Apple Watch Series 1: una opción buena y asequible

Cuando Apple hizo su gran evento en septiembre, un montón de nuevos productos fueron anunciados. El iPhone 7 y 7 Plus fueron las estrellas de todo el espectáculo, pero también las acompañaron los nuevos AirPods y Apple Watch Series 2. Mientras que estos chicos fueron definitivamente los aspectos más destacados del evento, otro producto fue anunciado también. No obstante, cuando Apple lo presentó en el escenario no recibió tanta atención.

El producto se llama Apple Watch Series 1, y aunque esencialmente reemplaza el vacío del reloj original de Apple, es importante por dos razones muy importantes: su rendimiento y el precio.

Diseño

Las diferencias principales entre los relojes Series 1 y 2 se pueden encontrar en base al diseño. Ambas versiones se ven idénticas desde el punto de vista estético, pero el Serie 2 tiene la ventaja sobre el Serie 1 con sus 50 metros de resistencia al agua.

Esto significa que el Serie 2 es mucho más adecuado para nadar o ducharse que con el Serie 1, pero el Apple Watch Serie 1 todavía presenta resistencia al agua IPX7. A pesar de que Apple no recomienda que lo sumerja completamente en el agua, seguramente puedes mantenerlo en su muñeca mientras lava los platos o si se le moja en el exterior durante una lluvia. Aunque por precaución, yo no lo haría, jeje. 😀

Además de la falta de una verdadera impermeabilización, el Apple Watch Serie 1 también está disponible en una colección mucho más limitada en comparación con el Serie 2.

Tal como está, el Apple Watch Serie 1 sólo se encuentra disponible con una carcasa de aluminio y una banda deportiva. Si deseas comprar el Apple Watch con una funda de acero inoxidable o un estilo diferente de banda, tendrás que optar por la Serie 2. Por supuesto, nada te impide comprar un tipo diferente de banda de reloj por separado y usarlo con el Apple Watch Serie 1.

Pantalla

Tanto el Apple Watch Series 1 como el Series 2 ofrecen la misma resolución de pantalla, pero un área donde la pantalla del Series 2 tiene la ventaja es con su brillo. La pantalla del Apple Watch Series 2 es dos veces más brillante que la que se encuentra en el Series 1 (450 nits versus 1000 nits).

Sin duda, puedes pagar un extra de $100 por el Series 2 si pensabas que la pantalla del reloj original de Apple era demasiado tenue, pero para la mayoría de las personas deberían encontrar que la pantalla aquí es perfectamente útil.

Rendimiento

El Apple Watch Series 1 ejecuta la última versión de watchOS 3, la cual es una experiencia idéntica a la que obtienes en el reloj original de Apple y en la nueva Watch Series 2.

Uno de los cambios más grandes con el watchOS 3 es que los vistazos ahora son reemplazados por un nuevo puerto, al que se accede presionando el botón lateral de Apple Watch. Aparecerá una lista de las dos aplicaciones que has seleccionado para aparecer permanentemente en el puerto, así como la más reciente que has estado utilizando. La capacidad de reordenar y personalizar esa lista es buena y ayuda a los usuarios a crear una interfaz adaptable al uso particular.

Se enfocó bastante en la parte de la salud y el estado físico con el nuevo watchOS (o un enfoque renovado, de todos modos) y además de mejoras en la actividad y los entrenamientos que facilitan el acceso a los datos del ejercicio, añaden nuevos controles y apoyan el intercambio de logros con amigos.

También, cosas como la nueva aplicación “Respirar”, animando a los usuarios a tomar un descanso y relajarse durante el día. Combinado con recordatorios para levantarse y ponerse de pie, sin duda podemos apreciar el impulso de Apple para asegurar que sus usuarios sean felices y saludables.

Además, Una de las principales mejoras del Apple Watch Series 1 sobre el reloj original de Apple está en el interior. El Series 1 ha recibido el mismo procesador dual-core que también está en el Series 2, lo que supone un aumento de rendimiento muy apreciado en el nuevo presupuesto de Apple.

Conclusión final

¿Con esas diferencias entre las dos series en mente, Apple Watch Series 1 vale la pena?

La falta de impermeabilización completa y GPS está destinado a ser una decepción para aquellos que necesitan esas características en un smartwatch. Sin embargo, si no planeas nadar con el Apple Watch y no te importa llevar tu iPhone mientras estás corriendo, el Series 1 es una excelente compra, especialmente por su precio de 268$. 😉