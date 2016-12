Samsung Galaxy S5 ¿Vale la pena comprarlo?

El Samsung Galaxy S5 fue presentado formalmente durante el MWC 2014, donde pudo apreciarse cada una de sus características y se hizo hincapié en los aspectos que se han mejorado en la edición que viene a reemplazar al actual Samsung Galaxy S4, pero lo que nos preguntamos al final de la conferencia de Samsung es ¿Vale la pena comprarlo? A primera vista no, ahora te contamos porqué.

El Moble World Congress 2014, que tiene lugar en Barcelona, España, ha sido muy esperado principalmente por el lanzamiento del Galaxy S5, smartphone que prometía cambiarlo todo y se dejaba ver con distintas características antes de su presentación oficial. El problema ha sido que, como muchas veces ocurre, los rumores han sido más que la realidad y el teléfono presentado se ha quedado “corto” en características y no ha superado las expectativas.

Quienes actualmente tienen un Samsung Galaxy s4 ¿Deberían cambiarlo por un Galaxy S5? La verdad es que no, y esto lo comentamos en base a información que ha sido proporcionada por el propio fabricante, la estadística sobre la evolución de los móviles de Samsung y el precio de referencia que tendría el equipo.

Características del Samsung Galaxy S5

El Galaxy S5 es un buen teléfono y eso no lo ponemos en duda, sus características técnicas son realmente buenas y para quienes necesiten un smartphone competente de alto rendimiento, ciertamente es una alternativa aconsejable, pero el problema no está en los datos duros que proporcionaremos a continuación, sino más bien en lo que viene durante el 2014 y el precio de venta del móvil.

Pantalla de 5.1 pulgadas SuperAMOLED

Resolución de 1920×1080 píxeles con una densidad de 432ppp

Procesador Qualcomm Snapdragon 801 de cuatro núcleos, donde cada uno funciona a 2.5GHz

2GB de memoria RAM

16Gb de almacenamiento expandibles con tarjetas microSD de hasta 128GB

Cámara principal de 16MP con Flash LED; cámara secundaria de 2.1MP

Batería de 2.800mAh

Sistema operativo Android 4.4.2 KitKat

Con estas especificaciones el Galaxy S5 puede venderse a cualquier persona sin problema, sin embargo ¿Es lo mejor del mercado? ¿Revolucionan estas características las ofertas existentes? A simple vista no lo hacen, y ello puede afirmase con base si mencionamos algunos nombres claves en el mercado como son el HTC One, Nokia Lumia Icon, Sony Xperia Z2, LG G Pro 2, Nexus 5 y el iPhone 5S.

La mayoría de los equipos presentados tiene un rendimiento muy similar y hasta con mejor densidad de píxeles por pulgada (Nexus 5) por un precio que está por debajo de los 729 euros que ya se ha dicho – extraoficialmente – costará el Galaxy S5 en Amazon.

Si comparamos las características del Galaxy S4 con el nuevo Galaxy S5 nos damos cuenta que la pantalla aumenta en 0,1 pulgadas, la cámara principal en 3MP, la batería en 300mAh y el procesador en 600MHz, entonces ¿Vale la pena el cambio?

Ciertamente el nivel de funcionalidad se ha incrementado con la adición de un escáner de huella digital, la configuración en torno a la detección de signos vitales, la integración de aplicaciones de salud que aprovechan sus nuevos sensores y la cámara que ahora tiene muchas más funciones, pero nuevamente nos cuestionamos ¿Deberíamos deshacernos de nuestro actual smartphone por un Galaxy S5? Seguimos pensando que no.

Parte de las grandes ventajas que tiene el Galaxy S5 están en el uso de tecnología que permite una mayor velocidad en el tratamiento de los datos en la red, pues cuenta con un nivel de conectividad 802.11 ac que no deja indiferente a nadie, pero ¿Qué tanto provecho sacamos a ese estándar en el día a día? Poco o casi nada, ya que los dispositivos compatibles son caros y no han sido masificados por lo que es más una apuesta a futuro.

Comprar un Galaxy S5 ¿Si o no?

