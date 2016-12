Las mejores aplicaciones de cuenta regresiva para navidad de iPhone

Ya sea que estés muy emocionado por el día de Navidad o que estés asustado ya que no tienes ninguna compra hecha aún, una aplicación de cuenta regresiva es una gran manera de mantenerse en curso durante el movido mes de diciembre.

Algunas son divertidas, otras son fácticas (y tal vez un poco aburridas). Aun así, ¡aquí están nuestras favoritas!

Christmas Countdown!

Si quieres añadirle un poco de alegría navideña a tu rutina diaria, y también quieres saber exactamente cuánto tiempo falta para Navidad, Christmas Countdown! Es la aplicación perfecta para ti.

Tiene lindas imágenes, festivas y múltiples modos de tiempo, para que puedas ver cuántos segundos, e incluso, latidos del corazón, hay hasta Navidad. Puedes descargarla en tu iPhone cuando quieras y lo mejor de todo es que es gratuita.

Christmas Countdown!!

Bueno, el nombre de esta aplicación difiere de la primera solo por el signo de exclamación extra, pero aún así tiene sus diferencias significativas con la anterior y no podíamos dejar de ponerle en esta lista.

En esta aplicación tendrás una escena brillante y con nieve cayendo junto al número de días hasta Navidad. Puedes cambiar la cuenta regresiva a días, horas, minutos y segundos en la configuración, y si tocas el paquete de regalos que aparece en la pantalla todos los días, obtendrás una agradable frase navideña que de seguro apreciarás bastante.

Sleeps to Christmas 2

Esta aplicación es simplemente linda. Ofrece cuatro personajes: Santa, un muñeco de nieve, un elfo y un hombre de pan de jengibre, todos tienen una pequeña animación y un letrero que enumera los días, horas, minutos y segundos hasta el 25 de diciembre. Puedes dividir la cuenta regresiva de forma individual en horas, minutos y segundos.

También, hay una encantadora banda sonora, y puedes elegir entre cinco pistas, con un botón AirPlay incorporado.

Como un bono adicional (que conseguí por casualidad), las campanas de un trineo suenan cuando agitas tu iPhone. No esperes entonar una canción entera con esto ya que no es tan sensible, pero es una característica bien divertida.

Countdown App Free

Hay que admitirlo, muchas de estas aplicaciones tienen nombres extraños, y eso es probablemente porque hay sólo unas pocas maneras de nombrar una aplicación de cuenta regresiva de Navidad.

Countdown App Free es particularmente útil, ya que puedes añadir otros eventos, además de Navidad, solo tienes que calificar la aplicación para desbloquear la función. Puedes agregar tu propio fondo a cada cuenta regresiva y puedes agregar widgets a la vista de hoy, por lo que nunca olvidarás lo que viene.

Christmas Countdown 3D

Esta encantadora aplicación viene con un árbol de navidad de oro, hecho aparentemente de estrellas. Si le das dos toques a la pantalla sonaran unos villancicos del árbol, y puedes pararlo golpeando dos veces de nuevo para apagarlos.

Tocar el número de días restantes hará que el número se estalle en encantadores fuegos artificiales, y al agitar a tu iPhone alrededor, la pantalla se mueve 180 grados alrededor del árbol.

Si quieres tener una experiencia agradable en una aplicación, definitivamente debes descargar esta. Es gratis, pero si quieres la versión sin anuncios debes pagar 1.99$.

Countdown‼ (Event Reminders, Timer)

Otra aplicación con un nombre parecido a las anteriores. Countdown!! No es sólo una aplicación de cuenta regresiva para Navidad, puedes crear tu propia cuenta regresiva para cualquier evento futuro.

Puedes crear manualmente el evento en la aplicación así como agregar un evento desde tu aplicación de calendario. También es posible agregar tu propia foto de fondo (inclusive puedes configurar un grupo de ellas como una presentación de diapositivas) y elegir la fuente para su cuenta regresiva.

Para agregarle un poco más de magia a la cuenta regresiva, establece tu propia música. Esta aplicación también es gratis con una versión sin anuncios disponible. 🙂