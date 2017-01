4 aplicaciones para trotar y pasar el rato

Las aplicaciones fitness no son nada nuevo, pero estar motivado para ponerse en forma a menudo puede ser la parte difícil. Ahí es donde entran en juego el nuevo género de aplicaciones fitness interactivas, el cual nos muestra que la tecnología está transformando el mundo fitness.

Estas aplicaciones utilizan tu momento de ejercicio para contarte una historia, motivarte y hacer que tu entrenamiento se parezca más a un juego. Hay un montón de ellos por ahí, pero aquí te dejamos una lista de las aplicaciones que definitivamente no querrás perderte. 😉

Runtastic Story Running

Este es el momento perfecto para hablar de cómo Runtastic es una gran aplicación fitness, especialmente diseñada para corredores. Está lleno de suficientes características las cuales puede que hayas pasado por alto la opción de Runtastic Story Running que trae la aplicación.

Estas carreras de historias se consideran una característica premium, con las distancias que varían generalmente de 30 a 40 minutos. Los temas abarcan desde varios géneros de ficción hasta pausas ambientales meditativas. Durante tu carrera verás cuánto tiempo te has estado moviendo, la distancia recorrida, y tu ritmo promedio.

Con más de una docena de historias que abarcan varios géneros, tienes mucho que escuchar en tu carrera. Aunque hay algunas historias gratis para, la mayoría de ellas cuestan $0.99 a menos que compres la membrecía de Runtastic premium por $4,99 al mes.

The Walk

The Walk es mucho más un juego que una aplicación fitness, aquí eres un agente que ha sido encargado de ayudar a salvar el mundo. Mientras caminas (todo lo que necesitas hacer es caminar) desbloquearás clips de sonido que expandirán la historia.

Cada episodio tiene puntos de control, artículos de colección, la capacidad de elegir una ruta, e incluso logros. Si has cerrado el teléfono y vuelves a abrir la aplicación, se te notificará cuántos pasos has tomado y cuánto tiempo debe seguir caminando para terminar la misión actual.

La historia es seriamente atractiva, y cuando te quedas atrapado en ella, es fácil dejar pasar el tiempo para que puedas terminar toda la misión de una sola vez. The Walk cuesta $2.99 y vale totalmente la pena. 😉

Zombies, Run!

Zombies, Run! Es probablemente la aplicación más popular en la lista, y por buenas razones. Hay un montón de misiones gratuitas, así como una versión paga de Zombies, Run! para el entrenamiento 5K.

La aplicación te dará trozos de la historia a medida que avances, cada pieza viene cada pocos minutos. A veces, se te dirá que corras y escucharás a los zombis persiguiéndote, definitivamente un motivador. 😀

A cada paso automáticamente recogerás elementos que se pueden utilizar para mejorar la ciudad después de cada misión. Mientras estás corriendo, tienes un contador que te dice que tal los has hecho, tu ritmo, un contador para los elementos del juego y una barra de estado para que veas cuánto has viajado.

Zombis, run! es fantásticamente divertido. Te hace querer seguir adelante, y porque hay mucho contenido lo harás gustosamente. Ni siquiera tienes que correr, puedes tomar el juego a tu propio ritmo ya que las misiones son cronometradas, y no basadas en la velocidad con que te mueven.

Pokémon Go

Este es un juego que está hecho para hacerte caminar mientras usas la aplicación. Podrás encontrar y capturar más de un centenar de Pokémon, registrarte en Pokéstops locales e incluso desafiar Gyms para ayudar a tu facción dentro del juego.

Pokémon Go es my divertido y tiene mucho para mantenerte entretenido. El juego ejecuta eventos regulares, junto con recompensa por lo lejos que has caminado.

Eso es porque recogerás huevos que necesitan ser incubados y tendrás que caminar una distancia específica con el fin de eclosionar completamente los huevos, y claro, añadir un nuevo impresionante Pokémon a tu repertorio. 😉