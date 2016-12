Las mejores aplicaciones para grabar la pantalla de tu dispositivo Android

Una de las solicitudes más frecuentes por parte de los usuarios es aprender a cómo grabar su pantalla en un dispositivo Android. La funcionalidad ha existido desde hace bastante tiempo, pero por lo general requiere una gran cantidad de intentos y ajustes para conseguirlo.

El Android Lollipop, tienen un método de grabación de pantalla en el sistema operativo y así es como la mayoría de las personas lo están haciendo en estos días. Lean lo que tenemos a continuación para que conozcan a algunas de las mejores aplicaciones de Android para poder grabar la pantalla de tu dispositivo. 😉

AZ Screen Recorder

Primero tenemos a AZ Screen Recorder, la cual es una de las mejores aplicaciones que graban pantallas en Android. La abres, inicias la grabación, y luego se guarda automáticamente cuando haya terminado. Lo mejor es que no incluye marcas de agua, publicidad o límites de tiempo.

También puedes pausar la grabación si es necesario. La aplicación tiene todo tipo de ajustes y adiciones que puedes hacer para que tus vídeos se vean nítidos y completos, finalmente, es gratis para usar, cosa que es buena si al final no te gusta lo único que pudiste haber perdido fue tu tiempo, no el dinero. 😉

Google Play Games

Es evidente que Google siempre tendrá una aplicación para todo, por eso hoy le presentamos Google Play Games, la cual es considerada como solo un lugar para ver tu perfil de juegos móviles. Sin embargo, tiene la funcionalidad de grabación de pantalla incluida directamente. Se supone que está destinado a ser utilizado con juegos, aunque se puede utilizar para grabar casi cualquier cosa en tu dispositivo Android.

Todo lo que tienes que hacer es salir del juego una vez que la interfaz de grabación se abre y podrás grabar cualquier aplicación que quieras. Es una opción completamente gratuita que funciona bastante bien. También es muy fácil de usar. Lamentablemente, sólo puedes grabar en 720p o 480p con ésta.

Mobizen Screen Recorder

Mobizen Screen Recorder es una pequeña y astuta aplicación merecedora de estar en esta lista ya que aunque sea en realidad una aplicación de grabación de pantalla muy promedio, esta tiene una ventaja que muchos otros no y que es la capacidad de registro de pantalla en Android 4.4 Kit Kat sin root.

Parece una cosa pequeña, pero a partir de octubre de 2016, uno de cada cuatro usuarios de Android todavía está usando Kit Kat. Eso hace que su lugar en esta lista sea casi incontrovertible. Es una experiencia positiva en general que vale la pena darle una oportunidad.

Stream

Stream es en realidad una red social parecida a Twitch. La diferencia es que puedes transmitir lo que hay en tu dispositivo Android directamente al servicio sin un intermediario, la forma en que funciona es que tu mandas la señal de tu aplicación o juego que deseas grabar.

A continuación, inicias la aplicación, inicias la grabación y lo que grabas se transmitirá en vivo. Por supuesto, el servicio cuenta con funciones integradas que le permiten guardar la grabación de pantalla una vez que haya terminado de transmitir.

Vysor

Por último, pero no menos importante, tenemos a Vysor. Esta es una divertida y pequeña aplicación que te permite grabar tu dispositivo Android desde la pantalla de tu computadora a través de un cable USB.

Tiende a funcionar bastante bien, aunque tendrás que invertir un poco de dinero para obtener calidad HD. Esta aplicación no registra nada por su cuenta, así que no esperes ninguna opción para hacerlo, pues tendrás que grabarlo en tu computadora por tu cuenta. Sí, es quizás la más tediosa de usar pero no por eso deja de ser una buena aplicación.