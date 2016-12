El nuevo wearable: Fitbit Flex 2

Es probable que ya estés consciente de que hay toneladas de diferentes rastreadores fitness en el mercado que proporcionan una amplia gama de capacidades de seguimiento. Hay un montón de ofertas de gama alta, como la Garmin vívoactive HR y Polar M600, las cuales se orientan hacia los atletas serios.

El Fitbit Flex 2 es el dispositivo más reciente de seguimiento fitness con nivel básico de Fitbit. A primera vista, puede parecer poco más que un podómetro de fantasía, pero eso sería un juicio muy injusto de un dispositivo que en realidad tiene unos cuantos trucos bajo la manga. 😉

Diseño

El Fitbit Flex 2 en sí es absolutamente minúsculo, ya que sus medidas son de 31,7 x 8,9 x 6,8 mm y pesa sólo 0,83 onzas, dejándolo encajar en una gama de accesorios diferentes. Las bandas tienen algunos patrones débiles en ellos y se ven con estilo suficiente, pero lo más importante: son delgadas y ligeras como para ser completamente discreto.

Puedes usar el Fitbit Flex 2 muy fácilmente debajo la manga de una camisa y no molesta inclusive si decides ponerte un reloj normal. Este es un punto muy importante para un rastreador de fitness: ser capaz de usarlo todo el día sin que se convierta en una molestia.

Como probablemente ya has notado, no hay ninguna pantalla en este dispositivo como la que encontrarías en el Fitbit Charge 2. Lo que obtienes en este dispositivo son cinco pequeños LEDs en la parte superior, los cuales se pueden utilizar para las notificaciones muy básicas (las cuales hablaremos más abajo), o para demostrarte cuán cerca estás de doblar tu meta. 😀

Dale dos toques a la banda y se te mostrará un número correspondiente de luces para indicar tu rendimiento hasta el momento. Por ejemplo, si tu objetivo de paso es de 10.000 y ya has realizado 4.000 pasos, se mostrarán dos luces.

Rendimiento

El Fitbit Flex 2 no tiene monitor de ritmo cardiaco o GPS, lo que significa que no va a ser una buena opción para los atletas serios, pero claramente no es a quien va dirigido. Funciona bien como un contador de pasos y parece ser bastante consistente. Esto es, por supuesto, menos exacto que usar un rastreador fitness con un monitor de frecuencia cardíaca.

El Flex 2 también maneja el seguimiento básico del sueño y detecta automáticamente cuando se duerme. Sin embargo, es algo sensible, ya que suele acusar de que te hayas ido a dormir antes de lo que realmente hiciste, y cuando lo hace bien, es un poco mediocre. Sólo te dirá el número de veces que despertaste y el número de veces que estuviste inquieto, por ejemplo.

Por otro lado, algo que hace muy bien es autodetectar la actividad física. Si vas hacer una carrera o caminata, el Flex 2 lo sabrá y lo registrará para ti. La tecnología de autodetección de Fitbit funciona muy bien, y los algoritmos que utiliza son alucinantes. Adicionalmente, El Flex 2 te recordará moverte si has estado sentado durante demasiado tiempo, lo que definitivamente será útil si se te la pasas en un escritorio todo el día. Esta característica muy bien implementada.

Mientras que el Flex 2 no tiene una pantalla, ofrece una forma muy básica de notificación de para llamadas y textos. El dispositivo se iluminará y vibrará cuando su teléfono reciba una llamada entrante o mensaje de texto, pero eso es todo. Obviamente, no hay manera de responder o incluso descartar el mensaje en su muñeca, lo que significa que todavía tendrás que sacar el teléfono para todo.

Hay compatibilidad con un par de servicios de mensajería alternativos como WhatsApp, pero sólo puedes establecer notificaciones para un proveedor a la vez. Esto significa que si tiene la pulsera configurada para avisarte de WhatsApp, no recibirás alertas de los mensajes SMS.

En una aspecto más positivo, el Flex 2, como la mayoría de los otros dispositivos Fitbit, soporta alarmas silenciosas. Si bien puede ser una característica pequeña, es particularmente útil si necesitas despertar antes de tu pareja.

En términos de duración de la batería, el Fitbit Flex 2 fue capaz de durar aproximadamente cuatro días con una sola carga. Pero, la alarma para avisarte que debes recargarlo deja mucho que desear.

Sólo recibes una pequeña notificación para advertirte cuando tu rastreador se está agotando, esta pequeña notificación es bastante fácil de perder, lo que puede llevarte a no aprovechar el Flex 2 en un día activo. Hubiera sido agradable tener una luz intermitente o algo que tal vez nos daría un poco más de aviso previo, pero ni modo, toca conformarse con lo que hay.

Conclusión final

Con todo, el Fitbit Flex 2 es un rastreador de fitness bien diseñado con muchas características que sirve como introducción al excelente software y mundo de Fitbit. Aunque puede carecer de funciones avanzadas, es más inteligente de lo que podría esperar gracias a la aplicación de alta capacidad y la auto detección actividad.

Pero no es perfecto. Los atletas reales estarán decepcionados con las funciones de este dispositivo, sin mencionar que es bastante caro a $99.95 cuando se tiene en cuenta que algunos rastreadores de fitness ofrecerán la monitorización del ritmo cardíaco y otras características avanzadas por un poco más.

Pero si te gusta el diseño esbelto y versátil y sólo estás buscando algo que pueda seguir de forma fiable tus pasos y actividad, entonces tal vez no necesites esas características adicionales de todos modos. En ese caso, el Fitbit Flex 2 es probablemente uno de los mejores trackers básicos disponibles. 😉