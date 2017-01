Los mejores 5 juegos RPG para Android

Los RPG son un género de juego que ponen la historia del mismo muy interesante, dejando que los desarrolladores sean tan intensos gráficamente o tan tranquilos y sencillos como crean necesario para completar la experiencia que están tratando de darte.

Muchos de estos juegos han existido en las computadoras y consolas desde hace años, y con el aumento en la popularidad de los juegos para móviles, no tardó mucho en que los RPG encontrarán su camino en la Google Play Store. Aquí les traemos unos cuantos RPG disponibles para Android.



Evoland

Es justo decir que en este juego cada RPG toma prestada una idea o, más bien, tres de los clásicos para crear su concepto. No es una mal aspecto, especialmente si la historia es convincente y los personajes son divertidos, pero los RPG han existido durante tanto tiempo que esperas que los desarrolladores utilicen ideas de sus juegos favoritos para hacer algo propio.

Evoland es un ejemplo perfecto de este tipo de cosas sucediendo, sólo que en lugar de tomar prestado de uno o dos de los clásicos, los creadores parecen haber tomado prestado de todos ellos simultáneamente.

Tienes el desplazamiento de barra de Zelda, turnos RPG basados en Final Fantasy y viajero mundial al estilo de Chrono Trigger. Tiene todas estas cosas juntas y funciona increíblemente bien por tan solo 4.99$ para Android. 😉

Lone Wolf

Lone Wolf se basa en el mundo del autor de fantasía Joe Dever, y muestra cantidades iguales de literatura y gráficos polacos.

Los jugadores toman decisiones a través de una narrativa en curso basada en los rasgos de carácter que eligen al comienzo, y se involucran en un emocionante combate por turnos con una variedad de enemigos. La mecánica del combate requiere tiempo, finura y manejo inteligente de recursos para sobrevivir.

Lone Wolf proporciona tanto una historia rica en texturas como una acción intensa, y se ve increíble tanto en el teléfono como en la tableta.

Star Wars: Knights of The Old Republic

Como la última esperanza de la Orden Jedi, seleccionas un personaje entre los diferentes tipos y variedades que trae el juego y forjas tu camino a través del universo de Star Wars para defender la civilización del poder oscuro de los Sith.

Alternativamente, si decides que no eres un fan de ser un Jedi, los jugadores pueden irse al lado oscuro y borrar a los Jedi antes de que el Imperio Galáctico se forme. Star Wars: KOTOR es una impresionantemente historia detallada en un mundo masivo que le da al jugador experiencias increíbles para participar, así como una historia completamente agradable sin importar el camino que tome.

Star Wars: Knights Of The Old Republic no es un juego nuevo, y eso es parte de lo que hace que su existencia en Android sea tan impresionante. La gente de Aspyr Media ha conseguido llevar todo el juego de PC y portarlo a dispositivos móviles, con un sistema de control amigable con la pantalla que, de muchas maneras, hace que el juego se sienta menos torpe que la versión original.

Battleheart Legacy

No está escrito en ninguna parte que los RPGs tienen que tener un par de joysticks virtuales para existir, y Battleheart Legacy es una prueba de que las interfaces alternativas pueden verse bien.

El sistema de combate activo tiene una apariencia casi Diablo y porque el juego fue construido desde cero para dispositivos móviles, es increíblemente fácil perderse unas horas en el mientras te arrastras por la historia.

Más allá de la jugabilidad un poco convencional, Battleheart Legacy introduce un sistema de personajes que no se limita a canales únicos de habilidades.

Tu personaje puede aprender los ataques devastadores de un guerrero, los ataques de succión de alma de una hechicera, las técnicas de agarrar monedas de un ladrón, y puedes organizar estas habilidades para adaptarlas a tu estilo de juego mientras arrojas a tu personaje en combate.

The Bard’s Tale

The Bard’s Tale es un puerto pulido de un popular juego de rol de acción. Los jugadores controlan a un bardo irreverente que evita las responsabilidades heroicas clásicas por las alegrías de la cerveza y las mujeres.

De alguna manera, se consigue enredarse en salvar el mundo, pero utiliza sus habilidades para conseguir que otros se una a su causa a lo largo del camino. The Bard’s Tale tiene un soporte de controlador Bluetooth, si estás buscando para jugar de la vieja forma.