Ya pudo verse que en lo que respecta a las características técnicas, el Galaxy s5 no es del todo superior a la competencia y ni siquiera puede establecer una diferencia ostensible respecto de su antecesor, el Galaxy S4. Hasta este punto el último de los teléfonos de Samsung no ha conseguido desmarcarse del resto para brillar con luz propia.

Muchos son los que piensan que la cámara y sus nuevas funcionalidades pueden reportar un beneficio a los usuarios que le prefieran, pero ¿Es comparable con una DSLR? No, y por el valor que tiene el móvil quizás valga la pena hacerse con una de ellas si ya tenemos al Galaxy S4 o un HTC One, por ejemplo.

Técnicamente hablando, el Galaxy S5 es un teléfono de grandes condiciones, pero el problema está en que no es lo que se esperaba. La teoría que proponemos es que Samsung ha dejado lo mejor para el final. La salida del iPhone 6 seguramente es una de las circunstancia que anima a los responsables del Galaxy S5 a reservarse algunas características para más adelante en el 2014.

Hay que estar seguros de algo, no será el último Samsung Galaxy S5 que veremos, así como tampoco la edición que tenga el mejor hardware. Cuando no había pasado poco o nada de tiempo desde que se anunció el smartphone, Samsung señaló que en un tiempo más llegará una versión con procesador Exynos de 8 núcleos, lo que nos hizo cuestionarnos ¿Por qué no fue anunciado oficialmente?

Las sorpresas del HTC M8, Sony Xperia Z2 y el iPhone 6 son los que obligan a que aparezcan variantes de resistencia al agua, cuerpo metálico, más memoria RAM, mejor resolución de pantalla, etc.

Es impensado que la revolución en resolución venga en formato Full HD, sobre todo cuando se tiene capacidad de grabación 4K ¿No lo creen? La compra de este móvil es adecuada en la medida que se tenga un Galaxy S3 o similar, pero si se dispone de un teléfono de características similares al S4 es una pérdida de dinero.

Antes de comprar hay que esperar al verdadero Galaxy S5

Estamos convencidos, el verdadero Samsung Galaxy S5 no ha hecho estreno, lo que fue lanzado oficialmente es apenas el esbozo del modelo que saldrá de cara al mes de octubre o noviembre del presente año.

¿Por qué pensamos así? Por razones muy sencillas y contrastables, una de ellas por ejemplo el que Samsung siempre acostumbra a llenar su franquicia con modelos que exacerban ciertas cualidades como el uso de una mejor cámara, el ser más compactos o simplemente ser más resistentes (Galaxy S4 Active, por ejemplo). Es seguro que aparecerá un modelo con procesador de ocho núcleos, así como también el que Qualcomm entregará un procesador más rápido para las generaciones S5 que están por llegar.

Era impensado que se hiciera una “revolución” ahora cuando ha pasado tan poco tiempo desde la salida del Galaxy S4 y su gama de variantes, pero es bueno para el negocio el que se renueve con un nuevo “número” de smartphone. Los lanzamientos de Samsung no serán en febrero, sino en noviembre – recuérdenlo.

La otra razón, y muy importante, por la que recomendamos esperar antes de comprar el Samsung Galaxy S5 es que históricamente los modelos “Galaxy S” tienden a bajar rápidamente de precio. Si tomamos de ejemplo lo que ha acontecido durante los últimos dos años con los lanzamientos del Galaxy S2, Galaxy S3 y Galaxy S4, notaremos que el precio inicial (que representaría el 100%), al cabo de tres meses baja en un 20% (es decir cuesta el 80% de lo que inicialmente costó).

Al cabo de seis meses, los modelos Galaxy S2, S3 y S4 han llegado a bajar su precio inicial en un 25% al menos, mientras que a los dos años cuesta apenas el 50% de lo que alguna vez costaron, pero ¿A qué se debe esto? Principalmente la primera baja se debe a las nuevas “versiones” de un mismo modelo, como fue el S4 Active y seguro ocurrirá con el Galaxy S5 también.

Las predicciones detallan una baja muy rápida en el precio del Galaxy S5, tanto así que durante el mes de Septiembre debería costar un 30% menos que el valor anunciado ahora (basándonos en las métricas y predicciones de Idealo).