultado, el rendimiento del HTC Bolt no está al mismo nivel que los teléfonos de este año, colocándolo automáticamente en algún lugar entre los de última y media generación. Al usarlo, sin duda se siente el impacto del viejo procesador.

A veces pulsas una aplicación y esperas un momento antes de que el teléfono responda, y cosas como grabar en modo HDR mejorado, que tardan sólo un segundo o dos en dispositivos de alta gama, el Bolt te obliga a esperar lo que parece una eternidad.

Los 3 GB de RAM del teléfono son suficientes, y no tiene problema alguno con la memoria. Solo tienes 32 GB de almacenamiento, lo cual es agradable y el soporte para la expansión de microSD hace que sea fácil de ir más allá de ese límite.

Cámara

HTC mantiene cámaras decentes para el Bolt. En la cámara trasera principal tenemos 16MP con estabilización óptica y una apertura de ƒ/2.0, y una cámara frontal de 8MP con una apertura ƒ/2,4 y soporte para HDR automático.

En general, estamos bien con las fotos producidas por el HTC Bolt. No son fantásticas, y es fácil pensar en más de unos pocos smartphones actuales que sacan imágenes superiores, pero el Bolt no tiene una cámara completamente mala.

Batería

HTC le ha dado al Bolt una batería de 3.200 mAh, los cuales no son suficientes para las demandas de energía del teléfono. La batería dura un aproximado de seis horas con la pantalla corriendo a tiempo completo antes de que se apague, una cifra muy por debajo de la mayoría de la competencia de teléfonos inteligentes.

No sabemos si eso es una consecuencia por usar el Snapdragon 810 más antiguo, la pantalla grande, la alta resolución o simplemente por tener software mal optimizado, pero es decepcionante.

Al menos los tiempos de recarga no son malos, y con el apoyo de Quick Charge 2.0, el Bolt es capaz de volver al juego con una carga completa en poco más de 100 minutos. Sólo deseamos que el teléfono no tenga que ser recargado con tanta frecuencia.