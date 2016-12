Las mejores aplicaciones para ver series y películas en iOS y Android

¿Cuáles son las mejores alternativas para ver películas y series que no sea el cable?

Aunque probablemente tomará años para que el cable muera completamente, más y más personas están cortando este servicio y optando por streaming en su lugar, y muchas redes están tomando nota y ofreciendo sus propias aplicaciones.

Aquí están nuestras aplicaciones favoritas para dejar al cable de lado y te lances de cabeza en las aplicaciones para ver series y películas.

Netflix

Netflix estableció todo para transmitir contenido y cambió para siempre la forma en que la gente veía los programas que les gusta.

Netflix actualiza su biblioteca mensualmente y verás diferentes contenidos dependiendo de tu ubicación, pero tendrás películas impresionantes, programas de televisión estelares y alguna programación original verdaderamente sorprendentes (como Daredevil por ejemplo).

Si deseas más opciones de televisión de lo que puedes manejar por menos de $ 10 al mes, entonces no busques más. Disponible para cualquier plataforma Android o Apple con descarga gratuita.

HBO NOW

HBO NOW difiere de la aplicación HBO GO en que no es necesario tener suscripciones de cable o paquetes de TV. Solo suscribete a NOW y consigue todo que HBO tiene actualmente para ofrecer.

Esta es tu oportunidad de tener más de Westworld, Game of Thrones, y otros shows. Con una suscripción de $ 14.99 por mes, HBO NOW está disponible para iPhone y iPad y viene pre instalada en los televisores Apple de 4ª generación.

Starz

Al igual que HBO y Netflix, Starz tiene algunas fantásticas series originales, y por $ 8.99 al mes, puedes descargar todas ellas, así como películas de gran tamaño, para que puedas llevarlo todo contigo dondequiera que vayas.

Mira programas como Outlander, Black Sails, Ash vs Evil Dead, y mucho más, para así descargarlos y guardarlos para verlos cuando puedas. Disponible para iPhone, iPad y Apple TV.

Plex

Si eres alguien a quien le gusta legalmente descargar películas y programas de televisión y tener un enorme servidor en casa lleno de contenido, Plex es perfecto para ti.

En primer lugar, necesitarás el software gratuito Plex Media Server en tu computadora y, con la aplicación, podrás transmitir tus medios a todos sus dispositivos.

Hay una aplicación disponible para iPhone y iPad, así como para Apple TV. También puedes optar por una suscripción premium ($ 4,99 al mes), la cual te permite sincronizar archivos a tus dispositivos para verlos sin conexión, así como otras funciones, como controles parentales, remolques y otros extras.

Hulu

Hulu es una aplicación similar a Netflix en la que puedes transmitir una gran cantidad de series de televisión y películas, pero a diferencia de Netflix, Hulu te ofrece los últimos episodios de muchos de los programas de TV más populares. Así que puedes mantenerte al día y libre de spoiler sin tener que suscribirse a un paquete de cable.

Hulu también ofrece temporadas pasadas de grandes demostraciones como Seinfeld, South Park, CSI, y más. Puedes controlar lo que los niños ven y ver muchas de sus series favoritas en HD.

Hay una aplicación para Android, iPhone y iPad, así como una para Apple TV. Las suscripciones son $7.99 al mes para comerciales limitados y $ 13.99 para no comerciales.

TV app for Apple TV

Piensa en la aplicación de TV para Apple TV como una especie de museo moderno para todas tus aplicaciones de streaming. Pone todo en un lugar para que no tengas que saltar de la aplicación a HBO NOW a Netflix puedes ver todos los shows desde esta misma aplicación.

Siri también está integrado para que puedas pedir los programas y películas con tu voz en lugar de tener que utilizar esa almohadilla táctil tediosamente irritante para escribir.

La aplicación de TV también te dará sugerencias, haciendo que sea más fácil para ti descubrir nuevos shows. ¿La mejor parte? Está bien integrado a tvOS, así que asegúrate de tener la última actualización de software. 😉