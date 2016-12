4 tablets Android con gran rendimiento

Las tablets de Android son una gran opción para regalar y lo mejor de ellas es que todo el mundo puede usarlas, desde un niño de tres años de edad hasta tu abuela. Pero con tantos dispositivos por ahí, ¿cómo puedes asegurarte de obtener la mejor tablet Android? Hay muchísimas tablets de Android en Amazon y para evitar la tediosa búsqueda, te daremos una lista de las mejores.

Google Pixel C

Google Pixel C es la primera en nuestra lista. Google sorprendió a muchos de nosotros en su evento del Nexus 2015, cuando se dio a conocer el Pixel C, una tablet hecha para la productividad. Si bien puede ser un poco cara, la Pixel C tiene muchas cosas buenas que valen la pena ya que viene con una gran pantalla de 10,2 pulgadas, una batería 34.2WHr y Android 6.0 Marshmallow, todo ello controlado por un procesador Tegra de NVIDIA X1 y 3 gigabytes de memoria RAM. Hay algunos accesorios bastante decentes disponibles para la tablet, como el teclado oficial o el teclado folio.

La contra es que la Pixel C es demasiado cara para lo que ofrece, aunque sigue siendo una gran tablet de Android, si tienes dinero extra para gastar, definitivamente deberías invertir en ella. Está disponible ahora en la tienda Google a partir de 499 dólares, con los accesorios oficiales añadiendo un extra de 149 dólares a su compra.

Nexus 9 y Samsung Galaxy Tab S

La segunda en nuestra lista es la Nexus 9. Si bien es un poco anticuado a este punto, la Nexus 9 sigue siendo una muy buena tablet Android. Fue creado por Google y fabricado por HTC, que es prácticamente el sueño de cualquier amante de Android. Tiene la última versión de Android y seguirá recibiendo las actualizaciones de software por aproximadamente un año más.

Las especificaciones no están mal, viene con una pantalla de 8.9 pulgadas, un procesador NVIDIA Tegra K1, con 16 o 32 GB de almacenamiento, una batería enorme de 6700mAh y pesa solamente 436g. Gracias a las especificaciones de este dispositivo, navegar alrededor del dispositivo, cambiar de aplicaciones, jugar y descargar películas o vídeos es muy agradable. Además, viene con un material suave en la parte posterior (muy parecido al Nexus 5 original) que lo vuelve fácil de sostener.

¡Por supuesto que no podía faltar la Samsung Galaxy Tab S 8.4! Esta tablet fue una de nuestra elección en el pasado y su sucesor está aquí para que sea una opción aún mejor. La Galaxy Tab S2 8.0 viene con una pantalla de 8.0 pulgadas más pequeña, lo que hace que sea más portátil sin sacrificar demasiado en el espacio en pantalla. Posee también a sólo 5.6 mm de grosor y 265 gramos.

NVIDIA Shield Tablet K1

¿Te gustó el NVIDIA Shield Tablet? Bueno, es probable que te sientas de la misma manera sobre el Shield Tablet K1, su sucesor directo. Las especificaciones y el diseño son más o menos lo mismo con las dos tablets, aparte de la adición de una superficie que es de goma justo al lado de las cornetas y unas letras metalizadas en la parte de atrás de la K1.

NVIDIA también retiró el soporte del lápiz en el K1. La gran noticia aquí es que NVIDIA está tratando de reducir los costos y fue lo que hizo al no incluir un lápiz óptico o el cargador. Esta tablet está ahora por tan sólo $200, lo que no sólo la hace una de las mejores tablets Android, sino que también es una de las más baratas considerando las características que posee la tablet.

En las tablets mencionadas anteriormente hay mucha variedad para elegir, simplemente queda ver qué es lo que se adapta tanto a tus necesidades como a tu presupuesto, ¡cuéntanos en los comentarios tu favorita!